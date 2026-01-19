Prečo by ste mali mať v aute počas januára vrecúško mačacej podstielky? Dôvod vás možno prekvapí

Zimné počasie na prelome roka prináša vodičom viaceré komplikácie — od zahmlených okien až po zníženú trakciu na snehu či ľade. Okrem základnej výbavy, akou je škrabka, metlička či odmrazovač, môže byť užitočným doplnkom aj mačacia podstielka. Nejde o žiadny žart — niektoré jej vlastnosti sú v praxi naozaj použiteľné.
Pomáha znižovať vlhkosť v interiéri
Zahmlené sklá vznikajú vtedy, keď sa teplý vzduch vo vnútri auta stretne so studeným povrchom okien. Vlhkosť si do interiéru prinášame najmä mokrou obuvou a oblečením. Ak je vzduch v kabíne dlhodobo vlhký, sklá sa zahmlievajú nielen pred jazdou, ale aj počas nej.
Niektoré druhy mačacej podstielky dokážu vlhkosť absorbovať. Najúčinnejšie sú silikátové (silikagélové) typy, ktoré fungujú rovnako ako vrecúška s vysúšadlom v krabiciach od elektroniky alebo obuvi. Silikagél dokáže prijať významné množstvo vzdušnej vlhkosti vzhľadom na svoju hmotnosť a pri tom nemení tvar ani objem.
Použitie je jednoduché:
- podstielku nasypete do ponožky alebo látkového vrecka
- uložíte ju pod sedadlo alebo do priečinkov dverí
- podľa potreby ju raz za niekoľko týždňov vymeníte
Tento improvizovaný odvlhčovač nedokáže úplne nahradiť kvalitné odvetrávanie či zapnutú klimatizáciu, no môže znížiť množstvo vlhkosti v interiéri a tým obmedziť zahmlievanie okien.
Poskytne lepší záber na snehu a ľade
Ak auto zostane stáť na hladkom ľade alebo v utlačenom snehu, môže sa stať, že kolesá prešmykujú a vozidlo sa nepohne. V takýchto situáciách pomáha materiál, ktorý vytvorí drsný povrch pod pneumatikami. Mačacia podstielka – najmä bentonitová alebo iná granulovaná – sa dá použiť ako núdzový posyp.
Stačí ju rozsypať pred poháňané kolesá. Granule sa zakliesnia do ľadu a poskytnú pneumatikám vyšší mechanický odpor, vďaka čomu môže auto získať trakciu. Tento postup sa používa dlhodobo a je funkčný, podobne ako posyp pieskom či popolom.
Je však potrebné rátať s tým, že ide o dočasnú pomoc a nie o riešenie pre extrémne snehové podmienky, kde sú potrebné snehové reťaze.
Výber steliva závisí od účelu
Na rôzne účely sa hodia odlišné typy:
- Na odvlhčovanie — najvhodnejší je silikagél (silikátové stelivo).
- Ako posyp — použiteľné sú bentonitové alebo iné granulované podstielky, ktoré sú dostatočne pevné.
- Ako záťaž v kufri pri vozidlách s pohonom zadných kolies je možné použiť aj ťažšie balenia bentonitového steliva. Zlepšujú trakciu tým, že zvyšujú hmotnosť nad poháňanou nápravou.
Na čo si dať pozor
- Prašnosť lacných stelív: Niektoré druhy môžu byť prašné, preto je vhodné skladovať ich vo vrecúšku, ktoré prepustí vlhkosť, ale neprepustí prach.
- Obmedzená životnosť odvlhčovania: Silikagél aj iné vysúšadlá majú limit, po ktorom musia byť vymenené.
- Nie je to náhrada bezpečnostnej výbavy: Mačacia podstielka môže pomôcť, ale nenahrádza kvalitné pneumatiky, pravidelné odmrazovanie či správnu techniku jazdy v zime.
Zhrnutie
Mačacia podstielka je v zime pre vodičov praktickým doplnkom, ktorý môže pomôcť v dvoch situáciách:
- Zníženie vlhkosti v interiéri pri použití silikagélovej podstielky.
- Zlepšenie záberu na snehu alebo ľade pri využití granulovaného steliva ako núdzového posypu.
Nejde o zázračné riešenie, ale o jednoduchý a funkčný doplnok, ktorý môže uľahčiť štart do zimného rána aj vyriešiť nečakané problémy na ceste.