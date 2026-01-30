Prečo sa v Japonsku dá sedieť na toalete opačne? Dôvody, ktoré vás prekvapia, a mnohým by prospeli aj zdravotne

Hoci si Japonsko väčšina ľudí spája s modernými technológiami a futuristickými riešeniami, práve tu sa dodnes používa aj toaleta, ktorá môže Európanov na prvý pohľad zaskočiť. Volá sa washiki a ide o tradičný typ drepovacej toalety. Pri jej používaní je človek otočený k prednej časti misy, čo pôsobí „opačne“ v porovnaní s tým, ako sedíme na bežnej európskej toalete.
Tento systém však nevznikol náhodou. Japonci ho používali celé generácie – a hoci moderné high-tech toalety prevládajú, washiki má niekoľko zdravotných aj hygienických výhod, ktoré potvrdzuje aj medicína.
Moderné japonské toalety sú technologickým unikátom
V Japonsku sa človek môže stretnúť s dvoma protikladmi: tradičným drepovacím WC a mimoriadne pokročilým sedacím klozetom s množstvom funkcií. Tieto high-tech toalety dnes nájdete v hoteloch, domácnostiach i na niektorých verejných miestach.
Najčastejšie ponúkajú:
- vyhrievané sedátko
- intímnu spršku (bidet) s možnosťou nastavenia intenzity a teploty
- funkciu sušenia
- odvetrávanie a neutralizáciu pachov
- zvukové maskovanie
- automatické čistenie niektorých častí toalety
- úsporné inteligentné splachovanie
Aj preto býva prvé stretnutie turistov s takouto toaletou mierne chaotické – tlačidiel je viac než dosť.
Washiki: tradičná drepovacia toaleta, ktorá prežíva dodnes
Napriek modernizácii sa washiki stále používa na mnohých verejných miestach, v starších budovách, školách či chrámoch. Ide o toaletu zabudovanú do podlahy, pri ktorej používateľ nezaujíma sed, ale drep.
Ako prebieha používanie washiki:
- človek sa postaví oboma nohami na označené plochy
- otočí sa smerom k vyvýšenej prednej časti misy
- čupne si do drepu (prípadne zostane v podrepe)
- po vykonaní potreby spláchne pomocou mechanizmu na stene, boku či podlahe
Tým, že sa telo toalety nedotýka, sa tento typ považuje za hygienickejší, najmä na verejných miestach.
Prečo je poloha v drepe pre telo prirodzenejšia?
Odborníci už dlhé roky upozorňujú, že poloha, ktorú zaujímame na bežnom sedacom WC, nie je pre ľudské telo ideálna.
Pri sedení:
- je bedrový kĺb v pravom uhle
- svaly panvového dna nie sú úplne uvoľnené
- konečník je v menej vhodnom uhle na vypudenie stolice
Pri drepe sa však uhol tela mení tak, že:
- stehna sa dostanú bližšie k bruchu
- vytvorí sa ostrejší uhol v oblasti panvy
- svaly panvového dna sa uvoľnia
- konečník sa narovná do priaznivejšej polohy
Výsledkom je jednoduchšie, kratšie a prirodzenejšie vyprázdňovanie. Tento fakt je potvrdený viacerými gastroenterologickými štúdiami a je všeobecne prijímaný odborníkmi.
Čo hovoria výskumy?
Výskumy ukazujú, že drepovanie:
- skracuje čas potrebný na vyprázdnenie
- znižuje tlak na konečník
- môže zmierniť prejavy hemoroidov
- je vhodné pre ľudí s chronickou zápchou
Neexistujú však dôkazy, že poloha na toalete sama osebe spôsobuje rakovinu hrubého čreva či pruh – tieto ochorenia majú komplexnejšie príčiny. Nevhodná poloha môže nepriamo prispieť k problémom so stolicou a zvýšenému tlaku, nie však ako jediný faktor.
Ak máte doma sedaciu toaletu, zdravšiu polohu dosiahnete jednoducho
Drepovacia toaleta nie je potrebná na to, aby človek získal jej výhody. Mnohí odborníci odporúčajú používať nízku stoličku alebo podložku pod nohy, ktorá umožní zmeniť uhol tela podobne ako pri drepe. Túto metódu využívajú milióny ľudí aj v Európe a USA.
Washiki má ešte jednu výhodu: časovo vás „nenúti“ zdržiavať sa na WC
Pri drepe človek prirodzene nevydrží dlhé minúty, čo je paradoxne pozitívum. Dlhé vysedávanie na toalete – niekedy spojené s používaním mobilu – totiž zvyšuje tlak v oblasti konečníka a môže zhoršiť hemoroidy.
Washiki tak nepriamo učí používať toaletu tak, ako to telo pôvodne potrebovalo: rýchlo, bez zbytočného sedenia a v prirodzenej polohe.