Prečo by ste nikdy nemali nechávať špinavý riad v dreze cez noc?

špinavý riad
špinavý riad Foto: depositphotos.com

Neumytý riad v kuchyni nie je len estetický problém. Hoci sa zriedkavo stane, že by vám z neumytého taniera hneď hrozilo ochorenie, existuje niekoľko praktických a hygienických dôvodov, prečo je vhodné riad umývať skôr než ho nechať v dreze do rána.

Na internete koluje viacero videí (napríklad na YouTube), ktoré ukazujú, čo sa môže diať v dreze so špinavým riadom počas noci. Hoci tieto videá nezvyknú slúžiť ako vedecké štúdie, dobre ilustrujú jeden jav:
vlhkosť + zvyšky jedla + teplo = ideálne podmienky pre rast mikroorganizmov.

Kuchynský drez patrí medzi najviac znečistené miesta v domácnosti

Výskumy zamerané na hygienu domácností opakovane ukazujú, že kuchynský drez a priľahlé oblasti obsahujú viac baktérií než kúpeľňa, práve kvôli častému kontaktu so zvyškami jedla, vodou a organickým materiálom.
Baktérie ako E. coli či Salmonella sa môžu objaviť najmä vtedy, ak drez prichádza do kontaktu so surovým mäsom alebo šťavou z mäsa. Ak sa špinavý riad ponechá dlho v dreze, riziko, že sa mikroorganizmy budú množiť, sa mierne zvyšuje – najmä vo vlhkom a teplom prostredí.

Netreba však panikáriť: krátkodobé ponechanie riadu nezvyčajne nebýva priame zdravotné riziko, problém vzniká pri opakovanom a dlhodobom zanedbávaní hygieny.

Vlaha a zvyšky jedla sú vhodné prostredie pre rast mikroorganizmov

Baktérie sa dobre daria tam, kde majú:

  • vlhkosť
  • organické zvyšky
  • príjemnú teplotu (bežná izbová teplota im vyhovuje)

Na tanieroch po večeri zostávajú bielkoviny, sacharidy či tuky, ktoré sa stávajú živnou pôdou pre mikróby. Ak riad stojí v dreze niekoľko hodín, ich počet môže rásť, hoci to neznamená, že sa z každého neumytého taniera môžete nakaziť. Riziko sa zvyšuje najmä v prípade:

  • riadu od surového mäsa
  • riadu, ktorý zostane dlho v teple
  • nedostatočného umývania hubiek a kefiek, ktoré bývajú jedným z najšpinavších predmetov v domácnosti

Zvyšky jedla môžu poškodiť riad alebo spôsobiť silný zápach

Niektoré potraviny, najmä kyslé (rajčinové omáčky, citrusy, kefír, jogurt), môžu po dlhšom kontakte:

  • zanechať zápach
  • sťažiť čistenie povrchu
  • v prípade drevených či plastových pomôcok preniknúť do materiálu

Nejde o zdravotné riziko, ale o praktický dôvod, prečo riad nenechávať dlho neošetrený.

Špinavý riad priťahuje hmyz

Hoci v krajinách s vysokým hygienickým štandardom nejde o dramatický problém, realitou je, že:

  • muchy
  • mravce
  • drobné mušky (octomilky)

môžu byť priťahované vôňou jedla. Ak sú zvyšky dlhšie vystavené, je pravdepodobnejšie, že sa v kuchyni objaví hmyz, ktorý hľadá potravu. To je nepríjemné a môže to viesť k ďalšiemu znečisteniu povrchov.

Praktické odporúčanie: čo keď sa večer naozaj nechce umývať?

Ak máte riad, na ktorom sú zaschnuté zvyšky a nechce sa vám umývať, najefektívnejším a bezpečným riešením je:

  1. Napustiť drez horúcou vodou (čo najteplejšou, akú znesie riad).
  2. Pridať trochu saponátu.
  3. Nechať riad 20–30 minút odmočiť.

Odmočenie nespôsobí žiadne hygienické riziko a zvyšky sa uvoľnia prirodzene, takže ráno bude umývanie jednoduchšie. Dôležité je však nenechávať riad ponorený v studenej vode dlhé hodiny – v nej sa baktérie množia rýchlejšie.

Zhrnutie: čo z toho vyplýva?

  • Neumytý riad nie je okamžitou hrozbou, ale dlhodobé zanedbávanie hygieny môže viesť k zvýšenému množstvu baktérií v kuchyni.
  • Kuchynský drez patrí medzi miesta, kde sa baktérie môžu objavovať najčastejšie.
  • Zvyšky jedla a vlhkosť sú podmienky, v ktorých mikroorganizmy prirodzene rastú.
  • Špinavý riad môže prilákať drobný hmyz.
  • Najpraktickejšou prevenciou je priebežné umývanie alebo aspoň krátke odmočenie.

