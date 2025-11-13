Prečo ohriať viečko od oleja a mať v kuchyni zubnú pastu: Triky, ktoré vám uľahčia život!

Máte radi krátke videá na sociálnych sieťach? A ešte viac tie, kde tvorca prezradí šikovné triky, ako si poradiť s každodennými drobnosťami v domácnosti?
Potom vás tieto kuchynské vychytávky určite zaujmú. Niektoré vás možno pobavia, iné naopak prekvapia, ako dobre fungujú.
Pozrite si video s 12 praktickými trikmi do kuchyne – určite si medzi nimi nájdete svojho favorita. Možno práve ten s nahriatym viečkom od oleja sa vám bude najbližšie hodiť.
Kuchyňa a čistenie – boj s odolnou špinou
Nie je nutné byť perfekcionista, aby ste túžili po čistej kuchyni. Pripálené zvyšky, mastnota či nánosy na grile vedia potrápiť každého.
A keď sa špina usadí na panvici či platni, nejde dole ani po dlhom namáčaní. Ako to zvládnuť bez zbytočnej námahy?
Kontaktne grily, sendvičovače aj platne je najlepšie čistiť hneď po vypnutí, kým sú ešte teplé. Nie horúce – len tak akurát, aby ste sa nepopálili.
Na teplom povrchu ide špina dole omnoho ľahšie. Pomôže vám papierová utierka namočená v octe, alebo štipka jedlej sódy či kypriaceho prášku.
Zubná pasta – pomocník, ktorý vás prekvapí
Zubná pasta nepatrí len do kúpeľne. V kuchyni dokáže hotové zázraky – najmä pri čistení spodnej časti panvíc a hrncov.
Práve tieto miesta trpia najviac, lebo sa na nich počas varenia vytvára tmavá, mierne mastná vrstva, ktorá sa ťažko odstraňuje.
Ak nechcete používať silné čistiace chemikálie, skúste pastu naniesť na vlhkú hubku a jemne pretrieť povrch.
Pasta funguje ako mierne abrazívny čistič, ktorý odstráni zvyšky bez poškodenia materiálu.
Ako pomôžu soľ, sóda a ocot
Na pracovnú dosku položte utierku alebo starší kus látky. Panvicu otočte dnom nahor a povrch posypte vrstvou kuchynskej soli.
Potom pridajte trochu jedlej sódy alebo prášku do pečiva a na záver kvapnite saponát na riad.
Zmes jemne premiešajte prstami alebo hubkou – netrite ju, len ju rozotrite po povrchu.
Na vrch položte papierovú utierku a pokropte ju malým množstvom octu. Stačí, ak sa papier nasiakne, nie je nutné, aby ocot tiekol po celej panvici.
Nechajte pôsobiť asi 1 až 2 hodiny. Potom všetko zotrite papierovou utierkou a opláchnite vodou. Špina odíde takmer sama a panvica bude ako nová – bez drhnutia a bez poškodenia.
Bonusový tip
Niektorí domáci majstri odporúčajú kombináciu sódy, saponátu a peroxidu vodíka.
Aj tento postup vie priniesť skvelé výsledky – záleží len na tom, ktorý sa vám osvedčí viac.
Na záver
Nie všetky triky z internetu fungujú, no mnohé z nich naozaj vedia ušetriť čas aj nervy.
Stačí skúsiť, čo vám vyhovuje – či už ide o nahriatie viečka od oleja, čistenie zubnou pastou, alebo kombináciu soli, sódy a octu.
V kuchyni sa totiž vždy hodí mať po ruke niečo, čo pomôže, keď to najmenej čakáte.