Prečo sa na vnútornej strane okien zráža voda a ako tomu účinne predísť?

Pozriete sa ráno na okno a na skle vás čaká nepríjemné prekvapenie – drobné kvapky vody. Kondenzácia na vnútornej strane okien je síce pomerne bežný jav, no ak sa opakuje často, môže postupne viesť k vážnym problémom v domácnosti. Dobrou správou je, že jej vzniku sa dá do veľkej miery zabrániť, pokiaľ pochopíte, prečo vzniká a čo s ňou robiť?
Ak chceš vidieť ďalšie praktické rady, ako obmedziť rosenie okien v byte, môžeš si pozrieť aj toto video:
Čo vlastne znamená voda na skle zvnútra?
Ak sa kvapky objavujú na vnútornej strane okien, ide o jasný signál, že vzduch v byte obsahuje viac vlhkosti, než je ideálne. Teplý vzduch nasýtený vodnou parou sa pri kontakte so studeným sklom ochladí a prebytočná vlhkosť sa zmení na drobné kvapôčky. Ide o rovnaký princíp, aký poznáme z prírody – ranná rosa na tráve či voda na karosérii auta po chladnej noci.
V interiéri však tento jav naznačuje aj niečo ďalšie: povrch okna sa príliš ochladzuje, čo znamená, že teplo z miestnosti uniká von rýchlejšie, než by malo.
Prečo sa vlhkosť usádza práve na oknách?
Studený vzduch dokáže udržať len obmedzené množstvo vlhkosti. Keď teplota klesne na tzv. rosný bod, vodná para sa okamžite začne zrážať na najchladnejších plochách v miestnosti – a práve sklo patrí medzi tie najchladnejšie povrchy.
Možno sa to nezdá, ale bežný chod domácnosti produkuje prekvapivo veľké množstvo vlhkosti. Varenie, sprchovanie, kúpanie, sušenie bielizne a dokonca aj samotné dýchanie neustále uvoľňujú vodnú paru do vzduchu. Odhaduje sa, že štvorčlenná domácnosť môže za jeden deň vytvoriť až 15 litrov vlhkosti.
Ak táto para nemá možnosť uniknúť von, začne sa hromadiť a najskôr sa prejaví práve na oknách.
Kondenzácia na vonkajšej strane okna? Dobrý znak
Nie vždy však kvapky na skle znamenajú problém. Ak sa voda objaví na vonkajšej strane okien, ide spravidla o pozitívny jav. Znamená to, že okno má dobré izolačné vlastnosti a teplo z interiéru sa nedostáva von. Sklo sa zvonka ochladí, a preto na ňom kondenzuje vlhkosť z vonkajšieho vzduchu.
Naopak, vnútorná kondenzácia je varovaním. Ak sa objavuje pravidelne, môže viesť k stekaniu vody na parapet, jej vsiakaniu do rámov a postupnému poškodeniu dreva či omietky. Dlhodobá vlhkosť navyše vytvára ideálne podmienky pre vznik plesní, ktoré sa často objavia najskôr v rohoch okien alebo pod rámami.
Ako znížiť vlhkosť v byte a prečo je vetranie kľúčové?
Základným a zároveň najúčinnejším krokom je správne vetranie. Krátke, ale intenzívne vyvetranie dvakrát až trikrát denne je omnoho efektívnejšie než neustále pootvorené okno. Keď otvoríte okno dokorán, vzduch sa rýchlo vymení bez výrazného ochladenia stien a nábytku.
V kuchyni zohráva veľkú úlohu funkčný digestor, ktorý odvádza paru vznikajúcu pri varení. Práve kuchyňa patrí medzi najväčších producentov vlhkosti v domácnosti.
Kúpeľňa je ďalším kritickým miestom. Počas sprchovania alebo kúpeľa je vhodné vetrať alebo zapnúť ventilátor a nechať ho v chode ešte niekoľko minút po odchode z miestnosti.
Ak doma sušíte bielizeň, mali by ste túto miestnosť pravidelne vetrať, aby sa vlhkosť nerozšírila do celého bytu. A ak sa kvapky na skle aj tak objavia, netreba ich ignorovať – je lepšie ich utrieť skôr, než spôsobia škody.
Vplyv teploty, izolácie a kvality okien
Na množstvo kondenzácie má veľký vplyv aj teplota v interiéri. Prudké výkyvy spôsobujú rýchle ochladzovanie povrchov, pričom okná reagujú ako prvé. Udržiavanie stabilnej a rovnomernej teploty znižuje riziko, že sa sklo ochladí pod rosný bod.
Pri starších oknách býva problém v ich slabej izolácii. Jednoduché tabuľové sklá prepúšťajú teplo oveľa viac než moderné dvojsklá alebo trojsklá. V takom prípade je najúčinnejším riešením výmena okien.
Pri strešných oknách zohráva úlohu aj poloha radiátora. Ak nie je umiestnený priamo pod oknom, vzduch v jeho blízkosti zostáva chladnejší a kondenzácia sa objavuje častejšie.
Čo robiť, keď bežné opatrenia nestačia?
Niekedy je problém zložitejší a samotné vetranie či úprava teploty nepomáhajú. Ak sa voda na skle objavuje pravidelne aj napriek dodržiavaniu všetkých odporúčaní, príčinou môže byť nedostatočná cirkulácia vzduchu v byte.
V takom prípade môžu výrazne pomôcť odvlhčovače, ktoré dokážu znížiť vlhkosť už v priebehu niekoľkých hodín. Riešením býva aj zlepšenie ventilácie kúpeľne, kvalitnejšie odsávanie v kuchyni alebo inštalácia vzduchových prieduchov. V podkrovných bytoch sa osvedčujú aj strešné vetracie prvky, ktoré odvádzajú vlhkosť priamo von.
Ak kondenzáciu nepodceníte a začnete ju riešiť včas, ochránite nielen svoje okná, ale aj zdravie a celkovú kvalitu bývania.