Prečo naše staré mamy máčali droždie do vody a balili ho do utierky s rumom?

Droždie je malý zázrak. Stačí ho pridať do cesta a z obyčajnej hmoty sa razom stane nadýchaný bochník.
Naše babičky s ním vedeli hotové čary – a vy môžete tiež!
Ako ľudia objavili tajomstvo kysnutia
Už v starovekom Egypte si všimli, že keď nechajú placky z múky na slnku, po chvíli sa zväčšia a zjemnia. Dlhé stáročia však netušili, prečo sa to deje.
Až v roku 1857 francúzsky vedec Louis Pasteur odhalil, že za tým stoja mikroskopické organizmy – kvasinky.
Tie premieňajú cukry v múke na alkohol a oxid uhličitý, vďaka čomu sa cesto nafúkne a je ľahučké ako obláčik.
Predĺženie životnosti droždia
Objav kvasníc spôsobil revolúciu v pekárstve. Z „kocky zázraku“ sa rýchlo stala neodmysliteľná súčasť kuchyne.
Vianočky, veľkonočné mazance či klasické buchty získali s droždím nielen vzdušnú štruktúru, ale aj jedinečnú chuť.
Naše prababičky si ho preto veľmi vážili a aby vydržalo čo najdlhšie, obalili ho do látky alebo fólie napustenej alkoholom, často rumom.
Ten pôsobil ako prirodzený konzervant a kvasnice ostali použiteľné aj celý týždeň.
Ako spoznať čerstvé droždie
Dnes je droždie dostupné v každom obchode, no jeho životnosť je stále obmedzená. Staré kvasnice nielenže nespôsobia vykysnutie cesta, ale môžu mu dodať aj nepríjemne kyslú príchuť.
Preto sa odporúča skladovať ho v chladničke pri teplote 1 – 8 °C a sledovať dátum spotreby.
Neviete si rady, či je vaša kocka ešte použiteľná? Existujú jednoduché triky: čerstvé droždie vonia príjemne a ľahko sa rozmrví. Pokazené býva fľakaté, tvrdé alebo popraskané.
A ak chcete mať istotu, stačí spraviť test – hoďte kocku do teplej vody. Ak vypláva, droždie je živé a pripravené na pečenie. Ak klesne na dno, už mu odzvonilo.
Čo robiť, keď droždie namrzne alebo vyschne
Niekedy sa stane, že droždie v chladničke primrzne. Skúsené gazdinky radia nevyhadzovať ho – stačí ho nechať pomaly roztopiť pri izbovej teplote okolo 15 °C a použiť ako zvyčajne.
Podobne sa dá „prebrať k životu“ aj vyschnuté droždie, keď sa rozpustí v studenej vode.
Ak namiesto čerstvého kúpili sušené droždie, treba ho uchovávať na suchom a tmavom mieste. Takto si udrží svoju silu pokojne aj dva roky.