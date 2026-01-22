Prečo je dobré v januári zastrihnúť mladé výhony marhule? Je to dôležitejšie, než si myslíte!

Máte na chalupe alebo v záhrade starú marhuľu, ktorú by ste radi zachovali aj pre svoje deti, vnúčatá či pravnúčatá? Práve teraz je ideálny čas postarať sa o jej mladé výhony. Prečo je to také podstatné?
Stromy starnú spolu s nami. Mnohé z nich sú nositeľmi spomienok na detstvo, prvé výmysly a vôňu sladkých marhuľových knedlí.
„Pod týmto stromom sme zažili hotové marhuľové bitky,“ spomína s úsmevom Zdeňka z Českého Brodu.
Ako deti zbierali s bratancami popadané plody a jej stará mama z nich piekla koláče alebo varila džem. „Taký dobrý džem som už nikdy nejedla.
Tie kupované sa s tým nedajú porovnať,“ hovorí dnes seniorka. Práve tieto spomienky sú dôvodom, prečo chce ich „rodinnú marhuľu“ zachovať aj pre ďalšie generácie. Možno to cítite podobne.
Marhuľa – strom šťastia, úrody a prosperity
Niet divu, že si marhuľa získala takú obľubu. Okrem úžitku sa s ňou spája množstvo povier a symbolov. Tradične sa považuje za strom šťastia, bohatstva, plodnosti a hojnosti.
V Číne je marhuľa symbolom múdrosti, medicíny a filozofie. Starý filozof Konfucius dokonca učil svojich žiakov pod marhuľami, pretože veril, že sa im tam lepšie učí.
Či to fungovalo, dnes nevieme, no jedno je isté – marhuľové plody sú nielen chutné, ale aj zdraviu prospešné.
Obsahujú málo kalórií, veľa vlákniny, vitamínov a minerálov – najmä železo, draslík, horčík a vápnik. Podporujú rast kostí, trávenie a správnu činnosť srdca. Už len preto má marhuľa svoje pevné miesto v záhrade.
Ako zachovať starú marhuľu pre ďalšie generácie?
Ak chcete uchovať starý strom, najlepšou cestou je štepenie (roubovanie). Príprava však nezačína zo dňa na deň – ideálne je začať jeden až dva roky vopred.
Pestovanie vhodných výhonov
Na jar, najlepšie v marci, znížte objem konárov približne o tretinu. Tento presvetľovací rez strom odľahčí a zároveň podporí rast kvalitných nových výhonov, ktoré neskôr použijete na štepenie.
Ak už takéto výhony máte pripravené, môžete sa pustiť do ich zberu. Vyberajte ich vždy z južnej strany stromu. Odborníci odporúčajú, aby mali hrúbku približne ako ceruzka a dĺžku 30 až 40 cm.
Ako správne odobrať a uskladniť rouby
Najvhodnejší čas na odber je, keď je teplota nad nulou. Ideálne je zobrať si 5 až 10 kusov. Každý výhon si označte štítkom.
Do vedra si pripravte vlhký piesok a výhony doň zapichnite asi do hĺbky 10 cm. Následne ich umiestnite do pivnice, kde je teplota medzi 0 – 5 °C.
Nemáte pivnicu? Môžete ich zakopať na severnú stranu domu. Dbajte však na to, aby príliš nevyčnievali, inak by mohli pri teplejšom počasí predčasne vyrašiť.
V krajnom prípade poslúži aj chladnička – stačí zabaliť rez do novín, vložiť do igelitového vrecka a uložiť do chladu. Takto vydržia až do jarného štepenia.
Video návod: Ako pripraviť marhuľu na štepenie
Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť aj praktické video:
Kde zohnať vhodnú podnož?
Premýšľate, na čo marhuľu naštepiť? Najskôr sa rozhliadnite vo vlastnej záhrade, či tam nemáte mladší stromček s podobne silnými vetvičkami.
Ak nič nenájdete, skúste sa poobzerať pri cestách – ideálnou podnožou býva zplanená slivka mirobalán, ktorá sa na štepenie výborne hodí.
Prečo si marhuľu zamilovať ešte viac
- Marhule sú bohatým zdrojom vitamínu C, čím posilňujú imunitu.
- Máte citlivú pokožku a v lete sa ľahko spálite? Pripravte si jednoduchú kúru:
Rozpučte 4 marhule, zalejte ich 2 lyžicami olivového oleja, naneste na podráždenú pokožku a nechajte pôsobiť 15 minút.
- Marhule pomáhajú aj pri zápche – ak vás trápi „ťažké brucho“, miska marhúľ môže byť prírodným riešením.