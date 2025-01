Prečo pes strká hlavu medzi nohy? Toto vám tým chce povedať

Ak ste vášnivým milovníkom psov, určite ste si všimli zvláštne správanie vášho chlpáča, keď si zrazu zasunie hlavu medzi vaše nohy. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako rozkošný vrtoch, no v skutočnosti za týmto gestom stojí viac, než by sa mohlo zdať. Toto správanie pramení z hlboko zakorenených inštinktov psa a môže mať rôzne významy. Poďme sa pozrieť na to, čo všetko tým váš pes chce povedať.