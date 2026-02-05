Prečo si letušky v lietadle nedajú kávu ani čaj? Po tomto zistení si ich možno prestanete dávať aj vy

Po internete kolujú rôzne články o tom, že posádka lietadla nepije kávu ani čaj kvôli „nebezpečnej“ vode na palube. Pravda je však omnoho jednoduchšia a menej dramatická: kvalita palubnej vody nie je vždy rovnaká, pretože závisí od údržby a frekvencie dezinfekcie vodných nádrží.
To však automaticky neznamená, že je voda nebezpečná alebo zdraviu škodlivá. Poďme si fakty rozobrať presne tak, ako sú.
Ako sa do lietadla dostáva pitná voda
Každé lietadlo má samostatný systém pitnej vody – nádrže, do ktorých sa pred letom dopĺňa voda z certifikovaného pozemného zdroja. Z týchto nádrží tečie voda:
- do galley (kuchyniek pre posádku)
- do umývadiel
- do kávovarov
Voda musí spĺňať hygienické normy krajiny, v ktorej sa tankuje, no kvalita sa môže líšiť podľa toho, ako často aerolínia vykonáva:
- dezinfekciu nádrží
- čistenie potrubia
- výmenu filtrov
Podľa odporúčaní WHO aj CDC majú aerolínie vykonávať pravidelnú sanitáciu, no frekvencia môže byť odlišná medzi jednotlivými spoločnosťami.
Prečo sa môže kvalita palubnej vody líšiť
Ak sa nádrž alebo potrubie dlhšie nečistí, môže sa v systéme vytvoriť biofilm – tenká vrstva mikroorganizmov, ktorá prirodzene vzniká v každom vodovodnom systéme.
Biofilm nie je automaticky zdraviu nebezpečný, ale znamená vyššie riziko, najmä ak je údržba nepravidelná.
Štúdie citované napríklad v Business Insider ukázali, že v niektorých lietadlách sa v minulosti našli nízke koncentrácie baktérií. Nešlo však o systémový problém všetkých spoločností – rozdiely medzi aerolíniami sú výrazné.
Pomôže „prevarenie“ vody v kávovare?
Áno aj nie.
- V lietadle sa voda ohrieva v kávovaroch, ktoré bežne dosahujú teplotu okolo 90–96 °C.
- Vo výške sa voda varí pri nižšej teplote, ale stále ide o dosť vysokú teplotu na zničenie väčšiny bežných baktérií.
To znamená, že teplé nápoje nie sú vyslovene nebezpečné, ale môžu byť menej kvalitné, ak má aerolínia zanedbanú údržbu vodného systému.
Prečo si letušky niekedy radšej dajú kávu na letisku
Jedným z dôvodov je jednoducho chuť a preferencia – káva z palubného kávovaru býva slabšia a technologicky obmedzená.
Druhým dôvodom je práve mierna nedôvera v konzistentnosť údržby vodného systému, najmä pri niektorých aerolíniách alebo pri starších lietadlách.
Nejde však o to, že by bola palubná voda „toxická“ – je to skôr voľba pre istotu a komfort, nie otázka bezpečnosti.
Čo ostatné nápoje servírované v lietadle?
Nápoje podávané v plechovkách a fľašiach (voda, cola, džús) sú úplne bezpečné – sú to originálne balenia.
Pri pohároch umývaných na palube sa opäť používa palubná voda. Nie je to zdravotný problém, ale môže to vysvetliť, prečo niektorí členovia posádky preferujú jednorazové alebo originálne balené nápoje.
Kontroly existujú – ale nie sú každodenné
Podľa WHO a CDC musia aerolínie:
- pravidelne testovať vodu
- dezinfikovať vodné systémy
- viesť dokumentáciu o sanitácii
V praxi však kontroly prebiehajú v určitých intervaloch, nie pred každým letom.
Preto sa kvalita môže líšiť – nie však spôsobom, ktorý by predstavoval vysoké zdravotné riziko.
Máte sa teplým nápojom v lietadle vyhýbať?
Z pohľadu odborníkov:
- bežný zdravý človek sa piť kávu či čaj v lietadle nemusí obávať
- rizikovou skupinou môžu byť ľudia s veľmi citlivým trávením alebo malé deti
- ak chcete mať 100 % istotu, siahnite po balenej vode alebo nápoji v plechovke
Je to skôr otázka preferencie než zdravotného rizika.
Zhrnutie
- Palubná voda je pitná, no jej kvalita závisí od údržby.
- Riziká sú nízke, nie dramatické.
- Letušky niekedy nepijú kávu z palubnej vody hlavne pre chuť a miernu obozretnosť, nie kvôli „zakázaným baktériám“.
- Balené nápoje sú vždy najistejšia voľba.