Prečo by ste nemali nechávať dvierka práčky dokorán po skončení prania? Odborníci varujú pred častou chybou

Po dobehnutí posledného cyklu v práčke máme mnohí zafixovaný jeden návyk — necháme dvierka spotrebiča otvorené, aby vnútrajšok vyschol a nezapáchal. Zdá sa to ako logický krok, ktorý má zabrániť vlhkosti a plesniam. No pravda môže byť omnoho komplikovanejšia. Tento zvyk totiž nemusí práčke pomáhať, ale naopak — môže jej škodiť.
Ak máte práčku umiestnenú v kúpeľni, teda v priestore s prirodzene vysokou vlhkosťou, ponechanie dvierok otvorených môže viesť k viacerým problémom. Spoznajte dôvody, prečo tento častý zvyk odborníci neodporúčajú a čo by ste mali robiť namiesto toho.
Otvorené dvierka = väčšia šanca na poškodenie práčky
Mnohí si myslia, že ak práčku nechajú po praní otvorenú, zabránia vlhkosti a zápachu. V skutočnosti však práve tým môžu nevedomky prispieť k poškodeniu jej vnútorných súčastí. Ak je práčka dlhodobo vystavená vlhkému prostrediu (ako je typické pre kúpeľne), otvorené dvierka umožňujú prenikanie tejto vlhkosti dovnútra.
Výsledkom môže byť korózia kovových častí, zadržiavanie vlhkosti v záhyboch bubna či kondenzácia vody na povrchoch, ktoré by inak ostali suché. Navyše, do otvorenej práčky sa ľahko dostáva prach, chlpy a iné nečistoty z okolitého prostredia, ktoré sa potom usádzajú v bubne alebo filtri.
Vlhkosť a plesne: keď dobrý úmysel narobí škodu
Mnohí ľudia nechávajú práčku otvorenú celé hodiny, niekedy aj celý deň. Myslia si, že tak zabraňujú vzniku nepríjemného zápachu. Lenže v skutočnosti tým podporujú vznik ideálneho prostredia pre plesne.
Guma okolo dvierok, známa ako tesnenie, je obzvlášť náchylná na zachytávanie vlhkosti. Ak dvierka ostávajú otvorené dlhodobo, v kombinácii s vlhkým vzduchom v kúpeľni sa v tejto oblasti môže začať tvoriť pleseň. Tá nielenže zapácha, ale je aj zdraviu škodlivá a môže poškodiť samotné tesnenie.
Čo hrozí tesneniam, ak sú dvierka stále otvorené?
Gumové tesnenia sú citlivé na dlhodobé mechanické namáhanie. Keď nechávate dvierka stále dokorán, guma sa dostáva do neprirodzenej polohy. Postupne sa môže zdeformovať, oslabiť a časom stratiť svoju tesniacu funkciu.
To môže viesť k úniku vody počas prania, čomu sa každý majiteľ práčky snaží vyhnúť. Navyše, oprava alebo výmena poškodeného tesnenia nie je lacná záležitosť a môže byť spojená s ďalšími problémami, ako je poškodenie elektroniky v dôsledku zatekania.
Ako to teda robiť správne?
Správny prístup spočíva v rovnováhe. Po skončení prania je vhodné ponechať dvierka práčky mierne pootvorené, nie však úplne otvorené a už vôbec nie na niekoľko hodín či dní. Stačí niekoľko desiatok minút, aby sa vnútrajšok spotrebiča dostatočne vyvetral a vyschol.
Zároveň je dobré pravidelne čistiť gumené tesnenia, napríklad raz týždenne navlhčenou handričkou a troškou octu, ktorý pomáha dezinfikovať a odstraňovať usadeniny. Dôležité je aj pravidelné čistenie filtra a občasné spustenie čistiaceho cyklu naprázdno pri vyššej teplote, napríklad s použitím špeciálneho prípravku alebo obyčajnej kyseliny citrónovej.
Ak je to možné, zabezpečte aj lepšie odvetranie miestnosti, kde sa práčka nachádza – napríklad otvorením okna, použitím ventilátora alebo odvlhčovača.
Zhrnutie: drobný návyk, veľký rozdiel
Na prvý pohľad neškodný zvyk môže mať v dlhodobom horizonte negatívne následky. Nechať dvierka práčky stále otvorené sa neodporúča, najmä ak sa spotrebič nachádza v miestnosti s vysokou vlhkosťou.
Ak chcete predĺžiť životnosť práčky a vyhnúť sa zbytočným opravám, ponechávajte dvierka len mierne pootvorené a len na krátky čas. Venujte tiež pozornosť pravidelnej údržbe a čistote vnútra spotrebiča. Takýmto spôsobom nielen zamedzíte nepríjemnému zápachu, ale aj ochránite vašu práčku pred predčasným opotrebovaním.