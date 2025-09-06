Prečo komáre štípu niektorých ľudí viac než iných? Vedci už poznajú dôvody

Letné mesiace si mnohí spájajú s príjemnými večermi vonku, grilovaním či posedením na terase. Spolu s teplom sa však objavuje aj nepríjemný spoločník – komáre. Kým niektorých ľudí tento bodavý hmyz takmer obchádza, iní si po každom pobyte vonku odnášajú množstvo svrbivých štípancov. Vedci sa preto už dlhšie snažia odhaliť, prečo sú niektorí ľudia pre komáre doslova magnetom.
Bežné mýty verzus vedecké poznatky
V spoločnosti koluje mnoho teórií o tom, čo priťahuje komáre. Spomína sa krvná skupina, hladina cukru v krvi, konzumácia cesnaku, pohlavie alebo dokonca vek – podľa niektorých by mali byť deťmi lákané viac. Doterajšie výskumy však tieto predstavy nedokázali jednoznačne potvrdiť. Naopak, vedci upozorňujú, že za výber obete stojí iné faktory.
Oxid uhličitý – prvý signál pre komára
Samičky komárov, ktoré potrebujú krv na vývoj vajíčok, sa orientujú predovšetkým podľa oxidu uhličitého. Ten vydychujeme pri každom nádychu, pričom čím viac ho človek produkuje, tým atraktívnejší je pre komáre. Preto sú vo väčšom riziku napríklad ľudia s vyššou telesnou hmotnosťou alebo tí, ktorí sa intenzívne pohybujú. Oxid uhličitý však nie je jediným lákadlom, keďže ho produkujú aj neživé zdroje – napríklad autá či horiace ohniská.
Kyselina mliečna a fyzická aktivita
Ďalším dôležitým ukazovateľom je kyselina mliečna, ktorá vzniká v tele človeka pri fyzickej námahe. Keď sa hromadí vo väčšom množstve, stáva sa signálom pre komára, že v blízkosti je vhodná obeť. Aj preto bývajú po športovaní alebo po práci na záhrade ľudia častejšie poštípaní.
Oblečenie a kontrast
Entomológovia upozorňujú aj na to, že komáre majú dobrý zrak a vnímajú kontrasty. Keďže sa zvyknú pohybovať nízko nad zemou, snažia sa vyhnúť vetru a hľadajú výrazné objekty. Človek oblečený v tmavom odeve je pre ne viditeľnejší a preto aj nápadnejší cieľ než ten, kto nosí svetlé farby.
Telesné teplo a genetika
Keď už komár pristane na koži, orientuje sa podľa ďalších signálov – najmä podľa telesného tepla. Niektorí ľudia ho vyžarujú viac, a to vďaka genetickým a fyziologickým rozdielom. Hmyz si navyše vyberá miesta, kde je krv čo najbližšie k povrchu pokožky, čo mu uľahčuje sanie.
Vôňa pokožky a mastné kyseliny
Výskum vedcov z Rockefellerovej univerzity priniesol prekvapivé zistenie – komáre priťahuje aj špecifická vôňa pokožky. Tú vytvárajú mastné kyseliny, ktoré sú pre hmyz takmer neodolateľné. Podľa výskumnej tímu sa ukázalo, že ľudia produkujúci vyššie množstvo týchto látok sú pre komáre jednoznačne príťažlivejší.
Experiment prebiehal tri roky a účastníci nosili nylonové pančuchy na predlaktiach, ktoré následne vedci testovali. Výsledky ukázali, že niektoré vzorky boli pre komáre výrazne atraktívnejšie – a tento efekt pretrvával dlhodobo. Znamená to, že „magnetom na komáre“ sa človek rodí a tento faktor sa v čase zásadne nemení.
Infračervené žiarenie ako ďalší signál
Najnovšie výskumy z Kalifornskej univerzity ukazujú, že komáre dokážu vnímať aj infračervené žiarenie, ktoré vyžaruje ľudské telo. Takto dokážu zachytiť teplo obete už zo vzdialenosti približne trištvrte metra. Tepelné signály aktivujú špeciálne neuróny na tykadlách hmyzu, ktoré sú vybavené proteínmi citlivými na teplo.
Prečo je to dôležité?
Aj keď väčšina druhov komárov u nás spôsobuje „len“ nepríjemné svrbenie, niektoré tropické druhy sú prenášačmi nebezpečných chorôb, ako je horúčka dengue či vírus zika. Vplyvom globálneho otepľovania sa ich výskyt rozširuje aj do oblastí, kde predtým neboli bežné – a to sa týka aj južnej časti Slovenska či Česka.
To, či vás komár poštípe alebo nie, nie je náhoda. Hrá v tom úlohu množstvo faktorov – od oxidu uhličitého cez telesné teplo, farbu oblečenia až po chemické zloženie pokožky. Niektorí ľudia sú jednoducho pre tento hmyz atraktívnejší už od prírody.