Prečo by ste mali prehodnotiť kúpu krájaného chleba? Fakty, ktoré by ste mali vedieť

Na prvý pohľad sa krájaný chlieb javí ako ideálne riešenie. Ušetrí čas, vyzerá esteticky a navyše nevyžaduje doma presné krájanie, ktoré nie každý zvláda. Je však tento pohodlný produkt naozaj tou najlepšou voľbou? Po bližším preskúmaní by ste mohli zmeniť svoj názor.

Konzervačné látky: Cena za trvanlivosť

Krájaný chlieb obsahuje významný podiel konzervačných látok a chemických prísad, ktoré sa pridávajú do cesta, aby vydržal dlhšiu dobu bez plesne. Tieto chemikálie predlžujú jeho trvanlivosť a zároveň zabezpečujú, že si zachová vzhľad aj v plastovom obale.

Pre spotrebiteľa to možno vyzerá ako praktické riešenie, ale takto upravený chlieb môže nepriaznivo ovplyvňovať naše zdravie. Príjem nadmernej chemickej záťaže je dlhodobým rizikom pre organizmus.

Olej a alkohol: Prekvapenie v krájačoch

V niektorých predajniach si môžete chlieb nechať pokrájať priamo na mieste. Krájače sú vybavené ostrými nožmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné plátky. Avšak ich účinnosť závisí od použitých látok.

Tieto nože sú často potierané lacnými olejmi, ktoré zabezpečujú hladký rez a zabránia lepeniu chleba. Kým to znie prakticky, tento olej má často nižšiu kvalitu a môže spôsobiť rýchlejšie plesnivenie. Navyše, nože bývajú ošetrované etanolom, ktorý pomáha predĺžiť trvanlivosť chleba. Tieto zloženiny však naše telo nepotrebuje a môžu spôsobiť zbytočnú záťaž.

Viac povrchu, viac plesne

Každý krájaný bochník je z hľadisŅa hygieny problematickejší, pretože jeho povrch je vystavený vzduchu na viacerých miestach. To značne zvyšuje riziko plesnivenia. Porovnajte si dva rovnaké chleby – jeden vcelku a druhý pokrájaný. Zistíte, že pokrájaný chlieb skôr vyschne a začne plesnivieť.

Ak sa rozhodnete pre krájaný chlieb, najprv skonzumujte plátky zo stredu bochníka. Tieto sú najmäkšie a najmenej vysušené. Krajové plátky nechajte na koniec, aby ste zamedzili stratě vlhkosti.

Tipy na dlhšiu čerstvosť chleba

Aby si chlieb udržal svoju čerstvé a chuťové vlastnosti, je potrebné ho správne skladovať. Zabalenie do látkovej utierky a uloženie do chlebníka je ideálne. Vyhnite sa skladovaniu v chladničke, pretože tam tvrdne a stráca na kvalite. Ak nestíhate chlieb spotrebovať do 2 – 3 dní, zamrazte ho. Takto uchovaný chlieb si zachová chuť a konzistenciu až na 6 mesiacov.

Priemerná trvanlivosť rôznych druhov chleba

Pšeničný chlieb : 2 až 3 dni

: 2 až 3 dni Ražný chlieb : 3 až 5 dní

: 3 až 5 dní Celozrnný chlieb: 7 až 9 dní

Ak chlieb začne plesnivieť, vyhoďte ho okamžite. Zároveň vydezinfikujte chlebník pomocou octového roztoku, ktorý eliminuje plesne a baktérie. Tento postup by ste mali opakovať aspoň raz za dva týždne, aby ste zamedzili opätovnému kontaminovaniu uloženého chleba.

Voľte kvalitu pred pohodlím

Krájaný chlieb môže byť na prvý pohľad praktický, no jeho skryté riziká prevyšujú výhody. Chemické prísady, kratšia trvanlivosť a zvýšené riziko plesnivenia sú faktory, ktoré by mali ovplyvniť vašu voľbu. Ak máte možnosť, siahnite radšej po bochníku vcelku a nakrájajte si ho sami. Táto drobná zmena môže pozitívne ovplyvniť vaše zdravie a chuťový zážitok.