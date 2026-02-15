Prečo obyčajná lyžička soli v práčke dokáže zabrániť tomu, aby farebné prádlo zafarbilo biele kúsky?

Pranie oblečenia niekedy dokáže prekvapiť nepríjemným spôsobom. Stačí jeden nový kus, ktorý pustí farbu, a v bubne máte namiesto bielej bielizne ružový alebo sivý tón. Mnohí ľudia preto hľadajú jednoduché triky, ako tomu zabrániť. Jedným z najznámejších je pridanie soli do prania. Funguje to skutočne?
Videoukážka: ako môže farbenie v praxi vyzerať
V článkoch o praní sa často objavujú ukážky toho, ako vyzerá púšťanie farby v reálnom čase. Aj toto video ilustruje situáciu, ktorá sa môže stať každému, kto dá nové oblečenie rovno medzi ostatné kúsky:
Keď nové oblečenie farbí, nejde o nič neobvyklé
Uvoľňovanie farieb z nových textílií je bežný jav. Najčastejšie sa to deje pri:
- intenzívnych odtieňoch (červená, tmavomodrá, čierna)
- lacných textíliách s menej kvalitnými farbivami
- športovom oblečení z moderných syntetických materiálov
Farbivá sa pri prvých praniach môžu uvoľňovať vplyvom tepla, pohybu aj vody. Odborníci na textil upozorňujú, že to nesúvisí iba s cenou oblečenia, ale aj s typom použitého farbiva či spôsobom fixácie farby vo výrobe.
Prečo niektoré kusy púšťajú farbu viac
Dôvodov môže byť viac:
- nekvalitné alebo lacné farbivá, ktoré sa vo vláknach držia horšie
- nedostatočná fixácia farby počas výroby
- silné pigmenty, ktoré sa pri prvých praniach prirodzene časťou uvoľnia
- vysoké teploty prania, ktoré uvoľňovanie farbív zrýchľujú
- trenie v sušičke, ktoré môže preniesť farbu na iné látky
Z toho vyplýva, že aj drahé či značkové oblečenie môže farbiť, ak je vyrobené určitým typom farbiva.
Funguje soľ v práčke naozaj?
Soľ má niekoľko účinkov – ale je dôležité presne vedieť, kedy pomáha a kedy nie.
✓ Kedy môže soľ pomôcť
Soľ obsahuje ióny, ktoré vplývajú na fixáciu niektorých farbív, najmä tých, ktoré sa používajú na bavlnu a ľan (tzv. priame farbivá). V domácich podmienkach môže soľ:
- mierne znížiť uvoľňovanie farby z prírodných materiálov
- pomôcť stabilizovať odtieň pri prvých praniach
Účinok však nie je výrazný ani zázračný.
✗ Kedy soľ nepomôže vôbec
Pri syntetických materiáloch – ako polyester, nylon, elastan či športové funkčné látky – soľ nemá prakticky žiadny stabilizačný účinok. Tieto textílie sa farbia úplne inými typmi farbív, ktoré soľ neovplyvňuje.
Pravdivé zhrnutie:
Soľ môže mierne znížiť riziko púšťania farby pri prírodných tkaninách, ale nezabráni tomu stopercentne. Na syntetických tkaninách jej účinok prakticky neexistuje.
A čo ocot? Aj tu sú mýty
Ocot dokáže zmeniť pH vody, čo môže zlepšiť stabilitu farby najmä pri:
- vlne
- hodvábe
- niektorých jemných naturalných textíliách farbených kyslými farbami
No jeho účinok na bavlnu či syntetiku je obmedzený.
Treba tiež vedieť: pravidelné používanie väčšieho množstva octu môže časom poškodzovať gumové časti práčky. Občasné použitie však nepredstavuje problém.
Pravdivé zhrnutie:
Ocot môže pomôcť iba pri niektorých materiáloch. Nie je univerzálnou ochranou proti zafarbeniu prádla.
Najspoľahlivejšia prevencia zafarbenia (toto platí vždy)
Aby ste zabránili zničeniu bielizne, odborníci na textil jednoznačne odporúčajú:
✓ Prať nové oblečenie samostatne
Aspoň prvé 2–3 prania.
✓ Používať studené alebo nízkoteplotné programy (30 °C)
Teplo urýchľuje uvoľňovanie farby.
✓ Otočiť oblečenie naruby
Znižuje trenie aj stratu farby.
✓ Používať záchytné utierky na farby
Tieto produkty sú vedecky testované a zachytávajú voľné pigmenty lepšie než soľ či ocot.
✓ Nepreplňovať práčku
Odevy sa potom trú o seba a púšťajú farbu viac.
Domáci test: toto neklame
Pred prvým praním môžete vyskúšať rýchly test stálosti farby:
- Navlhčite malú časť látky.
- Priložte biely papierový obrúsok.
- Prežehlite ho.
Ak sa na papieri objaví farba, odev má nestálu farbu a je potrebné prať ho oddelene.
Záverečná pravda o soli v práčke
Soľ nie je zázračný spôsob, ktorý by zabránil prelínaniu farieb pri každom type oblečenia. Je však pravda, že pri niektorých prírodných tkaninách môže:
- mierne stabilizovať farbu
- znížiť uvoľňovanie pigmentu pri prvých praniach
Ak však chcete spoľahlivú ochranu, najlepšie fungujú:
- pranie oddelene
- nízka teplota
- záchytné utierky
- správne triedenie bielizne