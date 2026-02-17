Prečo by ste teraz nemali spať s otvoreným oknom?

otvorené okno v spálni
otvorené okno v spálni Foto: www.shutterstock.com

Keď začne vonku mrznúť, spôsob vetrania domácností sa výrazne mení. Počas leta je otvorené okno počas noci úplne prirodzené, no v zimnom období to môže viesť k neželaným následkom. Nie preto, že by čerstvý vzduch škodil — ten potrebujeme vždy — ale preto, že nepretržité prúdenie veľmi chladného vzduchu ovplyvňuje teplotu, vlhkosť aj energetickú spotrebu domácnosti.

Video: Ako správne vetrať v zime

Pre tých, ktorí si chcú postup vetrania predstaviť prakticky, existuje aj názorné vysvetlenie v podobe videa na YouTube. Kanál RECUAIR sa venuje kvalitnému vnú­tornému prostrediu a v jednom zo svojich videí ukazuje, ako vetrať efektívne aj v chladnom období:

Prečo je celonočné otvorené okno v zime problém?

1. Rýchle ochladenie miestnosti a stavebných konštrukcií

Keď necháte okno otvorené dlhší čas, studený vonkajší vzduch ochladzuje nielen vzduch v miestnosti, ale aj steny, podlahu, strop a nábytok.
Ochladené povrchy potom absorbujú teplo, ktoré sa snažíte dodať kúrením. Výsledkom je:

  • vyššia spotreba energie
  • dlhšie vykurovanie miestnosti
  • kolísanie teploty, ktoré môže byť nepríjemné pre spánok

To je fyzikálne jasne vysvetliteľné: teplo sa presúva vždy z teplejšieho prostredia do chladnejšieho, takže vychladnuté steny „ťahajú“ teplo zo vzduchu v izbe.

2. Väčšie riziko kondenzácie a tvorby plesní

V zime je vonkajší vzduch chladnejší, a preto obsahuje menej vlhkosti. Keď cez otvorené okno masívne prúdi dovnútra a stretne sa s teplým vzduchom v miestnosti, relatívna vlhkosť sa môže rýchlo meniť.

Ochladené steny či okná potom fungujú ako „zachytávače“ vlhkosti — presne na tých miestach sa začína kondenzácia. A kde je dlhodobo vlhko, tam môže vzniknúť pleseň.

Dôležité: nie dĺžka vetrania zabraňuje plesni, ale správna kombinácia výmeny vzduchu a udržania teploty povrchov nad rosným bodom.

3. Energetické straty sú výrazne vyššie ako pri krátkom intenzívnom vetraní

Energetickí odborníci sa zhodujú, že krátke a intenzívne vetranie (tzv. „nárazové“) je najúčinnejšie. Prečo?

  • Vzduch v miestnosti sa vymení rýchlo.
  • Steny a nábytok nestihnú vychladnúť.
  • Teplo sa po zatvorení okna rýchlo stabilizuje.

Pri celonočnom vetraní je situácia presne opačná: vymení sa vzduch aj teplo z konštrukcií, čo je neefektívne a predražené.

Ako teda vetrať v zime správne?

1. Vetrajte krátko, ale viackrát denne

Odporúčania odborníkov na vnútorné prostredie sú jasné:

  • 3× denne
  • 5 až 10 minút, podľa intenzity mrazu
  • okno otvoriť dokorán, nie na ventiláciu

Pri veľkých mrazoch stačí aj 3–5 minút.

2. Radiátory počas vetrania znížte alebo vypnite

Radiátor by inak kúril rovno do otvoreného priestoru, čo je čistá energetická strata.

3. Pred spaním vyvetrajte, ale okno nenechávajte otvorené celú noc

Krátke intenzívne vetranie pred uložením sa do postele zabezpečí:

  • zníženie CO₂
  • sviežejší vzduch
  • lepší spánok
  • bez vychladených stien a vzniku kondenzácie.

Čo ak niekto potrebuje chladnejšiu miestnosť?

Niektorí ľudia spia lepšie v chladnejšom prostredí. To je v poriadku — stačí teplotu regulovať kúrením, nie nepretržitým otvoreným oknom. Optimálna teplota v spálni je podľa odborníkov 16–19 °C.

Ak má niekto pocit „ťažkého vzduchu“ v noci, problém sa zvyčajne rieši:

  • nárazovým vetraním pred spaním alebo
  • použitím rekuperácie / ventilácie s filtrom

Trvalé otvorené okno v zime však zostáva energeticky neefektívne a zvyšuje riziko vlhkých povrchov.

Zhrnutie

  • V zime nie je ideálne spať s otvoreným oknom, pretože ochladzujete nielen vzduch, ale aj konštrukciu miestnosti.
  • To môže viesť k vyšším nákladom na kúrenie a k kondenzácii vlhkosti, čo zvyšuje riziko plesní.
  • Najzdravší a najúčinnejší spôsob vetrania v zime je krátke intenzívne vetranie viackrát denne.
  • Spálňu je vhodné vyvetrať pred spaním, ale okno už nenechávať otvorené celú noc.

