Prečo čoraz viac ľudí nosí do sprchy vedro? Jednoduchý trik, ktorý šetrí vodu aj peniaze

Voda je niečo, čo si väčšina z nás berie ako samozrejmosť. Kým tečie z kohútika, málokto nad ňou premýšľa. No keď sa ocitnete na mieste, kde si musíte vodu nosiť sami alebo kde sa každá kvapka počíta, veľmi rýchlo pochopíte, aká je vzácna. A tiež drahá – ceny vody neustále rastú, a preto sa oplatí naučiť sa s ňou zaobchádzať rozumnejšie.
Zaujímavý príklad, ako na to, ukazuje aj video z YouTube kanála City of Petaluma, ktoré demonštruje praktické využitie vedra pri sprchovaní a reálne množstvo vody, ktoré sa dá zachytiť ešte predtým, než sa ohreje.
Jednoduchý spôsob, ako začať, je vziať si do sprchy vedro. Možno to znie zvláštne, ale tento trik funguje. Počas sprchovania často nechávame vodu tiecť, kým sa nezohreje. V tej chvíli odtečú litre úplne čistej vody priamo do odpadu. Ak však pod sprchu postavíte vedro, zachytíte ju a môžete ju využiť na iné účely – napríklad na splachovanie toalety, polievanie kvetov, umývanie podlahy alebo auta. Ak je voda čistá, pokojne aj na varenie či umývanie riadu.
Takto sa dá zachytiť päť až desať litrov vody pri každom sprchovaní, čo v rodine s viacerými členmi predstavuje desiatky litrov denne. Skutočné množstvo závisí od tlaku vody, typu sprchovej hlavice a času, ktorý trvá, kým sa voda ohreje.
Priemerný obyvateľ Slovenska minie denne približne 80 až 100 litrov vody. Najviac z toho padne na sprchovanie, splachovanie a pranie. Aj keď dnes míňame menej než v minulosti, stále ide o veľké množstvo. Každý liter, ktorý sa dá využiť znovu, má význam. Kratšie sprchovanie alebo zachytávanie vody do vedra dokáže spraviť citeľný rozdiel – nielen v spotrebe, ale aj vo výdavkoch.
Na zníženie spotreby vody netreba nič zložité. Stačí sa sprchovať kratšie, používať hlavice s nižším prietokom a počas umývania vlasov vodu vypínať. Ak k tomu pridáte vedro, ušetríte ďalšie litre, ktoré by inak odtiekli zbytočne. Vodu z vedra potom stačí preliať do kanvy, kýbla alebo rovno do nádržky toalety a spotrebovať ju do 24 hodín, aby zostala čistá.
Tento spôsob využívajú ľudia po celom svete, najmä v oblastiach, kde býva sucho a voda je vzácna. Niektoré firmy dokonca ponúkajú riešenia, ktoré tento princíp podporujú – napríklad vedrá so zabudovanou mierkou spotreby.
Ak sa k tomu pridajú aj iné jednoduché opatrenia, ako zber dažďovej vody či úsporné splachovanie, výsledný efekt môže byť prekvapivo veľký. Používanie vedra v sprche je malá zmena, ktorá nevyžaduje žiadnu technológiu ani investíciu – len trochu ochoty. Každá ušetrená kvapka sa počíta a ak by sa takto správalo viac domácností, celková úspora vody by bola výrazná.