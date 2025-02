Prečo nechať v zime na záhrade hrsť hrozienok. Nenápadná, ale dôležitá pomoc pre vtáky

Ak vám zostalo zopár hrozienok alebo trocha strúhanky, môžete ich počas zimného obdobia zmysluplne využiť a zároveň tak pomôcť vtákom, ktoré to v tomto ročnom období nemajú jednoduché. Nižšie sa dočítate, prečo práve hrozienka dokážu pritiahnuť niektoré druhy vtákov, aké ďalšie dobroty sú pre operencov vhodné a na čo si dať pozor, aby sme im na záhrade či na balkóne zabezpečili správny prísun potravy – a pritom im neublížili.

Prečo kŕmiť vtáky v zime?

Je pravda, že pozorovanie vtákov pri kŕmidle môže byť nielen zábavné, ale aj veľmi poučné, najmä ak do toho zapojíte deti. Naučia sa tak rozoznávať rôzne druhy vtáčikov a pochopia, aký dôležitý je zodpovedný prístup ku kŕmeniu. Podľa ornitológov sú vtáky v chladných mesiacoch schopné prežiť aj bez našej pomoci, až do chvíle, keď naozaj prituhne a teploty klesnú pod -20 °C. Také kruté mrazy sa však v posledných rokoch objavujú len zriedka.

Napriek tomu sa mnohí milovníci prírody rozhodnú vtákom pomôcť aspoň drobnou prikrmovacou dávkou – či už preto, aby ich potešili, alebo aby deťom umožnili pozorovanie týchto zaujímavých tvorov zblízka.

Na čo si dať pozor pri prikrmovaní?

Ak už sa rozhodnete v zimnom období prikrmovať, odporúča sa to robiť dôsledne. Dbajte na to, aby ste do kŕmidla nikdy nedávali plesnivé pečivo či iné skazené potraviny. Soľ, cukor, čokoláda a sladké pečivo vo všeobecnosti nie sú vhodné – môžu vtákom uškodiť.

Ďalšou dôležitou zásadou je zachovať vyváženosť. Vtáky by si mali vedieť potravu vyhľadávať v prírode aj samy. Preto je dobré občas nechať kŕmidlo aj prázdne, aby operence nezleniveli a nestratili svoje prirodzené inštinkty. Navyše, z hygienických dôvodov je vhodné kŕmidlo aspoň raz týždenne vydezinfikovať horúcou vodou, prípadne ho vyčistiť tak, aby sa na jeho stenách neudržiavali zvyšky jedla a baktérie.

Ideálne je siahnuť po kŕmidlách z dreva. Ak by ste aj chceli kŕmidlo vyrábať svojpomocne, dajte pozor na ostré hrany, napríklad pri využití plastových fliaš – tie môžu vtákom pri sadaní na kŕmidlo poškodiť labky alebo krídla.

Správne prikrmovanie vtákov

Čo nasypať do kŕmidla?

Slnečnicové semienka

Slnečnicové semienka patria k najobľúbenejším dobrotám, ktoré sa v kŕmidlách objavujú. Pochutnajú si na nich napríklad sýkorky, brhlíky alebo vrabce. Už v lete môžeme vidieť, ako si vtáky na slnečnicových poliach vyzobávajú semená priamo z rastlín – v zime im môžete ponúknuť podobné krmivo v sušenej forme. Obilniny (ovos, proso, pšenica)

Ak chcete potešiť hrdličky či vrabce, vložte do kŕmidla aj obilné zrná. Tieto vtáky ich vyhľadávajú s obľubou, pretože pre ne predstavujú vhodný zdroj energie a živín. Dá sa tak docieliť, že do vašej záhrady zavíta pestrejšie spektrum operencov. Jablká a sušené plody

Zimné obdobie je náročné na ovocie, keďže to v prírode často zamrzne alebo ho už nie je dostatok. Ak máte k dispozícii jablká, pokojne ich nakrájajte na menšie kúsky, aby sa z nich mohli najesť aj vtáky, ktoré si potravu vyzobávajú radšej zo zeme. Sušené plody, ako hrozienka či sušené jablká, zase vábia rôzne iné druhy vtákov – len pozor na dodatočne prisladzované druhy sušeného ovocia. Tukové zmesi

V obchodoch s chovateľskými potrebami alebo v špecializovaných predajniach pre vtáčkarov nájdete hotové tukové zmesi, niekedy sa im hovorí aj lojové gule. Tieto zmesi obsahujú rôzne semienka a oriešky zamiešané v tuku (najčastejšie hovädzí loj). Práve takýto druh krmiva láka sýkorky či brhlíky, ktoré do seba potrebujú dostať dostatok kalórií a tukov, aby zvládli zimné teploty.

Hrsť hrozienok pre kosa

Ak chcete, aby do vašej záhrady zavítal napríklad kos čierny (bežne ho poznáme len ako „kos“), môžete mu do kŕmidla dať menšiu hrsť hrozienok. Tento vták má hrozienka rád, no dávajte pozor, aby neboli sladené alebo inak chemicky upravované. Pri kúpe si dôkladne prečítajte zloženie na obale.

Práve vďaka hrozienkam môžete deťom priblížiť, ako kos vyzerá – spoznajú ho najmä podľa čierneho peria a oranžového zobáka u samčekov (samice bývajú sfarbené trošku odlišne, dohneda). Zároveň je praktické vyložiť krmivo do kŕmidla skoro ráno, aby vtáky hneď po chladnej noci mali k dispozícii dostatok energie.

Dôležitá edukácia pre deti i dospelých

Ak do zimnej starostlivosti o vtáky zapojíte aj deti, môžete ich naučiť rozpoznávať základné druhy operencov podľa farby peria, tvaru zobáka či typického správania. Deti takto získajú vzťah k prírode, kedy si viac uvedomia, že zodpovedný prístup k nej je dôležitý nielen v zime.

Okrem praktických skúseností odporúčame pozrieť si aj náučné videá od ornitológov, napríklad na YouTube, kde sa dozviete mnoho zaujímavých tipov, ako vtákom pomôcť, aké krmivo im svedčí najviac a ako sa vyvarovať chybám (napr. prekrmovanie nevhodnými zvyškami jedla).

Zhrnutie a pár užitočných rád na záver

Neprekračujte hranicu : Ornitológovia upozorňujú, že vtáky sú pri bežných zimných teplotách schopné obstarať si potravu samy. Intenzívnejšie prikrmovanie je vhodné najmä pri veľmi nízkych teplotách (pod -20 °C).

: Ornitológovia upozorňujú, že vtáky sú pri bežných zimných teplotách schopné obstarať si potravu samy. Intenzívnejšie prikrmovanie je vhodné najmä pri veľmi nízkych teplotách (pod -20 °C). Pozor na nekvalitné zvyšky : Nikdy nedávajte do kŕmidla plesnivé pečivo, presladené či presolené potraviny. Môžu vtákom vážne uškodiť.

: Nikdy nedávajte do kŕmidla plesnivé pečivo, presladené či presolené potraviny. Môžu vtákom vážne uškodiť. Hygiena kŕmidla : Aspoň raz týždenne kŕmidlo vyčistite horúcou vodou a odstráňte zvyšky krmiva. Vyhnete sa tak šíreniu baktérií.

: Aspoň raz týždenne kŕmidlo vyčistite horúcou vodou a odstráňte zvyšky krmiva. Vyhnete sa tak šíreniu baktérií. Rôznorodosť krmiva : Slnečnicové semienka, obilniny, sušené plody a tukové zmesi sú overenou klasikou. Takto do svojej záhrady prilákate viac druhov operencov.

: Slnečnicové semienka, obilniny, sušené plody a tukové zmesi sú overenou klasikou. Takto do svojej záhrady prilákate viac druhov operencov. Hrozienka pre kosa: Kos čierny ocení hrsť hrozienok, stačí však dbať na to, aby neboli dosladzované.

Zimné mesiace predstavujú pre vtáky náročnejšie obdobie, no s trochou starostlivosti im môžeme aspoň symbolicky pomôcť a priblížiť si ich do našej bezprostrednej blízkosti. A ak k tomu pridáte aj pár zvedavých detských otázok, z obyčajného prikrmovania sa môže stať poučná rodinná tradícia.