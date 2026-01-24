Prečo pripnúť štipce na pokrievku alebo hodiť kocku ľadu do hrnca: Skvelé domáce triky!

Radi objavujete vychytávky, zlepšováky a šikovné nápady, ako naplno využiť veci, ktoré máte poruke? Baví vás opravovať drobnosti bez zbytočného náradia a nachádzať jednoduché riešenia na každodenné problémy?
Potom vás určite zaujme táto zbierka praktických tipov, medzi ktorými nechýbajú ani triky so štipcami či obyčajnou kockou ľadu.
Šikovné nápady do kuchyne aj do celého bytu
Stalo sa vám už, že ste sa namiesto plánovanej činnosti pristihli pri sledovaní krátkych videí plných nápadov a trikov? Práve takéto drobné zlepšováky dokážu spríjemniť každodenný život.
Za niekoľko minút môžete vidieť množstvo inšpirácií, z ktorých je veľa naozaj využiteľných v praxi.
Samozrejme, nie každý nápad je pre každého, no často stačí jeden dobrý trik a hneď máte pocit, že ste objavili niečo užitočné.
Štipec na pokrievku aj na chladničku
Používate doma štipec na to, aby ste mierne nadvihli pokrievku? Väčšina ľudí ju len trochu posunie nabok a viac to nerieši.
Kedysi sa štipce často váľali aj v kuchynských zásuvkách, kde slúžili na uzatváranie vreciek s potravinami, no ich využitie je oveľa širšie.
Ak má štipec z jednej strany magnet, síce nebude ozdobou chladničky, ale spoľahlivo udrží odkazy, papieriky či letáky, ktoré chcete mať na očiach.
Keď ho prilepíte lepidlom alebo obojstrannou páskou, môžete ho použiť aj na uchytenie kuchynskej utierky.
Zo štipcov a šnúrky si navyše jednoducho vyrobíte girlandu na rôzne oslavy či sviatočné príležitosti. Stačí do nich pripevniť vystrihnuté srdiečka, kvety, listy, snehové vločky alebo dokonca nafúknuté balóniky.
Štipec na varešku aj na klinec
Obyčajný štipec sa dá pripevniť aj na varešku. Keď ju potom opriete o okraj hrnca, už vám nespadne dovnútra a nezmizne v polievke.
Veľmi užitočný je aj pri zatĺkaní klinca – ak sa bojíte, že sa trafíte po prstoch, podržte klinec štipcom namiesto prstov. Rovnako dobre poslúži ako kliešte, no máte ho vždy poruke.
Kocka ľadu na tri spôsoby
Kocka ľadu sa nehodí len na chladenie nápojov či polievky, aby neprekypela. Má aj ďalšie zaujímavé využitie.
Ak máte na koberci odtlačený nábytok a chcete, aby sa vlákna vrátili do pôvodného tvaru, položte na miesto kocku ľadu. Ako sa bude pomaly topiť, vlhkosť prenikne do vlákien a tie sa môžu narovnať – samozrejme len vtedy, ak nie sú nenávratne poškodené.
Ľad pomôže aj pri odstraňovaní žuvačky z koberca či oblečenia. Stačí ju kockou ľadu zmraziť a potom ju oveľa jednoduchšie odstránite.
Okrem toho uľaví opuchnutej tvári, zmierni kruhy pod očami a poslúži aj pri žehlení – na navlhčenie veľmi pokrčeného prádla.
Ak dáte ľad do vedra spolu so soľou, dokážete v priebehu chvíľ schladiť nápoje alebo zmrzlinu, a to kedykoľvek počas roka, aj v najväčších horúčavách.