Prečo by ste sa nikdy nemali púšťať do sušenia bielizne priamo v domácnosti? Netušíte, čo všetko tým riskujete

S príchodom chladnejších a upršaných dní sa prirodzene komplikuje aj proces sušenia bielizne. Počas letných mesiacov býva pranie a sušenie jednoduché – stačí vyvesiť čerstvo vyžmýkané odevy na slnko a vietor sa postará o rýchle vysušenie. S prichádzajúcou jeseňou a zimou sa však situácia mení: častejšie prší, dni sú kratšie a oblečenie vyvesené vonku môže schnúť veľmi dlho. Aj keď sa môže zdať praktické jednoducho presunúť sušenie dovnútra bytu či domu, nie je to vždy najlepší nápad. V nasledujúcich riadkoch si povieme, prečo by sme sa mali vyhýbať sušeniu bielizne priamo v obytných priestoroch a ako to urobiť tak, aby sme predišli zvýšenej vlhkosti či tvorbe zdraviu škodlivých plesní.

Prečo sa vyhýbať sušeniu doma?

Mnohí ľudia sušia bielizeň na radiátore alebo na klasickom sušiaku rozloženom uprostred obývačky. Pri takomto spôsobe sušenia sa však uvoľňuje do ovzdušia veľké množstvo vody, ktorá výrazne zvyšuje vnútornú vlhkosť. Tá je ideálnym prostredím pre rast plesní, húb a rôznych baktérií. Plesne môžu viesť k nepríjemným zdravotným ťažkostiam, medzi ktoré patrí napríklad dráždenie očí, alergické reakcie, časté kýchanie či zhoršenie stavu astmatikov a ľudí s ekzémami. Zdanie, že ide len o „trochu vlhkosti navyše“, môže byť klamlivé, pretože pravidelné sušenie bielizne v interiéri dokáže túto vlhkosť zvýšiť až o tretinu.

Niektoré bytové domy a dokonca i mnohé rodinné domy majú vyhradenú miestnosť – spoločnú sušiareň. Ak máte prístup do takejto sušiarne, využite ju, pretože je to zdravšia alternatíva, než rozkladať bielizeň tam, kde dennodenne trávite čas s rodinou. V posledných rokoch sa rovnako zvyšuje popularita sušičiek, ktoré celý problém s vlhkosťou elegantne obchádzajú. Samozrejme, nie každý má priestor či financie na kúpu sušičky, preto je dobré vedieť, ako sa vyhnúť nežiaducim účinkom sušenia bielizne v obývaných priestoroch.

Ako sušiť bielizeň bez rizika?

Ak nemáte inú možnosť a bielizeň musíte sušiť doma, existuje niekoľko jednoduchých tipov, ktoré vám pomôžu udržať vzduch v domácnosti zdravší:

Nepreplňujte práčku: Naplnenie bubna až po okraj spôsobí, že bielizeň sa nevyžmýka dostatočne a bude preto dlhšie schnúť. Optimalizujte množstvo prádla v jednej várke, aby ste zabezpečili dôkladné vyžmýkanie. Voľte vhodné žmýkanie: Dajte si pozor na jemné textílie, ako sú napríklad svetríky z vlny či citlivé materiály, ktoré neznesú vysoké otáčky. Uistite sa však, že bežné oblečenie je vyžmýkané čo najlepšie, aby ste urýchlili celý proces sušenia. Vetranie a kúrenie: Sušte bielizeň v miestnosti, kde môžete dobre vetrať a zároveň kúriť. Pravidelné otváranie okien umožňuje únik prebytočnej vlhkosti, pričom teplo proces sušenia urýchľuje. Použite odvlhčovač: Ak sa obávate prílišnej vlhkosti, vyplatí sa investovať do odvlhčovača vzduchu. Ten pomôže udržať prijateľnú úroveň vlhkosti a minimalizuje riziko vzniku plesní. Dôkladná kontrola pred uložením: Predtým, než oblečenie uskladníte do skrine, vždy skontrolujte, či je skutočne suché. Aj drobné, na pohľad nenápadné vlhké miesta môžu v uzavretom priestore časom spôsobiť vznik plesní a nepríjemného pachu.

Zhrnutie

Sušenie bielizne v interiéri je niekedy nevyhnutné – najmä počas daždivého alebo mrazivého počasia, keď prádlo vonku prirodzene nestihne uschnúť. Je však dobré pamätať na to, že nadmerná vlhkosť v obytných priestoroch predstavuje zdravotné riziko, ktorému sa dá predchádzať dodržiavaním niekoľkých jednoduchých zásad. Kľúčom je dostatočné vetranie, vhodné žmýkanie a ideálne použitie odvlhčovača. Ak máte možnosť využiť sušiareň alebo vlastnú sušičku, určite to zvážte – je to osvedčený spôsob, ako sa vyhnúť zbytočným problémom so zvýšenou vlhkosťou a s nežiaducimi plesňami. Navyše tým ušetríte nemalé starosti spojené nielen so zdravím, ale aj s prípadnými škodami na zariadení domácnosti.