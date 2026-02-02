Prečo pes podáva labku, aj keď ste ho to nikdy neučili. Odpoveď siaha až do jeho šteňacieho obdobia

Každý majiteľ psa to už zažil. Sedíš na gauči alebo pri stole, a tvoj štvornohý spoločník ti zrazu jemne položí labku na koleno či ruku. Niekedy to pôsobí ako žiadosť, inokedy ako spontánny prejav blízkosti. A čo je na tom najzaujímavejšie? Psy to robia často aj vtedy, keď ich to nikto nikdy neučil.
Toto správanie nie je trik ani náhoda. Je to forma komunikácie, ktorá má viacero overených dôvodov a z časti vychádza aj z ich skorých vývojových skúseností. Aby sme porozumeli, prečo psi siahajú labkou na človeka, musíme sa pozrieť na dva hlavné faktory: komunikačné signály psov a učenie prostredníctvom skúseností.
1. Psy používajú labku ako spôsob komunikácie
Etológovia sa zhodujú, že kladenie labky je normálny sociálny signál, ktorým pes komunikuje s človekom alebo iným psom. Nejde o dominantné správanie ani o manipulatívny trik — je to úplne prirodzený prejav.
Najčastejšie pes labkou vyjadruje:
✔️ Túžbu po pozornosti
Pes vie, že dotyk si všimneš. Už jedno tvoje zareagovanie stačí na to, aby si toto správanie „posilnil“, a pes ho bude používať častejšie.
✔️ Snaha o kontakt a uistenie
Mnohé psy používajú labku ako jemný spôsob, ako si vypýtať blízkosť, hladkanie či upokojenie.
✔️ Signál na ukončenie stresu
V psom jazyku môže labka patriť medzi tzv. appeasement gestures – signály, ktorými pes ukazuje mierumilovné úmysly a snaží sa znižovať napätie.
✔️ Žiadosť o konkrétnu potrebu
Labka môže byť prosbou: „Poďme von.“, „Som hladný.“, „Chcem sa hrať.“
Je to teda univerzálne komunikačné gesto, nie dôkaz toho, že pes „myslí ako človek“.
2. Súvislosť so šteňacím obdobím existuje, ale je iná, než sa často tvrdí
✔️ Pravdivý stav podľa odborníkov:
Novonarodené šteniatka pijú mlieko najmä tlakom celého tela, prisatím a pohybom hlavy.
Niektoré môžu vykonávať jemné pohyby labkami, ale nejde o mechanizmus, ktorý stimuluje tvorbu mlieka, ako je to u mačiatok (tie skutočne hnetú matku labkami). U psov nie je tento reflex taký výrazný ani funkčný.
➡️ Správanie dospelého psa, ktorý kladie labku na človeka, preto nie je priamy evolučný pozostatok zo stimulácie mlieka.
Avšak — existuje dôležitá súvislosť:
Šteniatka sa od prvých dní učia, že fyzický kontakt vedie k uspokojeniu potrieb (teplo, mlieko, bezpečie).
A práve tento princíp sa prenáša do dospelosti: kontakt prináša pozornosť a reakciu.
To znamená, že dotyk labkou nemusí byť „pozostatok miesenia“, ale skôr prenesený koncept: dotyk = interakcia.
3. Psy sa učia, že labka funguje – a preto ju používajú čoraz častejšie
Toto je jeden z najdôležitejších, vedecky potvrdených bodov.
Pes veľmi rýchlo pochopí, že:
- dotyk labky vyvolá reakciu
- reakcia je často pozitívna (pozornosť, maškrta, pohladenie)
- pozitívne správanie sa upevňuje
Tento typ učenia sa nazýva operantné podmieňovanie a je základom psieho správania.
Preto aj psy, ktoré nikdy neboli učené povel „daj labku“, začnú toto gesto používať spontánne.
4. Prečo by sme labku nemali ignorovať
Kladenie labky je jemný a pokojný spôsob, akým sa pes snaží komunikovať.
Ak naň primerane reagujeme, posilňujeme tým:
- pocit bezpečia psa
- vzájomnú dôveru
- chuť komunikovať bez stresu či hlučného správania (napr. štekania)
To však neznamená, že každé psie „prianie“ máme automaticky splniť.
Kľúčom je vedomá reakcia – aby pes vedel, že jeho signály vidíme a chápeme, no zároveň aby si neupevnil správanie, ktoré nám nevyhovuje.