Prečo psy olizujú svojich majiteľov? Veda vysvetľuje význam tohto správania

Pes je považovaný za najvernejšieho spoločníka človeka už celé tisícročia. Toto priateľstvo sa nebudovalo len na praktických základoch, ale najmä na hlbokom citovom prepojení. Štvornohí priatelia nás neustále prekvapujú tým, ako citlivo reagujú na naše nálady, ako si vytvárajú rituály a akým spôsobom nám prejavujú svoju náklonnosť. Mnohí ľudia si myslia, že pes je „len zviera“, no jeho správanie v sebe nesie množstvo posolstiev, ktoré prezrádzajú, čo cíti a čo potrebuje.
Ak doma máte psa, určite ste si všimli jeho rôzne spôsoby komunikácie – od radostného vrtieť chvostom, cez olizovanie až po jemné hryzenie pri hre. Niektoré gestá však na prvý pohľad môžu pôsobiť zvláštne. Prečo teda pes olizuje nohy, tvár alebo dokonca prejavuje blízkosť inými nezvyčajnými spôsobmi? Odpoveď je jednoduchá – ide o jazyk, ktorému sa oplatí rozumieť.
Olizovanie nôh – tichá prosba o pozornosť
Olizovanie nôh patrí medzi najčastejšie správanie, ktoré si majitelia všimnú. Možno vám to príde trochu čudné, no v psom svete to má hlboký význam. Pes sa týmto spôsobom snaží nadviazať kontakt a získať vašu pozornosť. Olizovanie je pre neho upokojujúce a vníma ho ako formu komunikácie.
Pre neho nejde len o obyčajné gesto – je to pozvánka k blízkosti, znak dôvery a spôsob, ako posilniť puto so svojím človekom. Často tak dáva najavo, že túži po pohladení, hre alebo jednoducho po vašej prítomnosti.
Keď pes olizuje tvár – symbol hlbokej dôvery
Ak vám pes olizuje tvár, nejde len o prejav náklonnosti. Pre psa je tento čin jedným z najintímnejších gest. Vyjadruje tým absolútnu dôveru a fakt, že vás vníma ako plnohodnotného člena svojej „svorky“.
Niekedy vás môže jemne ťuknúť ňufákom do nosa či líca – to je jeho spôsob, ako si získať vašu plnú pozornosť. Tento prejav je typický najmä pre psy, ktoré majú k svojmu majiteľovi veľmi silné citové puto.
Hravé vrčanie a jemné hryzenie – učenie komunikácie
Mladé psy, hlavne šteniatka, pri hre často vrčia alebo jemne hryzú. Nie je to dôvod na obavy, pretože týmto spôsobom testujú hranice, učia sa pravidlám a zisťujú, ako funguje komunikácia v ich „rodine“.
Ak však pes hryzie agresívne alebo vrčí mimo herného kontextu, je potrebné zasiahnuť a nastaviť mu jasné hranice. Psy potrebujú vedenie, ktoré im ukáže, čo je prijateľné správanie a čo už nie.
„Hravý luk“ – keď pes vystrčí zadok
Možno ste si všimli, že váš pes niekedy sklopí prednú časť tela k zemi, zatiaľ čo zadok vystrčí nahor. Ide o typický hráčsky postoj, ktorým vás pozýva do spoločnej zábavy. Tento signál je dôkazom toho, že sa pri vás cíti uvoľnene, bezpečne a že očakáva vašu reakciu. Pre psa je takýto moment prejavom radosti a nadšenia.
Vrtieť chvostom – univerzálny znak radosti
Vrtieť chvostom je asi najznámejšie psie gesto. Väčšinou znamená šťastie a spokojnosť. Ak vás pes privíta energickým vrtom chvosta, je to jasný dôkaz, že sa na vás tešil a že vaša prítomnosť v ňom vyvoláva pozitívne emócie. Chvost je však aj nástroj komunikácie – iný pohyb alebo poloha môže znamenať nervozitu či neistotu. Preto sa oplatí všímať si kontext a celkové správanie psa.
Zaujímavé fakty o psoch, ktoré vás môžu prekvapiť
- Psí nos je ako odtlačok prsta – každý pes má na nose jedinečný vzor, ktorý ho odlišuje od iných.
- Skvelý zrak v tme – aj keď cez deň nevidia tak ostro ako ľudia, v tme sa dokážu orientovať omnoho lepšie.
- Rýchle starnutie v mladosti – prvý rok psieho života zodpovedá približne pätnástim ľudským rokom.
- Nie všetky plemená vedia plávať – napríklad basety majú kvôli svojej stavbe tela problém udržať sa nad vodou.
- Nadváha ako častý problém – obezita skracuje psom život, preto je dôležité venovať im dostatok pohybu a kvalitnú stravu.
- Čokoláda je pre psov jedovatá – obsahuje látky, ktoré môžu vážne poškodiť ich zdravie.
- Uši ovláda až 18 svalov – vďaka tomu dokážu presne zachytiť smer a zdroj zvuku.
Ako lepšie porozumieť svojmu psovi
Pes je bytosť, ktorá sa učí a komunikuje predovšetkým cez správanie a emócie. Ak mu budete venovať pozornosť, rýchlo pochopíte, čo sa vám snaží povedať. Vzájomné porozumenie posilní vaše puto a váš pes sa bude cítiť ešte istejšie po vašom boku.
Nezabúdajte na pravidelný pohyb, zdravú stravu a predovšetkým na lásku, ktorú mu dávate. Psy nám ju totiž dokážu mnohonásobne vrátiť – svojou vernosťou, oddanosťou a nekonečnou radosťou, ktorú vnášajú do nášho každodenného života.