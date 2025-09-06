Prečo majú mnohé domáce mačky biele labky? Odpoveď nie je náhoda a dôvod vás prekvapí

Mačky sú už celé stáročia našimi spoločníkmi a patrí im čestné miesto medzi najobľúbenejšími domácimi zvieratami. Každý majiteľ si zviera vyberá podľa vzhľadu a povahy, no málokto sa zamýšľa nad tým, prečo má veľká časť mačiek charakteristické biele „ponožky“ na labkách. Vedci sa tejto otázke venovali a odhalili, že nejde o náhodu, ale o fascinujúci výsledok genetickej zmeny, ktorá ovplyvnila aj samotný proces domestikácie.
Ako sa mačky stali našimi spoločníkmi?
K zdomácneniu mačiek dochádzalo postupne pred tisíckami rokov. Prví poľnohospodári potrebovali ochrániť úrodu a zásoby obilia pred hlodavcami, ktorí sa neustále pokúšali dostať k potrave. Divoké mačky sa v tejto situácii ukázali ako ideálni pomocníci. Zrodila sa spolupráca – ľudia získali ochranu pred škodcami a mačky na oplátku bezpečný prístrešok a dostatok potravy.
Pôvodne mali divoké mačky maskovacie sfarbenie, ktoré im umožňovalo splynúť s prostredím a uniknúť predátorom. Postupne sa však vďaka domestikácii začal ich vzhľad meniť. Jedným z výrazných znakov, ktoré sa začali objavovať častejšie, boli práve biele labky.
Video: Ako sa starať o mačiatko
Chceš si osviežiť základy starostlivosti o najmenších fúzačov? Pozri si toto krátke video:
Ako sa starať o mačiatko:
Tajomstvo bielych „ponožiek“
Na prvý pohľad pôsobia biele labky len ako roztomilý detail, no v skutočnosti ide o znak genetickej mutácie. Podľa štúdií je za tento jav zodpovedný tzv. KIT gén. Keď dôjde k jeho mutácii, melanocyty – teda bunky, ktoré produkujú pigment – nepreniknú v dostatočnej miere do všetkých častí tela.
Výsledkom je vznik bielych nepigmentovaných plôch, a tie sa najčastejšie objavujú na labkách, chvoste či na tvári. Tento proces sa odohráva už počas vývoja embrya, keď je migrácia buniek z rôznych dôvodov spomalená alebo narušená.
Vedkyňa z Varšavskej univerzity biologických vied, ktorá sa tejto problematike venovala, vysvetľuje:
„Pigmentové bunky vznikajú v oblasti neurálnej lišty a odtiaľ migrujú po tele. Tam, kde sa zastavia alebo nestihnú prejsť ďalej, vznikajú biele ostrovčeky srsti – napríklad na labkách, ňufáku či chrbte. Ak sa však bunky spoja a pokryjú celé telo, mačiatko sa narodí jednoliatej farby.“
Prečo práve biele labky pomohli mačkám získať domov
Z pohľadu prírody bola táto mutácia skôr nevýhodná – mačky s bielymi znakmi boli nápadnejšie a menej chránené pred predátormi. No práve táto odlišnosť spôsobila, že si ich ľudia začali viac všímať. Biele labky, ktoré pôsobili neobvykle a atraktívne, prispeli k tomu, že mačky sa stali vítanými spoločníkmi v ľudských obydliach.
Dá sa teda povedať, že práve genetická zvláštnosť urýchlila proces domestikácie. Zvieratá, ktoré by v prírode možno mali menšie šance prežiť, sa stali milovanými domácimi miláčikmi.
Malý detail, ktorý nesie veľký príbeh
Biele labky mačiek teda nie sú len estetickou črtou, ale výsledkom tisícročí evolučného vývoja a genetických zmien. Kým kedysi znamenali hendikep, dnes sú symbolom krehkej väzby medzi človekom a mačkou.
Takže keď sa nabudúce budete pozerať na svoju mačku, ktorá si spokojne umýva svoje biele labky, spomeňte si, že ide o znak nesúci v sebe dlhý príbeh spolužitia človeka a zvieraťa.