Prečo na vás pes skáče, keď prídete domov: Niektoré dôvody vás možno prekvapia!

Tešíte sa po dlhom dni domov na svojho štvornohého kamaráta, ktorý vás víta s obrovskou radosťou a skáče až po uši?
Do istej miery je to milé a človeku to vyčarí úsmev. No situácia sa môže rýchlo zmeniť, ak prichádzate s návštevou a pes sa nedá upokojiť ani po vašom napomenutí.
Poďme sa pozrieť na to, prečo psy pri príchode domov skáču – a ako ich to môžete odnaučiť.
Prečo pes vlastne skáče
Skákanie je pre psa úplne prirodzený prejav správania. V prírode to môžeme pozorovať aj u vlkov či divých psovitých – keď sa samica vracia z lovu, šteniatka jej skáču k papuli.
Je to spôsob, akým dávajú najavo radosť a zároveň prosia o potravu. Aj keď dnes žijú naši psi v domácnostiach, tieto inštinkty v nich zostávajú.
Rozdiel je len v tom, že vodcom „svorky“ ste vy. A pretože človek je omnoho vyšší, pes musí pri privítaní vyskočiť, aby sa dostal k vašej tvári.
Neraz sa snaží aj olízať vás – práve týmto gestom dáva najavo radosť a podriadenosť.
Ak mu takýto prejav dovolíte, ba dokonca ho odmeníte pohladením alebo úsmevom, pes si zapamätá, že skákaním získava vašu pozornosť – a bude v tom pokračovať.
Pozrite si aj video:
Prečo by ste to mali riešiť
Aj keď sa skákanie môže zdať rozkošné, nie vždy je vhodné – a v niektorých prípadoch môže byť dokonca nebezpečné.
Pes môže pri výskoku zhodiť dieťa, staršieho človeka alebo návštevu, ktorá sa zľakne.
V lepšom prípade skončí „len“ s ušpineným oblečením, v horšom so zranením. Preto by sa mal každý majiteľ snažiť psa naučiť, že existujú vhodnejšie spôsoby, ako prejaviť radosť.
Ako odnaučiť psa skákať – rady od kynológov
Najlepšie je začať s výchovou už u šteňaťa, no zvládnuť to môžete aj pri dospelom psovi – len treba trpezlivosť a dôslednosť.
1. Buďte pre psa autoritou
Pes potrebuje jasné hranice a istotu, že viete, čo od neho chcete. Naučte ho reagovať na príkazy ako „sadni“ alebo „miesto“.
Keď vás poslúchne, pochváľte ho alebo mu dajte maškrtu. Takto mu ukážete, že pozornosť a odmenu získa len vtedy, keď sa správa pokojne.
2. Ignorujte skákanie
Keď na vás pes vyskočí, úplne ho ignorujte. Nehovorte naňho, nepozerajte sa mu do očí, ani sa ho nedotýkajte. Keď sa upokojí, vtedy ho privítajte.
Týmto spôsobom si pes uvedomí, že pozornosť dostane iba za správne správanie.
3. Skúste overený postup
Po návrate domov sa k psovi zohnite, položte mu ruku na papuľu a oči, vyslovte pokyn „sadni“ a keď poslúchne, jemne ho pohlaďte. Až potom mu dajte odmenu.
Ak však stále skáče, môžete použiť miernu obranu – pri jeho výskoku nastavte koleno a dôrazne povedzte „nesmieš“. Ak zareaguje správne, pochváľte ho.
Ak nie, otočte sa k nemu chrbtom a nevšímajte si ho. Pes postupne pochopí, že skákaním si vašu pozornosť nezíska.
Trpezlivosť prináša výsledky
Výcvik bude úspešný len vtedy, ak sa na ňom budú podieľať všetci členovia domácnosti. Každý by mal postupovať rovnako – od ignorovania až po odmeňovanie za pokojné správanie.
Pes si tak rýchlo spojí správne reakcie s pozitívnymi výsledkami.
Zapamätajte si:
Psy skáču, pretože nás milujú a tešia sa z nášho návratu. Vašou úlohou je ich naučiť, ako túto radosť prejaviť bezpečným a prijateľným spôsobom.