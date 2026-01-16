Prečo Japonci spia na zemi. Prekvapivé benefity pre chrbticu, ktoré začínajú objavovať aj Európania

V Európe si väčšina ľudí nevie predstaviť spánok bez postele a matraca, no v Japonsku je situácia odlišná. Mnohí Japonci dodnes používajú futon položený na tatami podlahe, čo je dlhodobo zakorenený kultúrny zvyk. Ide však nielen o tradíciu, ale aj o praktické riešenie, ktoré zodpovedá spôsobu života v japonských domácnostiach.

Video: Ako vyzerá japonský futon v praxi

Tradičné bývanie a praktickosť

V japonských domoch boli tatami rohože z prírodných materiálov bežným štandardom celé stáročia. Futon sa večer rozloží a ráno zroluje, takže miestnosť môže cez deň slúžiť ako obývacia izba, priestor na prijímanie návštev či jedáleň.

V moderných japonských mestách, kde sú byty spravidla malé, je úspora priestoru stále jedným z hlavných dôvodov, prečo Japonci tento systém používajú aj dnes.

Minimalizmus, ktorý sa šíri aj mimo Ázie

S rastúcou popularitou minimalizmu si spanie na zemi hľadá svojich priaznivcov aj v Európe. Dôvodom však nie je iba estetika alebo filozofia jednoduchosti. Mnohým ľuďom vyhovuje aj fakt, že futon je:

  • ľahký
  • jednoducho skladovateľný
  • variabilný podľa sezóny (tenší letný, hrubší zimný)
  • ľahko udržiavateľný

Niektorí tiež tvrdia, že pevnejší povrch im subjektívne viac vyhovuje než mäkký matrac. Je však dôležité zdôrazniť, že ide o osobný pocit, nie univerzálne pravidlo.

Podporuje pevný povrch zdravie chrbta? Čo je skutočne dokázané

Články o spánku na zemi často opakujú, že ide o „zdravší spôsob spania“ alebo že „zlepšuje držanie tela“. Realita je však oveľa komplexnejšia:

✔️ Čo je pravdivé?

  • Spanie na pevnejšom povrchu môže niektorým ľuďom subjektívne pomôcť pri bolestiach krížov
  • Telo sa na tvrdší povrch neponorí, takže poloha počas spánku môže byť stabilnejšia
  • Niektorí ľudia sa vďaka tomu menej prehadzujú

❌ Čo sa nedá tvrdiť ako fakt?

  • Neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, že spánok na podlahe je lepší pre chrbticu pre všetkých.
  • Štúdie skôr ukazujú, že väčšine ľudí najviac vyhovuje stredne tvrdý matrac, nie extrémne tvrdé spanie.
  • Tvrdý podklad môže byť pre niekoho nevhodný (napr. starších ľudí, ľudí s artritídou alebo s citlivými kĺbmi).

Inými slovami: niekomu to prospieva, inému môže škodiť. Pravda leží v individuálnych potrebách tela.

Ako vyzerá prechod z postele na futon?

Ak sa chce niekto inšpirovať japonským štýlom spania, odborníci odporúčajú postupovať po malých krokoch:

  1. Začať mäkšou a hrubšou podložkou.
  2. Postupne prechádzať na tenší futon.
  3. Pravidelne vetrať a sušiť podložku, aby sa predišlo vlhkosti.
  4. Dať telu niekoľko dní až týždňov na prispôsobenie.

Zmeny v komforte sa neobjavia okamžite, ale mnohí ľudia po adaptačnom období hovoria, že sa im spí kľudnejšie.

Záver: Je spánok na zemi zdravší?

Nie je možné to tvrdiť všeobecne.
Tradičný japonský spôsob spania má svoje výhody — je praktický, úsporný a niektorým ľuďom môže vyhovovať aj fyzicky. Z hľadiska medicíny však nejde o univerzálne lepší spôsob spánku pre každého človeka.

To, či je futon na zemi vhodný, závisí najmä od:

  • zdravotného stavu
  • typu postavy
  • osobných preferencií
  • kvality podložky

Pre niekoho môže byť takýto spánok príjemnejší a prirodzenejší, pre iného nepríjemný. Pravdou teda je, že spánok na zemi je kultúrne zaujímavá a funkčná prax, no jeho zdravotné benefity sa nedajú paušalizovať.

