Prečo máte doma stále zimu od nôh? Chyba, ktorú robí väčšina domácností, je prekvapivo jednoduchá

Pocit studenej podlahy je v domácnostiach veľmi častý a má vždy konkrétnu príčinu. Nejde o jav, s ktorým by ste sa museli zmieriť. Vo väčšine bytov aj domov súvisí s nastavením konštrukcie, použitými materiálmi alebo s únikom tepla. Dobrou správou je, že pre značnú časť problémov existujú jednoduché riešenia, ktoré nevyžadujú zásadné stavebné zásahy.
Studený povrch podlahy dokáže výrazne ovplyvniť tepelný komfort v miestnosti — a to aj v prípade, že je vzduch v izbe vyhriaty. Materiál podlahy, tepelné mosty či chýbajúca izolácia spôsobujú, že ľudské chodidlá pociťujú chlad omnoho intenzívnejšie.
Odkiaľ studená podlaha reálne pochádza
1. Nedostatočná alebo chýbajúca tepelná izolácia
V starších stavbách býva podlahová izolácia minimálna alebo úplne chýba. Teplo z miestnosti sa tak stráca smerom dole a povrch podlahy zostáva chladnejší. Tento jav je typický najmä pre podlahy nad:
- pivnicami
- nevykurovanými chodbami
- garážami
- alebo priamo nad terénom
Fyzikálne ide o prirodzený proces prestupu tepla z teplejšieho prostredia do chladnejšieho.
2. Materiál podlahovej krytiny
Niektoré materiály majú nízku povrchovú teplotu, pretože teplo odvádzajú rýchlejšie. Najtypickejšie sú:
- keramická dlažba
- prírodný kameň
- tenké lamely plávajúcich podláh s nevhodnou podložkou
Drevo, korok či vinyl pôsobia citeľne teplejšie, pretože majú nižšiu tepelnú vodivosť.
3. Tepelné mosty pri stenách a oknách
Tepelné mosty sú konštrukčné miesta s vyššími tepelnými stratami. V praxi sa nachádzajú najmä pri:
- obvodových stenách
- rohoch miestností
- balkónových a terasových dverách
- starších alebo netesných oknách
V týchto zónach môže byť povrch podlahy citeľne chladnejší, aj keď stred miestnosti pôsobí neutrálnejšie.
Ako spoľahlivo zistiť, kde je problém
Na orientačnú diagnostiku postačia tri jednoduché kroky:
➤ 1. Test bosou nohou
Ak sú najchladnejšie okraje miestnosti, ide často o tepelné mosty.
Ak je chlad rovnomerný, problém býva v izolácii alebo v samotnej krytine.
➤ 2. Všímajte si sezónnosť
- Studená podlaha hlavne v zime = chlad preniká zospodu.
- Celoročný chlad = spôsobuje pravdepodobne materiál podlahy alebo jeho podklad.
➤ 3. Tepelná kamera (ak je k dispozícii)
Najpresnejšie výsledky dá termovízna snímka. Potvrdí rozdiely v povrchovej teplote a odhalí tepelné mosty. Tento postup používajú aj odborní energetickí audítori.
Riešenia, ktoré sú fakticky účinné aj bez rekonštrukcie
✓ 1. Koberce a behúne
Koberce s vyšším vlasom alebo s filcovým podkladom znižujú tepelné straty dotykom. Ide o fyzikálne jednoduchý, ale efektívny spôsob, ako zvýšiť povrchový komfort.
✓ 2. Izolačné podložky
Špeciálne podložky pod koberec alebo plávajúcu podlahu znižujú tepelnú vodivosť a povrch je citeľne teplejší. Používajú sa aj v profesionálnych riešeniach.
✓ 3. Kvalitnejší podklad pod laminátom
Plávajúce podlahy s nekvalitným podkladom pôsobia chladnejšie. Výmena za podložku s lepšími izolačnými parametrami (napr. XPS, korkové podložky) má merateľný efekt.
Riešenia s trvalým výsledkom
➤ Dodatočné zateplenie podlahy
Ak sa pristupuje k rekonštrukcii, doplnenie tepelnej izolácie je technicky najúčinnejší spôsob, ako zlepšiť povrchovú teplotu podlahy. Izolácia sa dá doplniť:
- zhora (pri výmene podlahy)
- zospodu (napr. zo suterénu), ak je to možné
Tento zásah znižuje tepelné straty budovy a zvyšuje energetickú efektívnosť.
➤ Podlahové vykurovanie
Podlahové kúrenie (teplovodné alebo elektrické) zvyšuje povrchovú teplotu podlahy a eliminuje pocit chladu. Ide o systémové riešenie používané v moderných energeticky úsporných domoch. Je fakticky overené a nesporné.
Doplňujúce úpravy, ktoré skutočne pomáhajú
- Tesnenie okien a dverí znižuje prúdenie studeného vzduchu v miestnosti, čo má priamy vplyv na teplotu pri podlahe.
- Ťažšie závesy pomáhajú obmedziť radiáciu chladu z okien.
- Zamedzenie prievanu pri vstupných alebo balkónových dverách stabilizuje teplotu pri podlahe.
- Nábytok pri studených stenách môže obmedziť ochladzovanie povrchu podlahy v ich blízkosti — ide o pasívny izolačný efekt.