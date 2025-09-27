Prečo si zamilovať tekvicu? 3 prekvapivé zdravotné prínosy, o ktorých ste možno netušili

Jeseň bez tekvice si už dnes málokto dokáže predstaviť. Oranžová kráska sa stala symbolom tohto ročného obdobia – zdobí záhrady, vyníma sa na stole ako dekorácia a najmä sa čoraz častejšie objavuje v našich jedálničkoch. No tekvica nie je iba o farbe či o jesennej atmosfére. Je to zelenina nabitá cennými živinami, ktoré dokážu výrazne podporiť naše zdravie.
Pre mnohých je tekvica surovinou na polievku, pyré či sladký koláč, no jej potenciál siaha omnoho ďalej. Vďaka výživovým látkam pomáha telu zvládať chladnejšie mesiace, posilňuje imunitu a zároveň nezaťaží trávenie. Niet divu, že sa stala jednou z najobľúbenejších plodín jesene.
Video: Zdravotné prínosy tekvice v skratke
O benefitoch tekvice hovorí aj Dr. Nick Zyrowski
1. Tekvica ako zásobáreň vitamínu A – podpora zraku aj imunity
Najväčším benefitom tekvice je jej vysoký obsah betakaroténu, teda provitamínu A. Tento karotenoid je známy tým, že prispieva k dobrému zraku – chráni oči pred únavou a zhoršovaním videnia, ktoré sa s vekom často objavuje. Zároveň má betakarotén dôležitú úlohu pri posilňovaní imunity, čo je v období jesenných prechladnutí a chrípok obzvlášť dôležité.
Stačí jedna porcia tekvicovej polievky a telo získava odporúčanú dennú dávku vitamínu A. Výživoví poradcovia odporúčajú zaradiť tekvicu do jedálnička najmä počas sezóny – je to výživová „bomba“, ktorá sa dá pripraviť na stovky spôsobov a nikdy neomrzí.
2. Silné srdce vďaka vláknine a draslíku
Tekvica obsahuje nielen množstvo vlákniny, ktorá podporuje správne trávenie, ale aj draslík – minerál nevyhnutný pre zdravú činnosť srdca. Draslík pomáha regulovať krvný tlak a v kombinácii s vlákninou prospieva aj cievam.
Ak chcete jedálniček odľahčiť a zároveň spraviť niečo prospešné pre kardiovaskulárne zdravie, siahnite po tekvicových receptoch. Možností je veľa – od pečenej tekvice ako prílohy k mäsu, cez ľahký šalát s orechmi, až po tekvicové rizoto. Všetky tieto jedlá sú nielen chutné, ale aj zdravé.
3. Nízka kalorickosť a vysoký obsah antioxidantov
Na rozdiel od mnohých iných jesenných dobrôt je tekvica veľmi nízkokalorická, čo ocenia všetci, ktorí si chcú udržať hmotnosť aj počas zimy. Aj pri väčších porciách nezaťažuje trávenie a nepodporuje ukladanie tukov.
Okrem toho je plná antioxidantov, ktoré chránia bunky pred voľnými radikálmi a tým spomaľujú proces starnutia. Pravidelná konzumácia tekvice pomáha nielen k lepšiemu vzhľadu pokožky, ale aj k celkovému posilneniu organizmu. Tekvicové smoothie, pyré či šalát vám tak dodajú nielen energiu, ale aj cenné látky pre vitalitu.
Tekvica v kuchyni – všestranná a vždy chutná
Fantázii sa medze nekladú – z tekvice si môžete pripraviť krémovú polievku, nátierku, zapekané jedlá, cestoviny, šaláty aj sladké dezerty. Výborne sa kombinuje s korením, bylinkami a orechmi. Aj preto sa z nej stala stálica jesennej kuchyne.
Ak ste tekvici zatiaľ nedali šancu, je najvyšší čas to zmeniť. Zdravotné benefity, ktoré prináša, v kombinácii s jej jemnou chuťou a nízkou kalorickou hodnotou z nej robia ideálnu potravinu na jesenné a zimné mesiace.
Tekvica teda nie je iba ozdobou na Halloween či farebným spestrením záhrady. Je to superpotravina, ktorá si právom zaslúži miesto na tanieri počas celej sezóny.