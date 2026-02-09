Prečo psy brešú na niektorých ľudí a iných si nevšímajú?

Majitelia psov to poznajú: pes môže počas prechádzky prejsť okolo desiatok ľudí úplne pokojne, no pri jednom konkrétnom človeku sa zrazu napne, stiahne uši, nahrbí sa alebo začne brechať.
Na prvý pohľad to pôsobí nepochopiteľne, no z pohľadu psa ide o úplne logickú reakciu — jeho zmysly a skúsenosti pracujú inak ako tie naše.
Pre tých, ktorí sa chcú o téme dozvedieť viac
Na internete existujú aj populárno-náučné videá, ktoré sa tejto problematike venujú. Jedným z nich je video na platforme YouTube, ktoré rozoberá rôzne možné dôvody psieho správania:
Psy vnímajú svet inak než ľudia
Pes nehodnotí človeka podľa toho, či je „dobrý“ alebo „zlý“.
Reaguje na kombináciu reálnych podnetov, ktoré môžu vyvolať neistotu, obranné správanie alebo zvýšenú ostražitosť.
1. Psy dokážu zachytiť pachové zmeny súvisiace so stresom či strachom
Toto je vedecky potvrdený fakt.
Ľudské telo pri strese a strachu uvoľňuje určité látky — napríklad zvýšené množstvo kortizolu či zmeny v potných sekrétoch. Pes má taký citlivý čuch, že tieto rozdiely dokáže zachytiť.
Neznamená to, že vie „čítať emócie“, ale vie identifikovať pachové signály, ktoré s nimi súvisia.
Ak človek pociťuje obavy z psov, pes môže zareagovať ostražitejšie.
2. Nezvyčajné pachy môžu vyvolať neistotu
Pes prirodzene zareaguje na pachy, ktoré nepozná alebo ktoré sú preň veľmi intenzívne — môže ísť o:
- pach iného zvieraťa
- silný parfum
- cigaretový dym
- zvyšky liekov alebo mastí
- pach človeka po fyzickej námahe
Tieto pachy samé o sebe nie sú hrozbou, ale môžu psa prekvapiť alebo zneistiť — brechaním často len upozorňuje na niečo nezvyčajné.
3. Vzhľad a silueta človeka hrajú veľkú rolu
Psy rozpoznávajú ľudí najmä podľa tvaru tela, držania a spôsobu pohybu, nie podľa detailov tváre ako my.
Preto ich môže zmiasť, ak má človek:
- kapucňu
- veľké okuliare
- klobúk alebo rúško
- veľké doplnky, ktoré menia tvar hlavy alebo postavy
Pes nevie, že ide len o módny doplnok — vidí len „nezvyčajnú siluetu“, ktorá nezapadá do jeho naučeného obrazu človeka.
4. Reč tela môže naznačovať hrozbu
Psia komunikácia je z veľkej časti neverbálna.
Niektoré signály od človeka môže pes vyhodnotiť ako potenciálne nebezpečné, aj keď človek nič zlé nemyslí.
Medzi také signály patria:
- dlhý, priamy a intenzívny pohľad
- rýchle alebo trhavé pohyby
- veľmi strnulý postoj
- zakrádanie sa alebo neštandardná chôdza
Pes vníma tieto signály v kontexte svojich inštinktov — podobné správanie u psov často znamená dominanciu alebo konflikt.
5. Minulé negatívne skúsenosti formujú súčasné správanie
Toto je veľmi dôležitý a absolútne pravdivý fakt.
Pes si môže zapamätať:
- typ postavy
- spôsob chôdze
- tón hlasu
- pach človeka
ktoré sa spájali s negatívnou skúsenosťou v minulosti (napr. krik, bolestivý zážitok, zastrašovanie).
Neskôr môže reagovať obranným správaním na ľudí, ktorí mu túto skúsenosť pripomenú — hoci ide o úplne neznámu osobu.
6. Pes na vodítku môže reagovať intenzívnejšie
Keď je pes na vodítku, nemá možnosť ustúpiť.
Výskumy potvrdzujú, že obmedzenie pohybu môže:
- zvýšiť napätie
- znížiť pocit kontroly nad situáciou
- vyvolať obranné správanie vrátane brechania
Pre psa je to v tej chvíli najjednoduchší spôsob, ako si udržať odstup.
Ako k tomu pristupovať?
Tresty nie sú riešenie
Brechanie na konkrétnych ľudí nie je neposlušnosť, ale prirodzená reakcia psa na podnet, ktorý nedokáže vyhodnotiť.
Najúčinnejšie postupy, ktoré odporúčajú behaviorálni odborníci:
- dať psovi priestor
- nevystavovať ho náhlym stresovým situáciám
- trénovať desenzitizáciu a pozitívne asociácie
- pracovať na sebaistote psa
- odmeniť pokojné správanie, nie trestať reakciu zo strachu
Našou úlohou je pomôcť psovi rozumieť svetu, ktorý je pre neho často chaotický a plný podnetov.