Prečo naše staré mamy natierali okenné sklá vanilkovým pudingom: Výsledok vás prekvapí!

S príchodom Vianoc sa začína aj tradičné predvianočné upratovanie a s ním neobľúbené umývanie okien.
Ak sa vám do toho príliš nechce, nezúfajte – existuje niekoľko starých, rokmi overených trikov, vďaka ktorým budú vaše okná žiariť bez šmúh a zbytočnej námahy.
Ocot – nenahraditeľný pomocník v domácnosti
Ocot patrí k najuniverzálnejším prostriedkom, ktoré doma využijete takmer na všetko – a čistenie okien nie je výnimkou.
Dokáže odstrániť mastnotu aj prach, a navyše zanecháva sklá dokonale lesklé. Stačí ho naliať do rozprašovača a nastriekať priamo na okno, alebo ho pridať do vedra s teplou vodou.
Po umytí stačí sklo utrieť a nechať uschnúť – výsledok vás milo prekvapí.
Tip: Ak chcete ušetriť za kúrenie, nezabudnite pred zimou nastaviť okná do zimného režimu.
Vanilkový puding ako tajný trik našich babičiek
Možno to znie zvláštne, ale naše staré mamy nedali dopustiť na vanilkový puding. Ten totiž obsahuje škrob, ktorý výborne leští sklá, zrkadlá aj sklenený nábytok. Ak nemáte puding, pokojne ho nahraďte kukuřičným škrobom.
Roztok si pripravíte jednoducho: rozmiešajte približne 50 gramov škrobu v piatich litroch teplej vody, týmto roztokom okná umyte, nechajte ich mierne preschnúť a nakoniec ich preleštite čistou handričkou.
Čpavok – rýchly spôsob, ako sa zbaviť mastnoty
Hoci čpavok nevonia práve najlepšie, na odmastenie okien funguje skvelo. Zrýchli celý proces čistenia a poradí si aj s dymom z cigariet, ktorý sa rád usádza na skle a rámoch.
Na jeho prípravu vám postačí osem lyžíc čpavkovej vody a štyri litre vlažnej vody. Takto pripravený roztok odstráni nečistoty rýchlo a efektívne.
Stierka a mikrovlákno – dvojica, ktorá šetrí čas
Ak chcete okná vyčistiť rýchlo a bez šmúh, siahnite po kvalitnej stierke. Správnou technikou s ňou okno zbavíte vody bez nutnosti dodatočného leštenia. Na finálne doleštenie môžete použiť staré noviny alebo papierové utierky.
Najlepší výsledok však dosiahnete s utierkami z mikrovlákna, ktoré dokonale absorbujú vlhkosť a nezanechávajú žiadne šmuhy. Sklo vysušte krúživými pohybmi a ak chcete lesk ako z výkladu, môžete použiť aj trochu alkoholu – ten okná krásne dočistí a rozžiari.
Záver:
Čisté a lesklé okná sú vizitkou každej domácnosti. Nemusíte míňať peniaze na drahé chemikálie – stačí sa inšpirovať radami našich babičiek. Ocot, puding, čpavok a kúsok mikrovlákna – a vaše okná budú žiariť ako nové.