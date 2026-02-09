Prečo máte doma stále zimu od nôh? Chyba, ktorú robí väčšina domácností, je prekvapivo jednoduchá

Pocit studenej podlahy je v domácnostiach veľmi častý a má vždy konkrétnu príčinu. Nejde o jav, s ktorým by ste sa museli zmieriť. Vo väčšine bytov aj domov súvisí s nastavením konštrukcie, použitými materiálmi alebo s únikom tepla. Dobrou správou je, že pre značnú časť problémov existujú jednoduché riešenia, ktoré nevyžadujú zásadné stavebné zásahy.

Studený povrch podlahy dokáže výrazne ovplyvniť tepelný komfort v miestnosti — a to aj v prípade, že je vzduch v izbe vyhriaty. Materiál podlahy, tepelné mosty či chýbajúca izolácia spôsobujú, že ľudské chodidlá pociťujú chlad omnoho intenzívnejšie.

Odkiaľ studená podlaha reálne pochádza

1. Nedostatočná alebo chýbajúca tepelná izolácia

V starších stavbách býva podlahová izolácia minimálna alebo úplne chýba. Teplo z miestnosti sa tak stráca smerom dole a povrch podlahy zostáva chladnejší. Tento jav je typický najmä pre podlahy nad:

  • pivnicami
  • nevykurovanými chodbami
  • garážami
  • alebo priamo nad terénom

Fyzikálne ide o prirodzený proces prestupu tepla z teplejšieho prostredia do chladnejšieho.

2. Materiál podlahovej krytiny

Niektoré materiály majú nízku povrchovú teplotu, pretože teplo odvádzajú rýchlejšie. Najtypickejšie sú:

  • keramická dlažba
  • prírodný kameň
  • tenké lamely plávajúcich podláh s nevhodnou podložkou

Drevo, korok či vinyl pôsobia citeľne teplejšie, pretože majú nižšiu tepelnú vodivosť.

3. Tepelné mosty pri stenách a oknách

Tepelné mosty sú konštrukčné miesta s vyššími tepelnými stratami. V praxi sa nachádzajú najmä pri:

  • obvodových stenách
  • rohoch miestností
  • balkónových a terasových dverách
  • starších alebo netesných oknách

V týchto zónach môže byť povrch podlahy citeľne chladnejší, aj keď stred miestnosti pôsobí neutrálnejšie.

Ako spoľahlivo zistiť, kde je problém

Na orientačnú diagnostiku postačia tri jednoduché kroky:

➤ 1. Test bosou nohou

Ak sú najchladnejšie okraje miestnosti, ide často o tepelné mosty.
Ak je chlad rovnomerný, problém býva v izolácii alebo v samotnej krytine.

➤ 2. Všímajte si sezónnosť

  • Studená podlaha hlavne v zime = chlad preniká zospodu.
  • Celoročný chlad = spôsobuje pravdepodobne materiál podlahy alebo jeho podklad.

➤ 3. Tepelná kamera (ak je k dispozícii)

Najpresnejšie výsledky dá termovízna snímka. Potvrdí rozdiely v povrchovej teplote a odhalí tepelné mosty. Tento postup používajú aj odborní energetickí audítori.

Riešenia, ktoré sú fakticky účinné aj bez rekonštrukcie

✓ 1. Koberce a behúne

Koberce s vyšším vlasom alebo s filcovým podkladom znižujú tepelné straty dotykom. Ide o fyzikálne jednoduchý, ale efektívny spôsob, ako zvýšiť povrchový komfort.

✓ 2. Izolačné podložky

Špeciálne podložky pod koberec alebo plávajúcu podlahu znižujú tepelnú vodivosť a povrch je citeľne teplejší. Používajú sa aj v profesionálnych riešeniach.

✓ 3. Kvalitnejší podklad pod laminátom

Plávajúce podlahy s nekvalitným podkladom pôsobia chladnejšie. Výmena za podložku s lepšími izolačnými parametrami (napr. XPS, korkové podložky) má merateľný efekt.

Riešenia s trvalým výsledkom

➤ Dodatočné zateplenie podlahy

Ak sa pristupuje k rekonštrukcii, doplnenie tepelnej izolácie je technicky najúčinnejší spôsob, ako zlepšiť povrchovú teplotu podlahy. Izolácia sa dá doplniť:

  • zhora (pri výmene podlahy)
  • zospodu (napr. zo suterénu), ak je to možné

Tento zásah znižuje tepelné straty budovy a zvyšuje energetickú efektívnosť.

➤ Podlahové vykurovanie

Podlahové kúrenie (teplovodné alebo elektrické) zvyšuje povrchovú teplotu podlahy a eliminuje pocit chladu. Ide o systémové riešenie používané v moderných energeticky úsporných domoch. Je fakticky overené a nesporné.

Doplňujúce úpravy, ktoré skutočne pomáhajú

  • Tesnenie okien a dverí znižuje prúdenie studeného vzduchu v miestnosti, čo má priamy vplyv na teplotu pri podlahe.
  • Ťažšie závesy pomáhajú obmedziť radiáciu chladu z okien.
  • Zamedzenie prievanu pri vstupných alebo balkónových dverách stabilizuje teplotu pri podlahe.
  • Nábytok pri studených stenách môže obmedziť ochladzovanie povrchu podlahy v ich blízkosti — ide o pasívny izolačný efekt.

