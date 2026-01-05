Prečo mrznete aj v teplej miestnosti? Skutočná príčina nemusí byť v radiátore

Možno to poznáte až príliš dobre. V miestnosti je príjemne vykúrené, radiátor ide naplno, no vy si aj tak strkáte ruky pod deku a vaše nohy sú studené ako ľad. Tento jav neznamená, že kúrenie nefunguje – väčšinou je to dôsledok úplne normálnych reakcií ľudského organizmu.
Ako telo pracuje s teplom?
Ľudské telo má veľmi presný systém termoregulácie, ktorý sa stará o to, aby bola telesná teplota stabilná. Ak mozog vyhodnotí, že okolie je chladnejšie, alebo že telo môže strácať teplo, automaticky aktivuje mechanizmy jeho ochrany.
Najdôležitejší z nich je presmerovanie krvi do centra tela. Keďže životne dôležité orgány (srdce, pľúca, mozog) musia zostať v bezpečnej teplote, cievy v končatinách sa stiahnu. Tento proces sa volá periférna vazokonstrikcia a je úplne prirodzený. Výsledok však vnímame jasne – ruky a nohy chladnú ako prvé.
Prečo sa to deje najmä pri sedení
Tepelnú energiu vytvárajú najmä svaly. Ak dlhší čas sedíte alebo sa málo hýbete, svaly netvoria dostatočné množstvo tepla, a preto tepelný komfort klesá. Krv tiež prúdi pomalšie, keď ste nehybní, čo ešte viac zvýrazní pocit chladu v končatinách.
Aj keď je miestnosť teplá, telo má tendenciu šetriť energiou – ak nie ste v pohybe, svalová aktivita je minimálna a teplo sa produkuje pomaly.
Kto pociťuje chlad častejšie
Niektorí ľudia sú na chlad prirodzene citlivejší. Je to dané fyziológiou:
- Ženy – majú prirodzene nižšiu priemernú svalovú hmotu a častejšie kolísanie hormónov.
- Ľudia s nízkou hmotnosťou – menej svalov = menej produkovaného tepla.
- Seniori – krvný obeh aj termoregulácia pracujú pomalšie.
- Unavení alebo vystresovaní ľudia – stresové hormóny môžu zužovať cievy a zhoršovať prekrvenie končatín.
Tieto faktory sú úplne bežné a neznamenajú, že s človekom niečo nie je v poriadku.
Kedy môže byť chlad signálom zdravotného problému
Vo väčšine prípadov sú studené ruky a nohy len dôsledkom normálnej fyziologickej reakcie. Existujú však situácie, keď môže ísť o príznak ochorenia.
K lekárovi by ste mali zájsť, ak:
- chlad sa objavuje náhle a veľmi výrazne
- končatiny menia farbu (blednutie, modranie, začervenanie)
- pridáva sa bolesť, brnenie alebo necitlivosť
- pocit chladu je dlhodobý a neprejde ani v teple
Tieto príznaky môžu súvisieť s diagnózami ako:
- poruchy prekrvenia (napr. Raynaudov fenomén)
- anémia
- poruchy štítnej žľazy, najmä hypotyreóza
- cievne ochorenia
Tieto stavy vyžadujú odborné vyšetrenie, nie len domáce riešenia.
Ako sa môžete zahriať účinne a zdravo
Pri bežnom, neškodnom pocite chladu pomáhajú jednoduché a vedecky overené opatrenia.
1. Zahrievajte najmä stred tela
Ak je trup v teple, telo menej obmedzuje prekrvenie končatín. Teplá vesta, sveter alebo deka na bruchu urobia viac než priame nahrievanie rúk.
2. Hýbte sa – aj krátko
Niekoľko minút chôdze, pár drepov, rozhýbanie ramien či zmena polohy prekrví telo a zvýši tvorbu tepla.
3. Dajte si teplý nápoj
Teplé tekutiny pomáhajú zahriať organizmus zvnútra a zlepšujú prekrvenie.
4. Vyhnite sa dlhému sedeniu v jednej polohe
Striedanie polôh alebo krátke prestávky počas práce majú veľký vplyv na tepelný komfort.
Pocit chladu nie je chyba kúrenia – je to reakcia tela
To, že vám je zima, aj keď je doma príjemne teplo, zvyčajne neznamená, že radiátory nekúria dosť. Ide o prirodzené fungovanie ľudského tela, ktoré uprednostňuje ochranu orgánov pred pohodlím končatín.
Keď telu trochu pomôžete pohybom, vhodným oblečením alebo krátkym oddychom od stresu, teplo sa obnoví rýchlejšie než zvýšením teploty v miestnosti.
Teplo nevzniká len v kúrení — telo si ho tvorí samo. Len je potrebné mu vytvoriť správne podmienky.