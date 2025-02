Prečo je dôležité poznať rozdelenie priehradiek v práčke?

Práčka patrí medzi najčastejšie používané domáce spotrebiče, no mnohí ľudia netušia, na čo presne slúžia jednotlivé priehradky v jej zásobníku. Väčšina modelov má pritom priehradky tri – každá z nich je určená na inú fázu prania alebo na iný prací prostriedok. Ak do nich sypete prášok či lejete aviváž nesprávne, môže sa stať, že oblečenie nebude dokonale vyprané alebo zmäkčené, prípadne zostane zapáchať. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako tieto priehradky správne používať a zároveň zistíte, ktorým chybám by ste sa mali vyhnúť.

Tri dôležité priehradky a ich označenie

Prvá priehradka (označená rímskou číslicou I)

Táto časť zásobníka je určená na predpierku, ktorú využijete pri silne znečistenom bielizni alebo pri špeciálnych programoch s predpraním. Ak vám oblečenie prišlo do styku s olejom, blatom či inými ťažko odstrániteľnými škvrnami, nasypte alebo nalejte do tejto priehradky prací prostriedok (prací prášok alebo tekutý prostriedok). Bielizeň tak dostane potrebný “prednáskok” a zbaví sa väčšiny nečistôt ešte pred hlavným praním. Druhá priehradka (označená rímskou číslicou II)

Ide o priehradku na hlavný cyklus, teda na klasické pranie, ktoré práve vo väčšine prípadov využívame. Sem patrí základný prací prostriedok, ktorý pridávate pri bežnom praní. Ak používate napríklad prací gél v kapsuliach, vkladajte kapsuly priamo do bubna – vtedy priehradku II nebudete potrebovať. Pri bežnom práškovom alebo tekutom pracom prostriedku však dávkujte do tejto časti. Tretia priehradka (symbol kytičky)

Nájdete na nej obyčajne obrázok kvetinky, čo naznačuje, že sem patrí aviváž. Tento prostriedok sa postará o zmäkčenie a príjemnú vôňu bielizne. Pri aviváži vždy rešpektujte odporúčané množstvo podľa výrobcu. Pri prehnanom dávkovaní riskujete, že na oblečení zostanú zvyšky prostriedku alebo dokonca mastné škvrny.

Kedy a kam dávať prací prášok?

Dôležité je uvedomiť si, že sypké pracie prášky by ste mali vždy sypať do zásobníka – konkrétne do priehradky I alebo II podľa toho, či zapínate predpierku, alebo nie. Tekutý prací prostriedok sa dá odmerať a naliať buď do priehradky II, alebo priamo do bubna. Gelové a práškové tablety vkladajte do bubna vopred, aby sa mohli rovnomerne rozpustiť a pôsobiť počas celého pracieho cyklu.

Aviváž a jej úskalia

Aviváž dáva väčšina z nás práve do priehradky s kvetinkou, pretože tak bude uvoľnená v správnej fáze plákania. Napriek tomu existujú situácie, keď sa jej použitie neodporúča. Ide napríklad o uteráky a osušky – aviváž síce bielizeň zmäkčí, ale zároveň znižuje ich savosť. To je veľmi nežiaduce, ak sa chceme po sprche či kúpeli dôkladne osušiť. Rovnako môže byť aviváž nevhodná pre citlivé osoby či alergikov a neodporúča sa ani na funkčné oblečenie (napríklad športové dresy). Narušuje totiž vlákna, čím môže znížiť schopnosť odvádzať pot a vlhkosť.

Ak chcete dosiahnuť jemné prádlo bez tradičnej aviváže, môžete ju niekedy nahradiť octom (ideálne v kombinácii s pár kvapkami vášho obľúbeného éterického oleja). Ocot pomôže neutralizovať zvyšky pracieho prostriedku, zmäkčí tkaniny a zároveň odstráni nepríjemné pachy.

Nezabúdajte na pravidelné čistenie zásobníka

Rovnako ako samotný bubon práčky, aj priehradky na pracie prostriedky si vyžadujú údržbu. Odporúča sa minimálne raz za čas celý zásobník vybrať a vyčistiť pod tečúcou vodou. Usadeniny z prášku, gélu či aviváže sa totiž môžu hromadiť a spôsobovať nepríjemný zápach či dokonca tvorbu plesní. Po každom praní nechajte dvierka práčky a zásobník pootvorené, aby zvyšná vlhkosť mohla unikať a vo vnútri spotrebiča nevznikali plesňové ložiská.

Zhrnutie:

Priehradka I: Predpierka pre mimoriadne znečistené oblečenie

Predpierka pre mimoriadne znečistené oblečenie Priehradka II: Hlavný prací cyklus – sem dávajte najčastejšie prášok alebo tekutý prostriedok

Hlavný prací cyklus – sem dávajte najčastejšie prášok alebo tekutý prostriedok Priehradka s kytičkou: Aviváž, aplikujte ju s mierou a vyhnite sa jej pri uterákoch či funkčnom oblečení

Aviváž, aplikujte ju s mierou a vyhnite sa jej pri uterákoch či funkčnom oblečení Prací prášok vždy do zásobníka, aviváž do priehradky na to určenej

Nezabúdajte na pravidelnú údržbu – zásobník aj dvierka nechajte po praní otvorené

Keď budete vedieť, ktorú priehradku a kedy použiť, vyhnete sa neefektívnemu praniu, zvyškom pracích prostriedkov na oblečení a tiež nepríjemnému zápachu. Starostlivosť o čistotu práčky a jej priehradiek navyše pomôže predĺžiť životnosť vášho spotrebiča a udržať vašu bielizeň voňavú a sviežu.