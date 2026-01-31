Prečo nás pohľad na plameň upokojí viac než meditácia? Vedci poznajú odpoveď

Keď si zapálime sviečku alebo doma praská krb, väčšina ľudí pocíti okamžitú zmenu atmosféry. Prostredie pôsobí tichšie, mäkšie a akoby pomalšie. Plameň priťahuje pozornosť, uvoľňuje napätie a pomáha na chvíľu zastaviť prúd myšlienok. Nie je to len romantická predstava – tento účinok má reálne biologické základy.
Oheň sprevádza ľudstvo tisíce rokov
Aj keď dnes žijeme obklopení technológiami, oheň bol po väčšinu našej evolučnej histórie centrom života. Slúžil ako zdroj tepla, svetla aj bezpečia. Preto nie je prekvapujúce, že náš mozog reaguje na plamene špecifickým, upokojujúcim spôsobom. Tento jav sa dá objektívne merať.
Výskum ukazuje: sledovanie ohňa môže znížiť stresové reakcie
Antropológ uskutočnil experiment s viac ako dvoma stovkami dobrovoľníkov. Účastníci pozorovali plameň v kontrolovaných podmienkach a vedci sledovali ich fyziologické reakcie, najmä krvný tlak.
Výsledky boli jasné:
- pri sledovaní plameňa sa účastníkom mierne znížil krvný tlak
- efekt sa objavoval opakovane
- u niektorých ľudí sa prehlboval s dlhším sledovaním ohňa
Hoci nejde o dramatickú zmenu, ide o merateľný prejav zníženej stresovej odozvy organizmu.
Čo sa deje v mozgu?
Japonské výskumy EEG ukázali, že pri pozorovaní pomaly sa pohybujúcich, rytmických vizuálnych podnetov – medzi ktoré patrí aj plameň – dochádza k:
- poklesu aktivácie oblastí spojených so stresom a vysokou pozornosťou
- zvýšeniu alfa mozgových vĺn, ktoré sú typické pre pokojný, uvoľnený stav
Alfa vlny sa objavujú aj pri ľahkej meditácii či relaxačných technikách. Preto mnohí ľudia pociťujú pri pohľade na plameň podobný pocit pokoja, aký prináša krátka meditácia.
Nejde však o porovnanie typu „plameň je lepší ako meditácia“.
Tvrdiť to by nebolo presné. Veda len ukazuje, že pohľad na oheň dokáže rýchlo navodiť merateľné uvoľnenie.
Prečo nám to pomáha?
Plameň má viacero vlastností, ktoré podporujú relaxáciu:
- Rytmický pohyb – mozog prirodzene upokojujú monotónne a plynulé podnety.
- Teplé svetlo – oranžové tóny môžu podporovať pocit bezpečia a znižovať napätie.
- Zúženie pozornosti – sústredenie na jednoduchý vizuálny objekt pomáha utlmiť zahltenie myšlienkami.
Ide o rovnaký princíp, aký využívajú niektoré terapeutické techniky, no oheň ho poskytuje spontánne.
Kedy môže efekt slabnúť?
Upokojujúci účinok sa viaže na samotný plameň – nie na látky, ktoré vznikajú pri horení. Ak sviečka obsahuje farbivá, parfumácie alebo nekvalitný vosk, môžu sa do vzduchu uvoľňovať dráždivé zložky, ktoré niekomu spôsobia:
- tlak v hlave
- podráždenie dýchacích ciest
- únavu či diskomfort
Pre príjemný zážitok preto pomáha:
- vyvetrať miestnosť
- nenechávať sviečku horieť celé hodiny
- vyberať sviečky z kvalitných materiálov (napr. prírodný vosk)
Jednoduchý spôsob, ako si dopriať pokoj
Pohľad na plameň nás upokojuje z dôvodov, ktoré sú zrozumiteľné a dobre vysvetliteľné: ide o kombináciu fyziologickej reakcie, práce mozgových vĺn a prirodzene príjemného, rytmického vizuálneho podnetu. Nejde o mystiku ani sugesciu, ale o prirodzený proces, ktorý prebieha v každom z nás.
Preto aj obyčajná sviečka dokáže zmeniť náladu v miestnosti – a často aj náladu v nás.