Prečo múdri ľudia dávajú soľ do rohov miestnosti? Tento starý trik prináša viac, než by ste čakali

Kedysi dávno patrilo používanie soli k úplne bežným každodenným rituálom našich predkov. Táto zdanlivo jednoduchá látka však v sebe ukrýva viac, ako si dnes vieme predstaviť. V súčasnosti, keď máme často pocit, že sa nám nedarí tak, ako by sme si želali, a že v našom domove vládne akési napätie či nepohoda, môžeme opäť využiť múdrosť predošlých generácií a obrátiť sa na prastarú pomocníčku – obyčajnú kuchynskú soľ. Prečo je však práve soľ tou správnou voľbou a aké sú jej reálne schopnosti

Negatívna energia odíde rovnako rýchlo, ako prišla

V minulosti bola práca s energiami neoddeliteľnou súčasťou každoročného dôkladného upratovania domácnosti. Naši predkovia verili, že rovnako ako je potrebné odstrániť prach či špinu, musíme pravidelne vyčistiť aj neviditeľné, no o to viac škodlivé negatívne energie. Či už išlo o jarné upratovanie, letné očisty alebo tradičné jesenné vymetanie kútov, práve soľ hrala hlavnú úlohu pri odstraňovaní „zlých vibrácií“.

Občas sa totiž stane, že sa vo vlastnom domove začneme cítiť nesvoji, nervózni alebo úzkostní, bez toho, aby sme presne vedeli povedať prečo. Akoby niečo viselo vo vzduchu a narušovalo harmóniu, ktorú sa snažíme v našich príbytkoch udržať. Práve tu prichádza na scénu obyčajná soľ, ktorá má podľa tradičnej múdrosti schopnosť pohlcovať negatívnu energiu.

Ako to funguje v praxi? Veľmi jednoducho – stačí nasypať trochu soli do jednotlivých rohov miestností na tanierik alebo priamo na podlahu a nechať ju tam pôsobiť ideálne cez noc. Počas tejto doby soľ absorbuje všetko negatívne, čo by sa vo vašom domove mohlo nachádzať. Ráno potom túto použitú soľ jednoducho vyhoďte vonku mimo domova.

Okrem fyzického aktu môžeme tomuto rituálu dodať ešte vyššiu účinnosť tým, že jasne sformulujeme svoju žiadosť a požiadame vyššiu silu, v ktorú veríme, aby nám pomohla od negativity, ktorá náš dom zaťažuje.

Ako privolať prosperitu a úspech pomocou soli?

Ľudová múdrosť hovorí, že kto nič nežiada, nič ani nedostane. Naši predkovia nečakali pasívne na šťastie, ale aktívne sa snažili prilákať do svojho života prosperitu, hojnosť a pokoj. Práve na tento účel používali kombináciu soli a sušeného klinčeka (hrebíčka). Klinček totiž symbolizuje hojnosť, blahobyt a ochranu, a preto stačí pridať zopár jeho kúskov k soli a umiestniť túto zmes do rohov miestností alebo aj priamo ku vchodovým dverám. Takáto jednoduchá, no mocná zmes dokáže prilákať pozitívnu energiu prosperity, ktorá prežiari váš domov.

Harmónia, pokoj, blahobyt a prosperita sa potom nebudú týkať len vašich prianí, ale postupne sa stanú realitou každodenného života. Samozrejme, je dobré tieto kroky podporiť aj vlastným konaním, úsilím a pozitívnym nastavením mysle.

Soľ – posvätný prvok od Indie až po naše kraje

Soľ nebola nikdy len kuchynskou ingredienciou. Už od nepamäti bola považovaná za symbol očisty a ochrany vo všetkých kútoch sveta. Napríklad v indickom starodávnom učení vastu-šástra, ktoré sa zaoberá harmóniou priestoru, je soľ považovaná za kľúčový prvok na očistenie a pritiahnutie prosperity do domácnosti. Dom je podľa tejto filozofie živá bytosť, ku ktorej možno prehovárať a ktorú je potrebné pravidelne očisťovať a harmonizovať. Starostlivosťou o svoj príbytok si zabezpečujeme jeho priazeň a podporu v našich cieľoch.