Prečo je dôležité pravidelne umývať misky pre psov. Fakty, ktoré sa oplatí vedieť

Na miskách pre krmivo a vodu sa môže veľmi rýchlo vytvárať znečistenie, ktoré nie je vždy viditeľné voľným okom. Aj keď pôsobia na pohľad čisté, na ich povrchu sa bežne hromadia rôzne baktérie, zvyšky slín, krmiva či prach. Pravidelné čistenie preto zohráva dôležitú úlohu pri ochrane zdravia domácich miláčikov aj ľudí, ktorí s miskami prichádzajú do kontaktu.
Ako často misky umývať?
Podľa odporúčaní amerického úradu FDA by sa mali misky určené na krmivo umývať po každom použití, alebo aspoň raz denne, a to teplou vodou so saponátom. Misky na vodu je vhodné čistiť rovnako pravidelne, pretože aj v čistej vode sa môžu vytvárať usadeniny a biofilm.
Tieto odporúčania vychádzajú z toho, že vlhké prostredie a zvyšky krmiva sú ideálnym miestom pre rast mikroorganizmov. Časté čistenie pomáha minimalizovať ich množstvo.
Aké riziká môže predstavovať špinavá miska?
Na povrchu misky sa môže tvoriť tzv. biofilm – tenká slizovitá vrstva, ktorá je zložená z baktérií a ďalších mikroorganizmov. Tento povlak je pevný a bežné opláchnutie ho neodstráni.
Znečistená miska môže prispieť k:
- tráviacim ťažkostiam u psov
- podráždeniu kože okolo papule
- nepríjemnému zápachu
- preneseniu baktérií do iných častí domácnosti
Ak sa pripravuje surové mäso, riziko mikrobiálnej kontaminácie je vyššie, pretože môže obsahovať baktérie ako salmonela alebo listeria. Aj preto je správna hygiena pri kŕmení dôležitá.
Materiál misky a jej údržba
Výber materiálu môže ovplyvniť, ako rýchlo sa na miskách množia baktérie.
- Nehrdzavejúca oceľ a keramika sa čistia najľahšie a sú odolné voči poškriabaniu.
- Plastové misky sa môžu časom poškriabať, čo uľahčuje usádzanie nečistôt a tvorbu biofilmu.
Odporúča sa umývať misky horúcou vodou a saponátom, prípadne použiť umývačku riadu na programe s vyššou teplotou. Raz za čas je vhodné urobiť dôkladnejšiu dezinfekciu – napríklad octovým roztokom.
Nezabudnite ani na podložku
Podložky pod misky zachytávajú zvyšky krmiva, sliny aj vodu, takže sa na nich môžu hromadiť rovnaké nečistoty ako v miskách. Je preto vhodné čistiť ich pravidelne – podľa potreby aj každý deň.
Ak sa misky čistia dôkladne a pravidelne, domáci miláčik má zdravšie prostredie na kŕmenie a pitie. Správna hygiena pomáha znižovať riziko kontaminácie, udržiavať misky bez zápachu a prispieva k celkovej pohode zvieraťa.