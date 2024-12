Prečo je otváranie dvierok práčky po praní zlý nápad?

Máte pocit, že nechávanie dvierok práčky otvorených po každom praní je správne riešenie na vysušenie bubna a predídenie nepríjemným pachom? Tento zvyk môže na prvý pohľad pôsobiť logicky, no v skutočnosti môže vašu práčku časom poškodiť a spôsobiť viac problémov, ako by ste očakávali. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo by ste mali prehodnotiť tento bežný postup.