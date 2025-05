Prečo nestačí záclony a závesy prať dvakrát do roka? Vyhnite sa alergiám a ochráňte si dýchacie cesty!

Hoci sa závesy a záclony väčšinou zdajú čisté, realita je úplne iná. Pravidelné pranie týchto textílií nie je dôležité len pre krásu domácnosti, ale predovšetkým pre zdravie celej rodiny. Ak máte doma alergika alebo astmatika, táto povinnosť sa stáva ešte dôležitejšou.

Závesy a záclony ako magnety na alergény

Dekoračné textílie, ako sú záclony a závesy, dotvárajú príjemnú atmosféru a štýl nášho interiéru. Zvyčajne však nedochádza k ich častému dotýkaniu, čo spôsobuje, že ich čisteniu nevenujeme dostatočnú pozornosť. Na ich povrchu sa pritom neustále usadzujú alergény – od bežného prachu až po sezónny peľ. Na jar sa tieto látky môžu dokonca sfarbiť do žlta od peľu, ktorý ľahko vyvolá alergické reakcie alebo zhorší dýchacie problémy.

Záclony sú vystavené väčšiemu množstvu prachu a peľu než závesy, pretože sú umiestnené bližšie k oknám. Ideálne je prať ich približne každé 3 až 6 mesiacov, podľa prašnosti vášho okolia a aktuálneho obdobia. Ak však žije vo vašej domácnosti niekto citlivý na alergény, odporúča sa záclony prať každý mesiac, najmä v sezóne s vysokým výskytom peľov.

Naopak závesy, ktoré sú zvyčajne vyrobené z hrubších a odolnejších materiálov, postačí dôkladne oprať alebo dať do čistiarne dvakrát ročne.

Príprava pred praním: ako predísť poškodeniu textílií?

Pri manipulácii so závesmi a záclonami existuje riziko ich poškodenia, pretože ide o rozmerné a často citlivé materiály. Christine Maitzová, odborníčka na bytový textil zo spoločnosti XXXLutz, radí: „Závesy odopínajte z garníží tesne pred praním, aby nedošlo k ich zbytočnému pokrčeniu. Pred praním odstráňte všetky odnímateľné kovové a plastové časti, ktoré by mohli poškodiť látku alebo spôsobiť hrdzavenie. Plastové háčiky a nerezové krúžky, ktoré nemožno zložiť, väčšinou nepredstavujú problém, no aj tak je najlepšie použiť ochranné vrecko na pranie.“

Pred vložením do práčky je ideálne závesy aj záclony vytriasť na balkóne alebo pri otvorenom okne, čím sa zbavíte najhrubších nečistôt. Zároveň venujte pozornosť prípadným škvrnám od kávy, jedla či červeného vína, pretože sa počas bežného prania nemusia úplne odstrániť.

Pri krehkých typoch, ako sú čipkované alebo šnúrové záclony, je vhodné použiť špeciálne vrecká alebo návliečky na vankúš, ktoré zabránia ich zauzleniu alebo roztrhnutiu. Textílie vždy pekne poskladajte – nevtláčajte ich do vrecka násilím.

Pranie v práčke alebo radššej ručne?

Väčšina záclon a závesov z polyesteru či bavlny zvládne jemné pranie v práčke pri teplote 30 °C, na programe určenom pre jemnú bielizeň či vlnu. Dôležité je naplniť práčku maximálne do polovice jej kapacity, aby sa tkaniny mohli voľne pohybovať a neboli zbytočne pokrčené. Ťažšie závesy niekedy znesú teplotu až 40 °C, avšak vždy sa riaďte štítkom od výrobcu.

Na čisto biele záclony použite tekuté pracie prostriedky s bieliacim účinkom, ktoré im navrátia žiarivú belosť. Farebné závesy perte pomocou pracieho prášku alebo gélu určeného na farebnú bielizeň. Vyhnite sa aviváži a zmäkčovadlám, ktoré môžu poškodiť jemnú štruktúru textílie. Namiesto aviváže môžete pridať trochu bieleho octu, ktorý záclony prirodzene zjemní a prevzdušní.

Krátke a jemné programy s otáčkami medzi 400 a 600 za minútu sú úplne postačujúce. Ekonomické programy sa neodporúčajú kvôli väčšiemu pokrčeniu – radšej zvoľte program s pridanou vodou pre dôkladnejšie prepláchnutie.

Sušička? Radšej nie!

„Nikdy nepoužívajte na záclony a závesy sušičku. Najlepší spôsob, ako predísť pokrčeniu, je zavesiť ich späť ešte vlhké. Váha látky ich vyrovná prirodzeným spôsobom. Použiť môžete aj malé závažia alebo kolíčky prichytené na spodnom okraji, ktoré záves rýchlejšie vyhladia,“ radí Christine Maitzová z XXXLutz.

V prípade jemných textílií však môžu niektoré záhyby zostať. Ak to dovoľuje štítok výrobcu, môžete záclony jemne prežehliť, najlepšie ešte vo vlhkom stave. Záclony, ktoré chcete mať pekne nariasené, zaveste vo vlhkom stave presne do požadovanej formy.

Kedy je potrebná odborná čistiareň?

Niektoré textílie (hlavne tie z polyesteru) sa smú čistiť len chemicky. Informácie nájdete na etikete výrobku – symbol kruhu znamená, že je chemické čistenie povolené. Ak je kruh preškrtnutý, rozhodne látku chemicky nečistite, mohlo by to nenávratne poškodiť vlákna. Písmená v kruhu označujú vhodný typ chemického čistenia, napríklad „P“ znamená čistenie perchlóretylénom. Chemické čistenie nechajte vždy na profesionáloch, nikdy ho neskúšajte doma svojpomocne.

Zhrnutie najdôležitejších pravidiel pre bezpečné pranie záclon:

Odstraňujte kovové a plastové diely.

Perte len v poloprázdnej práčke.

Zvoľte šetrný prací prostriedok.

Vyhnite sa aviváži, skúste radšej ocot.

Nesušte ich v sušičke.

Záclony vešajte ešte mierne vlhké.