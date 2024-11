Prečo si na Západe dávajú sprchovú hlavicu do plastového vrecka a prečo by ste mali tento trik skúsiť aj vy?

V zahraničí sa pri údržbe kúpeľní čoraz častejšie objavuje netradičný, no veľmi efektívny trik – ponorenie sprchovej hlavice do plastového vrecka so špeciálnou zmesou. Tento jednoduchý, no pritom prekvapivo účinný postup nielenže predĺži životnosť sprchy, ale ušetrí aj peniaze, ktoré by ste inak minuli na drahé čistiace prípravky alebo opravy. Hoci u nás tento spôsob ešte nie je veľmi rozšírený, možno by ste mu mali dať šancu.