Prečo by ste mali zvážiť, či naozaj uložíte pečivo do mrazničky?

Mnoho ľudí sa pri skladovaní pečiva spolieha na mrazničku. Často si totiž chceme udržať zásoby pre prípad nečakanej návštevy alebo si radi predĺžime trvanlivosť čerstvého chleba a rožkov. Ak však neurobíme správne kroky, riskujeme napríklad vznik plesní či stratu chuti. Tento článok vám priblíži, prečo je zmrazovanie pečiva vo väčšine prípadov dobrý nápad, ak ho robíte správne, a čomu sa pri tom vyvarovať.

Prečo je čerstvé pečivo stále najlepšou voľbou

Najchutnejšou variantou zostáva pečivo práve vybraté z rúry alebo kúpene hneď z pekárne. Ak si doma pečiete svoj chlieb, nechajte ho najprv dobre vychladnúť, až potom ho vložte do vhodnej nádoby. Prečo je to dôležité? Ak by ste ešte teplé pečivo vložili do nepriedušného obalu, mohla by sa vo vnútri koncentrovať para, ktorá vytvorí ideálne prostredie pre plesne.

Keď si domov prinesiete pečivo z obchodu, ideálne miesto na skladovanie je chlebník. Ešte lepšou možnosťou je, ak ho zabalíte do bavlnenej alebo ľanovej utierky. Tieto prírodné materiály pomáhajú odvádzať nadmernú vlhkosť a spomaľujú tvrdnutie kôrky. Ak sa však rozhodnete používať mikroténové či igelitové vrecká, majte na pamäti, že teplé pečivo sa v nich môže rýchlo „zaparovať“, čím sa vytvára priestor na rast mikroorganizmov.

Zmrazovanie pečiva: Prečo sa nebáť tejto metódy

V niektorých článkoch sa môžete dočítať, že mrazenie pečiva je chyba, no v skutočnosti je to bežný a bezpečný spôsob, ako predĺžiť jeho čerstvosť. Tajomstvo tkvie v detailoch:

Pečivo musí byť chladné a suché

Dôležité je, aby sa v chlebe či rožkoch nenachádzala prebytočná vlhkosť. Ak ho dáte do mrazničky teplé, kondenzovaná para môže spôsobiť vznik ľadových kryštálikov, ktoré po rozmrazení zhoršia chuť aj štruktúru. Navyše vlhké prostredie praje tvorbe plesní. Správne balenie je kľúč

Ak nechcete, aby pečivo „nasalo“ pachy z ostatných mrazených potravín, zabaľte ho do alobalu, prípadne do potravinárskej fólie. Následne ho ešte vložte do uzatvárateľného plastového vrecka, z ktorého vytlačíte čo najviac vzduchu. Takto zabalené pečivo si v mrazničke lepšie zachová svoju pôvodnú chuť a vôňu. Predbežné krájanie na plátky

Ak ide o bochník chleba, oplatí sa ho vopred nakrájať. Ušetríte si tým prácu pri následnom rozmrazovaní, pretože vždy vyberiete len toľko krajcov, koľko reálne spotrebujete. Zároveň tak zbytočne často neotvárate vrecko s pečivom a nezvyšujete riziko jeho vysušenia.

Ako dlho vydrží pečivo v mrazničke?

Ak dodržíte všetky zásady (vychladnutie, odstránenie prebytočnej vlhkosti, dôkladné zabalenie), môže vám pečivo v mrazničke vydržať približne 2 až 3 mesiace. Samozrejme, ide o orientačný údaj – čím dlhšie pečivo v mrazničke skladujete, tým viac stráca na kvalite. Po uplynutí tejto doby môže začať vysychať, drobiť sa alebo meniť chuť.

Naozaj nepatrí pečivo do chladničky?

V pôvodnom článku sa taktiež uvádza, že by ste pečivo nemali skladovať v chladničke. Prečo to nie je úplne vhodné? Chladnička je prostredie s vyššou vlhkosťou a chladom, čo môže urýchliť tvrdnutie pečiva a zároveň prispieť k jeho zapareniu, najmä ak zostane v igelitovom sáčku. Na krátkodobé skladovanie (napríklad na deň-dva) to nie je až také zlé, ale pri dlhšom pobyte v chladničke sa chlieb môže rýchlo vysušiť a stratiť krehkosť.

Tipy na rozmrazovanie

Pri izbovej teplote

Vyberte pečivo z obalu a nechajte ho prirodzene rozmraziť. Potrvá to síce dlhšie, no výsledok býva najlepší – najmä ak si chcete uchovať pôvodnú mäkkosť a vôňu. Krátke ohriatie

Keď je pečivo už rozmrazené, môžete ho vložiť do vyhriatej rúry, toustovača alebo mikrovlnky. V rúre ho stačí zohriať len pár minút, aby získalo chrumkavú kôrku. V mikrovlnke alebo toastovači buďte opatrní, pretože pečivo sa môže ľahko presušiť. Neopakovane nezmrazovať

Ak už raz pečivo rozmrazíte, neskladujte ho znovu v mrazničke. V opakovane zmrazovaných potravinách sa môžu hromadiť baktérie, a kvalita pečiva navyše pri ďalšom zmrazení ešte viac klesne.

Zhrnutie

Zmrazovanie pečiva nie je chyba , ak dodržíte odporúčané zásady: pečivo necháte vychladnúť, zabalíte ho do alobalu a ďalšieho uzatvárateľného vrecka a vopred ho nakrájate na menšie porcie.

Ak potrebujete mať vždy poruke čerstvo pôsobiaci chlieb či rožky, mraznička je skvelým riešením. Dôležité je dbať na správny postup, aby ste si uchovali kvalitu a chuť, vďaka ktorej si pečivo najviac vychutnáte. A hoci najviac poteší pečivo práve vytiahnuté z rúry či z lokálnej pekárne, mraznička môže byť výborným pomocníkom, ktorý vám uľahčí život v časoch, keď ho potrebujete mať narýchlo k dispozícii.