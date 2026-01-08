Prečo navštíviť Cambridge práve teraz? Univerzitné mesto, kde študovali Newton aj Hawking, má neopakovateľnú atmosféru po celý rok

Mesto Cambridge v anglickom grófstve Cambridgeshire je známe najmä tým, že je domovom University of Cambridge, založenej v roku 1209. Patrí medzi najstaršie univerzity v Európe a počas svojej existencie sa stala jedným z centier výskumu a vzdelávania na svetovej úrovni. Na univerzite pôsobilo alebo študovalo množstvo významných osobností, medzi nimi Isaac Newton, Stephen Hawking, Charles Darwin, Alan Turing, Sylvia Plathová a mnohí ďalší.
Hoci Cambridge leží len približne hodinu jazdy vlakom od Londýna, jeho historické centrum si zachovalo kompaktný ráz: úzke uličky, kamenné kolégiá, kaplnky a mosty ponad rieku Cam vytvárajú architektonicky ucelené prostredie, ktoré sa vyvíjalo postupne počas storočí.
Čo v Cambridge vidieť
Great St Mary’s – výhľad na centrum mesta
Kostol Great St Mary’s, ktorý slúži ako univerzitný kostol, ponúka možnosť vystúpiť na vežu, odkiaľ je viditeľná časť historického jadra Cambridge. Budova stojí pri tzv. University Centre a je dôležitým orientačným bodom mesta.
Trinity College a Wrenova knižnica
Trinity College, založená v roku 1546 kráľom Henrichom VIII., je jedným z najväčších kolégií univerzity. V jej priestoroch sa nachádza Wrenova knižnica, ktorú navrhol architekt Christopher Wren. Okrem iných historických dokumentov uchováva aj originálny rukopis A. A. Milneho k príbehom o Medvedíkovi Pú.
King’s College Chapel
Kaplnka King’s College Chapel, dokončená v 16. storočí, je významnou pamiatkou neskorej gotiky. Je známa svojou veľkolepou vejárovou klenbou a vitrážami z obdobia Tudorovcov. Konajú sa tu pravidelné bohoslužby a vianočná bohoslužba “A Festival of Nine Lessons and Carols” sa vysiela každoročne v televízii aj rozhlase.
Plavba na puntiach po rieke Cam
Rieka Cam preteká popri viacerých kolégiách. Plavba na tradičných plochých pramiciach, tzv. „puntes“, je bežnou aktivitou miestnych spoločností a turistov. Z vody je dobre viditeľná oblasť The Backs – pruh parkov a záhrad, ktoré patria priľahlým kolégiám.
Fitzwilliam Museum
Fitzwilliam Museum na Trumpington Street je múzeum University of Cambridge. Je známe zbierkami európskeho umenia, egyptských artefaktov, keramiky a historických predmetov. Vstup je bezplatný.
Botanická záhrada University of Cambridge
Cambridge University Botanic Garden, otvorená v roku 1846, zaberá približne 16 hektárov a slúži ako výskumné aj verejne prístupné záhradné centrum. Obsahuje skleníky s tropickými a subtropickými rastlinami, arborétum či tematické záhrady.
Kde sa najesť
Fitzbillies
Pekáreň Fitzbillies, založená v roku 1920, je známa najmä sladkými žemľami Chelsea buns. Prevádzkuje viacero pobočiek v centre mesta.
Cambridge pubs
Cambridge má niekoľko historických pubov s dlhoročnou tradíciou. Najznámejší z nich:
- The Eagle – pub, v ktorom vedci Francis Crick a James Watson v roku 1953 oznámili kolegom, že sa dopracovali k návrhu štruktúry DNA. Táto udalosť je zdokumentovaná nápisom vo vnútri pubu.
- The Pickerel Inn – jeden z najstarších pubov v meste, s doloženou históriou od 17. storočia.
The Orator
The Orator je reštaurácia a bar nachádzajúci sa v budove Cambridge Union. Interiér obsahuje portréty osobností, ktoré tu vystupovali v rámci diskusných podujatí. Ponúka modernú britskú kuchyňu.
Ubytovanie
University Arms
Hotel University Arms, pôvodne otvorený v roku 1834 a kompletne zrekonštruovaný v roku 2018, je jedným z najznámejších ubytovacích zariadení v Cambridge. Nachádza sa pri Parker’s Piece, veľkej mestskej trávnatej ploche.
Wilde Aparthotels
Wilde Aparthotels sú moderné apartmánové hotely inšpirované menom Oscara Wildea. Ponúkajú krátkodobé aj dlhodobé pobyty.
Ako si Cambridge užiť miestnym spôsobom
Cambridge Market
Cambridge Market, fungujúci na Market Square, je otvorený denne. Predávajú sa tu potraviny, remeselné výrobky, knihy, kvety či pouličné občerstvenie.
Antikvariáty v St Edward’s Passage
V St Edward’s Passage sa nachádza niekoľko známych predajní starších a antikvárnych kníh.
Kettle’s Yard
Kettle’s Yard je galéria moderného umenia, ktorá vznikla v bývalom dome Jima Edeho, kurátora Tate Gallery. Budova spája jeho pôvodný dom so súčasnými výstavnými priestormi. Galéria vlastní zbierku diel britských a európskych umelcov 20. storočia.