Prečo natiahnuť silonku na hubicu vysávača a ďalšie šikovné triky pre jednoduchší úklid!

Čaká vás upratovanie a vôbec sa vám doň nechce? Máme pre vás sériu praktických tipov, vďaka ktorým zvládnete upratať domácnosť rýchlejšie, efektívnejšie a s menšou námahou – a to nielen s pomocou vysávača.
Na dôkladný, generálny úklid sa väčšina gazdiniek odhodlá len niekoľkokrát do roka. Kompletné vyčistenie celého bytu či domu zaberie veľa času aj energie.
Dobrou správou je, že existujú jednoduché vychytávky, ktoré celý proces výrazne urýchlia a zefektívnia. Poďme sa na ne pozrieť.
Vysávač – nenahraditeľný pomocník pri upratovaní
Kvalitný vysávač je základom každej domácnosti – na tom sa zhodne asi každý. Neposlúži však len na vysávanie podláh alebo pavučín v rohoch miestností.
Pri troche nápaditosti ho dokážete využiť oveľa všestrannejšie.
Ako vysávač pomôže pri čistení práčky
V bubne práčky sa často zachytávajú chumáčiky, vlákna či drobné nečistoty z oblečenia. Riešenie je jednoduché: pri vysávaní kúpeľne zložte hubicu z vysávača a opatrne povysávajte vnútro bubna.
Predtým však nezabudnite práčku pre istotu odpojiť zo zásuvky.
Vysávač ako osviežovač vzduchu
Vedeli ste, že vysávač môže zároveň aj prevoňať byt? Stačí nasypať niekoľko avivážových perličiek do nádoby na prach a vysávať ako zvyčajne.
Prúdiaci vzduch počas vysávania uvoľní vôňu, ktorá sa príjemne rozšíri po celej miestnosti.
Silonka na hubici – trik na nezaplatenie
Ak sa vám stratí náušnica, prsteň alebo iná drobná cennosť, vysávač vám môže pomôcť aj tu.
Na hubicu natiahnite starú silonku alebo tenkú ponožku a prejdite miesta, kde by sa predmet mohol nachádzať. Vysávač ho nevcucne dovnútra, ale zachytí na povrchu silonky – rýchlo a bezpečne.
Káva a čaj ako pomocníci pri čistení skla
Skôr než siahnete po chemických prípravkoch na sklenené povrchy, skúste obyčajný čaj alebo kávu.
Studený čaj či káva obsahujú kyseliny, ktoré si hravo poradia so škvrnami aj šmuhami a zanechajú sklo čisté a lesklé.
Mlieko na slamenné rohožky
Možno to znie nezvyčajne, no mlieko dokáže výborne pomôcť pri čistení slamenných rohožiek.
Najprv ich dôkladne vykefujte, potom pretrite handričkou namočenou v mlieku. Slama získa späť lesk, ostane pružná a svieža. Po vyschnutí rohožku ešte povysávajte a výsledok vás milo prekvapí.
Citrón – univerzálny čistiaci zázrak
Okrem octu a jedlej sódy patrí citrón medzi najuniverzálnejších pomocníkov v domácnosti. Zvyšná dužina po vytlačení šťavy rozhodne nepatrí do koša.
Môžete ňou pretrieť vodovodné batérie či miesta so zvyškovým vodným kameňom. Kyselina citrónová ho uvoľní a následne ho stačí zotrieť vlhkou hubkou.
Citrón a mikrovlnná rúra
Citrón sa výborne hodí aj na dezinfekciu a osvieženie mikrovlnnej rúry. Do misky s vodou vložte niekoľko plátkov citróna a vložte ju do mikrovlnky.
Zapnite na pár minút na najvyšší výkon. Nepríjemné pachy zmiznú a vnútro rúry už len jednoducho vytriete čistou handričkou.
Citrónová šťava je skvelá aj na okná a iné sklenené plochy – odstraňuje mastnotu, zaschnuté kvapky aj šmuhy.
Nezabudnite na video
Ďalšie tipy, ako si uľahčiť upratovanie pomocou domácich čistiacich prostriedkov, nájdete v tomto videu: