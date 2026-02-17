Prečo by ste teraz nemali spať s otvoreným oknom?

Keď začne vonku mrznúť, spôsob vetrania domácností sa výrazne mení. Počas leta je otvorené okno počas noci úplne prirodzené, no v zimnom období to môže viesť k neželaným následkom. Nie preto, že by čerstvý vzduch škodil — ten potrebujeme vždy — ale preto, že nepretržité prúdenie veľmi chladného vzduchu ovplyvňuje teplotu, vlhkosť aj energetickú spotrebu domácnosti.
Video: Ako správne vetrať v zime
Pre tých, ktorí si chcú postup vetrania predstaviť prakticky, existuje aj názorné vysvetlenie v podobe videa na YouTube. Kanál RECUAIR sa venuje kvalitnému vnútornému prostrediu a v jednom zo svojich videí ukazuje, ako vetrať efektívne aj v chladnom období:
Prečo je celonočné otvorené okno v zime problém?
1. Rýchle ochladenie miestnosti a stavebných konštrukcií
Keď necháte okno otvorené dlhší čas, studený vonkajší vzduch ochladzuje nielen vzduch v miestnosti, ale aj steny, podlahu, strop a nábytok.
Ochladené povrchy potom absorbujú teplo, ktoré sa snažíte dodať kúrením. Výsledkom je:
- vyššia spotreba energie
- dlhšie vykurovanie miestnosti
- kolísanie teploty, ktoré môže byť nepríjemné pre spánok
To je fyzikálne jasne vysvetliteľné: teplo sa presúva vždy z teplejšieho prostredia do chladnejšieho, takže vychladnuté steny „ťahajú“ teplo zo vzduchu v izbe.
2. Väčšie riziko kondenzácie a tvorby plesní
V zime je vonkajší vzduch chladnejší, a preto obsahuje menej vlhkosti. Keď cez otvorené okno masívne prúdi dovnútra a stretne sa s teplým vzduchom v miestnosti, relatívna vlhkosť sa môže rýchlo meniť.
Ochladené steny či okná potom fungujú ako „zachytávače“ vlhkosti — presne na tých miestach sa začína kondenzácia. A kde je dlhodobo vlhko, tam môže vzniknúť pleseň.
Dôležité: nie dĺžka vetrania zabraňuje plesni, ale správna kombinácia výmeny vzduchu a udržania teploty povrchov nad rosným bodom.
3. Energetické straty sú výrazne vyššie ako pri krátkom intenzívnom vetraní
Energetickí odborníci sa zhodujú, že krátke a intenzívne vetranie (tzv. „nárazové“) je najúčinnejšie. Prečo?
- Vzduch v miestnosti sa vymení rýchlo.
- Steny a nábytok nestihnú vychladnúť.
- Teplo sa po zatvorení okna rýchlo stabilizuje.
Pri celonočnom vetraní je situácia presne opačná: vymení sa vzduch aj teplo z konštrukcií, čo je neefektívne a predražené.
Ako teda vetrať v zime správne?
✔ 1. Vetrajte krátko, ale viackrát denne
Odporúčania odborníkov na vnútorné prostredie sú jasné:
- 3× denne
- 5 až 10 minút, podľa intenzity mrazu
- okno otvoriť dokorán, nie na ventiláciu
Pri veľkých mrazoch stačí aj 3–5 minút.
✔ 2. Radiátory počas vetrania znížte alebo vypnite
Radiátor by inak kúril rovno do otvoreného priestoru, čo je čistá energetická strata.
✔ 3. Pred spaním vyvetrajte, ale okno nenechávajte otvorené celú noc
Krátke intenzívne vetranie pred uložením sa do postele zabezpečí:
- zníženie CO₂
- sviežejší vzduch
- lepší spánok
- bez vychladených stien a vzniku kondenzácie.
Čo ak niekto potrebuje chladnejšiu miestnosť?
Niektorí ľudia spia lepšie v chladnejšom prostredí. To je v poriadku — stačí teplotu regulovať kúrením, nie nepretržitým otvoreným oknom. Optimálna teplota v spálni je podľa odborníkov 16–19 °C.
Ak má niekto pocit „ťažkého vzduchu“ v noci, problém sa zvyčajne rieši:
- nárazovým vetraním pred spaním alebo
- použitím rekuperácie / ventilácie s filtrom
Trvalé otvorené okno v zime však zostáva energeticky neefektívne a zvyšuje riziko vlhkých povrchov.
Zhrnutie
- V zime nie je ideálne spať s otvoreným oknom, pretože ochladzujete nielen vzduch, ale aj konštrukciu miestnosti.
- To môže viesť k vyšším nákladom na kúrenie a k kondenzácii vlhkosti, čo zvyšuje riziko plesní.
- Najzdravší a najúčinnejší spôsob vetrania v zime je krátke intenzívne vetranie viackrát denne.
- Spálňu je vhodné vyvetrať pred spaním, ale okno už nenechávať otvorené celú noc.