Prečo dať do umývačky citrón. Jednoduchý trik, ktorý zmení spôsob, ako umývate riad

citrón do umývačky
citrón do umývačky Foto: František Stacho

Mnoho ľudí dnes hľadá prirodzené a ekologické spôsoby, ako udržiavať domácnosť čistú bez použitia zbytočnej chémie. A možno vás prekvapí, že obyčajný citrón môže byť jedným z takýchto pomocníkov aj v prípade, že ide o údržbu umývačky riadu.

Hoci citrón nenahradí pravidelné čistenie spotrebiča, môže výrazne prispieť k odstráneniu vodného kameňa, zníženiu zápachu a osvieženiu vnútra umývačky.

Prečo aj umývačka potrebuje údržbu

Umývačka síce umýva riad, ale sama počas prevádzky zachytáva zvyšky jedla, mastnotu, usadeniny z tvrdej vody a baktérie. Tie sa časom hromadia vo filtroch, tryskách aj v hadiciach a môžu spôsobiť nepríjemný zápach či zníženie účinnosti umývania.
Preto sa odporúča spotrebič aspoň raz za mesiac prepláchnuť naprázdno na vysokú teplotu, doplniť regeneračnú soľ a leštidlo a vyčistiť filter.

Citrón sa v tomto procese dá použiť ako doplnkový čistič a osviežovač, nie ako náhrada bežnej údržby.

Ako citrón pôsobí

Citrónová šťava obsahuje kyselinu citrónovú, ktorá prirodzene pomáha rozpúšťať vodný kameň a minerálne usadeniny. Táto kyselina sa používa aj v mnohých ekologických čistiacich prostriedkoch.

Ak vložíte do umývačky polovicu čerstvého citróna (napríklad do horného koša), počas umývacieho cyklu sa jeho šťava uvoľní a:

  • pomáha zmäkčiť vodný kameň a uvoľniť drobné usadeniny
  • prirodzene dezinfikuje vnútro umývačky
  • zanecháva jemnú sviežu vôňu citróna

Riad po umytí môže pôsobiť lesklejšie, najmä plastové nádoby, ktoré často zadržiavajú zápach či vodné škvrny.

Dôležité zásady pri používaní

Aby bol trik s citrónom bezpečný a účinný, dodržte niekoľko jednoduchých pravidiel:

  1. Odstráňte semienka, aby neupchali filter.
  2. Použite len polovicu čerstvého citróna, nie starý alebo vysušený kus.
  3. Citrón položte do koša na riad, nie priamo na dno, kde by mohol brániť prúdeniu vody.
  4. Používajte ho len občas – napríklad raz za týždeň alebo raz za pár umývaní, nie pri každom cykle.

Upozornenie: Nepoužívajte koncentrovanú citrónovú šťavu ani silné kyseliny vo väčšom množstve. Príliš veľa kyseliny by mohlo pri dlhodobom používaní ovplyvniť kovové časti alebo gumové tesnenia.

Čo od citróna očakávať – a čo nie

Funguje:

  • ako ľahký odstraňovač vodného kameňa
  • ako osviežovač umývačky
  • ako dezinfekčný doplnok s príjemnou vôňou

Neočakávajte:

  • že nahradí bežné čistiace prostriedky
  • že odstráni všetky usadeniny alebo mastnotu
  • že vyrieši zápach, ak sú filtre alebo hadice zanesené

Malý ekologický bonus

Použitie citróna je šetrné k životnému prostrediu – namiesto syntetických vôní a čistiacich tabliet využívate prírodný produkt. A ak vám po varení zostane polovica citróna, je to ideálny spôsob, ako ju ešte zmysluplne využiť, namiesto toho, aby skončila v odpade.

Citrón v umývačke nie je zázrak, ale jednoduchý a overený trik, ktorý môže pomôcť udržať váš spotrebič svieži, hygienický a príjemne voňavý. Ak ho použijete s rozumom – ako doplnok k bežnej údržbe – zistíte, že aj taká drobnosť dokáže zlepšiť výsledok umývania a vniesť do kuchyne trochu sviežej vône.

