Prečo psy neznášajú jar? Útočia na ne nepríjemní paraziti a trpia tým viac, než si myslíme

Blechy Aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať, blechy sú rovnako nepríjemné ako kliešte. Už samotné kúsnutie spôsobuje psovi svrbenie, no navyše môžu blechy prenášať rôzne choroby a parazity, ako napríklad pásomnice. Veľmi častá býva aj alergia na sliny bĺch, ktorá sa prejavuje rozsiahlym svrbením, začervenanou pokožkou a v niektorých prípadoch následnými bakteriálnymi infekciami, pretože pes si postihnuté miesta nadmerne škriabe. Tip na ochranu: Podobne ako pri kliešťoch – existujú obojky, spot-on prípravky, spreje či šampóny proti blchám. Dôležité je tiež pravidelné vysávanie a dezinfekcia priestorov, kde sa pes bežne pohybuje, aby sme znemožnili ďalšie šírenie bĺch v domácnosti.

Bodavý hmyz – komáre

Medzi ďalších nepríjemných nepriateľov patria komáre. Ich kúsnutie síce zvyčajne spôsobí len dočasné podráždenie kože, no problém nastáva, ak pes cestuje s majiteľom do zahraničia. V niektorých krajinách môžu komáre prenášať vážnych parazitov, napríklad srdečné červy (Dirofilaria immitis), ktoré môžu ohroziť psí život.

Tip na ochranu: Pre psy existujú aj repelentné prípravky s obsahom látok odpudzujúcich komáre. Dávajte tiež pozor pri cestách do oblastí s vysokým výskytom tohto hmyzu, ideálne sa poraďte s veterinárom o preventívnych opatreniach.