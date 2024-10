Prečo je sušenie uterákov na radiátore zlý nápad? Môže vás to vyjsť draho

Počas horúcich letných dní sa môže zdať zbytočné uvažovať o tom, kde sušíme vlhké uteráky či prádlo. Vtedy skôr hľadáme spôsob, ako sa schladiť, než aby sme riešili zapnuté kúrenie.

Avšak počasie sa môže rýchlo zmeniť, ako to často býva na prelome leta a jesene. Chladnejšie dni nás môžu prinútiť doma prikúriť skôr, než by sme čakali. Zatiaľ čo v ostatných izbách stačí obliecť si ďalšiu vrstvu oblečenia, v kúpeľni to takto ľahko nevyriešime.

Radiátor nie je na sušenie uterákov vhodný

Práve kúpeľňa býva miestnosťou, kde najviac cítime potrebu zvýšiť teplotu. Mnohí považujú za praktické prehodiť vlhké uteráky cez radiátor, aby rýchlejšie vyschli. Tento postup má však svoje riziká.

radiátor v kúpeľni Foto: www.shutterstock.com

Prečo sa tomu vyhnúť?

Ohrozenie bezpečnosti a vyššie náklady na energiu

Mokré uteráky prehodené cez radiátor bránia správnemu šíreniu tepla v miestnosti. Tento problém ovplyvňuje všetky typy radiátorov, no obzvlášť tie konvektorové. Pri dlhodobom ukladaní vlhkých materiálov na radiátor sa zvyšuje aj riziko vzniku požiaru.

Sušenie prádla na radiátore navyše zvyšuje aj náklady na kúrenie. Radiátor sa snaží udržať teplotu na požadovanej úrovni, ale ak je zakrytý mokrými uterákmi, musí pracovať intenzívnejšie a dlhšie, čo vedie k vyššej spotrebe energie.

Vlhkosť podporuje tvorbu plesní

Sušenie mokrého prádla na radiátore spôsobuje zvýšenú vlhkosť v miestnosti, čo môže podporiť šírenie plesní. Zatiaľ čo zdraví dospelí ľudia väčšinou nemajú problémy s miernou expozíciou plesní, pre alergikov, astmatikov, malé deti a starších ľudí môžu plesňové spóry predstavovať riziko, ktoré vedie k problémom s dýchaním, kašľu alebo dokonca bolestiam hlavy.

Vetrajte, aj keď je chladno

Jednorazové položenie vlhkých ponožiek na radiátor pravdepodobne nič vážne nespôsobí, no ak plánujete sušiť väčšie množstvo mokrého prádla, je dôležité zabezpečiť odvetranie vlhkosti, napríklad otvorením okna. V dnešnej dobe, keď sú naše domy stále lepšie zateplené a izolované, vlhkosť zostáva v miestnostiach a hromadí sa, čo vedie k tvorbe plesní na stenách, tapetách či okolo okien.

Lepšia alternatíva: vyhrievaný vešiak

Pokiaľ neviete, kde inak sušiť uteráky, ideálnym riešením je vyhrievaný vešiak určený priamo na sušenie mokrého prádla. Takýto vešiak je navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť, takže nehrozí riziko požiaru ako pri radiátoroch. Navyše, ak máte v kúpeľni možnosť vetrania, nebudete musieť mať obavy zo zvýšenej vlhkosti.