Prečo obyčajná lyžička soli v práčke dokáže zabrániť tomu, aby farebné prádlo zafarbilo biele kúsky?

Pranie oblečenia niekedy dokáže prekvapiť nepríjemným spôsobom. Stačí jeden nový kus, ktorý pustí farbu, a v bubne máte namiesto bielej bielizne ružový alebo sivý tón. Mnohí ľudia preto hľadajú jednoduché triky, ako tomu zabrániť. Jedným z najznámejších je pridanie soli do prania. Funguje to skutočne?

Videoukážka: ako môže farbenie v praxi vyzerať

V článkoch o praní sa často objavujú ukážky toho, ako vyzerá púšťanie farby v reálnom čase. Aj toto video ilustruje situáciu, ktorá sa môže stať každému, kto dá nové oblečenie rovno medzi ostatné kúsky:

Keď nové oblečenie farbí, nejde o nič neobvyklé

Uvoľňovanie farieb z nových textílií je bežný jav. Najčastejšie sa to deje pri:

  • intenzívnych odtieňoch (červená, tmavomodrá, čierna)
  • lacných textíliách s menej kvalitnými farbivami
  • športovom oblečení z moderných syntetických materiálov

Farbivá sa pri prvých praniach môžu uvoľňovať vplyvom tepla, pohybu aj vody. Odborníci na textil upozorňujú, že to nesúvisí iba s cenou oblečenia, ale aj s typom použitého farbiva či spôsobom fixácie farby vo výrobe.

Prečo niektoré kusy púšťajú farbu viac

Dôvodov môže byť viac:

  • nekvalitné alebo lacné farbivá, ktoré sa vo vláknach držia horšie
  • nedostatočná fixácia farby počas výroby
  • silné pigmenty, ktoré sa pri prvých praniach prirodzene časťou uvoľnia
  • vysoké teploty prania, ktoré uvoľňovanie farbív zrýchľujú
  • trenie v sušičke, ktoré môže preniesť farbu na iné látky

Z toho vyplýva, že aj drahé či značkové oblečenie môže farbiť, ak je vyrobené určitým typom farbiva.

Funguje soľ v práčke naozaj?

Soľ má niekoľko účinkov – ale je dôležité presne vedieť, kedy pomáha a kedy nie.

✓ Kedy môže soľ pomôcť

Soľ obsahuje ióny, ktoré vplývajú na fixáciu niektorých farbív, najmä tých, ktoré sa používajú na bavlnu a ľan (tzv. priame farbivá). V domácich podmienkach môže soľ:

  • mierne znížiť uvoľňovanie farby z prírodných materiálov
  • pomôcť stabilizovať odtieň pri prvých praniach

Účinok však nie je výrazný ani zázračný.

✗ Kedy soľ nepomôže vôbec

Pri syntetických materiáloch – ako polyester, nylon, elastan či športové funkčné látky – soľ nemá prakticky žiadny stabilizačný účinok. Tieto textílie sa farbia úplne inými typmi farbív, ktoré soľ neovplyvňuje.

Pravdivé zhrnutie:

Soľ môže mierne znížiť riziko púšťania farby pri prírodných tkaninách, ale nezabráni tomu stopercentne. Na syntetických tkaninách jej účinok prakticky neexistuje.

A čo ocot? Aj tu sú mýty

Ocot dokáže zmeniť pH vody, čo môže zlepšiť stabilitu farby najmä pri:

  • vlne
  • hodvábe
  • niektorých jemných naturalných textíliách farbených kyslými farbami

No jeho účinok na bavlnu či syntetiku je obmedzený.

Treba tiež vedieť: pravidelné používanie väčšieho množstva octu môže časom poškodzovať gumové časti práčky. Občasné použitie však nepredstavuje problém.

Pravdivé zhrnutie:

Ocot môže pomôcť iba pri niektorých materiáloch. Nie je univerzálnou ochranou proti zafarbeniu prádla.

Najspoľahlivejšia prevencia zafarbenia (toto platí vždy)

Aby ste zabránili zničeniu bielizne, odborníci na textil jednoznačne odporúčajú:

✓ Prať nové oblečenie samostatne

Aspoň prvé 2–3 prania.

✓ Používať studené alebo nízkoteplotné programy (30 °C)

Teplo urýchľuje uvoľňovanie farby.

✓ Otočiť oblečenie naruby

Znižuje trenie aj stratu farby.

✓ Používať záchytné utierky na farby

Tieto produkty sú vedecky testované a zachytávajú voľné pigmenty lepšie než soľ či ocot.

✓ Nepreplňovať práčku

Odevy sa potom trú o seba a púšťajú farbu viac.

Domáci test: toto neklame

Pred prvým praním môžete vyskúšať rýchly test stálosti farby:

  1. Navlhčite malú časť látky.
  2. Priložte biely papierový obrúsok.
  3. Prežehlite ho.

Ak sa na papieri objaví farba, odev má nestálu farbu a je potrebné prať ho oddelene.

Záverečná pravda o soli v práčke

Soľ nie je zázračný spôsob, ktorý by zabránil prelínaniu farieb pri každom type oblečenia. Je však pravda, že pri niektorých prírodných tkaninách môže:

  • mierne stabilizovať farbu
  • znížiť uvoľňovanie pigmentu pri prvých praniach

Ak však chcete spoľahlivú ochranu, najlepšie fungujú:

  • pranie oddelene
  • nízka teplota
  • záchytné utierky
  • správne triedenie bielizne

