Prečo pes strká hlavu medzi nohy a čo tým v skutočnosti vyjadruje

Ak máte doma psíka, možno ste už zaregistrovali zvláštne správanie: váš chlpatý spoločník si bez varovania vloží hlavu medzi vaše nohy. Na prvý pohľad to môže pôsobiť zábavne či dokonca trochu rozpačito, no za týmto gestom sa často skrýva viac, než by sa mohlo zdať. Ide o prirodzenú súčasť psieho inštinktívneho správania a každé vloženie hlavy medzi nohy má svoj dôvod. V nasledujúcich riadkoch si ukážeme, čo môže váš pes chcieť týmto gestom povedať a ako naň adekvátne reagovať.