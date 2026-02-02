Prečo by ste mali mať radiátory nastavené najmä na stupeň 3?

Správne nastavenie vykurovania ovplyvňuje nielen tepelnú pohodu, ale aj spotrebu energií. Mnoho domácností má radiátory nastavené príliš vysoko alebo s nimi zbytočne manipuluje. Pritom základné pravidlá sú jednoduché a vychádzajú z fyziky a odporúčaní odborníkov na vykurovanie.
Video: Ako premýšľať nad správnym nastavením radiátorov
Vo videu, ktoré sa často uvádza pri podobných článkoch, odborník na vykurovanie vysvetľuje, ako funguje termostatická hlavica a prečo vyšší stupeň neznamená rýchlejšie vykúrenie. Video môže poslúžiť ako doplnkové vysvetlenie princípov regulácie teploty:
Každá miestnosť má inú optimálnu teplotu – nejde o povinné normy, ale o odporúčania
V budovách sa odporúčané teploty líšia podľa toho, ako sa miestnosť používa. Neexistuje jedna univerzálna hodnota, ktorá by vyhovovala každému, no vo všeobecnosti platia tieto odporúčania:
- Obývačka: približne 20–22 °C
- Kuchyňa: okolo 18–20 °C, keďže varenie dodatočne ohrieva vzduch
- Spálňa: často postačuje 17–19 °C, čo mnohým pomáha k lepšiemu spánku
- Kúpeľňa: zvyčajne 22–24 °C pre pocit komfortu po sprchovaní
Tieto hodnoty sa používajú najmä v energetickom poradenstve, ale nejde o záväzné normy pre domácnosti — každý človek vníma teplo individuálne.
Prečo nastavenie hlavice na maximum nevykúri byt rýchlejšie?
Pri termostatických hlaviciach vzniká častý omyl: predpoklad, že vyššie číslo znamená rýchlejšie vykúrenie miestnosti. Tak to však nefunguje.
- Termostatická hlavica riadi iba cieľovú teplotu, nie výkon radiátora.
- Radiátor odovzdáva teplo stále rovnakým spôsobom, kým hlavica nevyhodnotí, že miestnosť dosiahla nastavenú teplotu.
- Ak otočíte hlavicu na stupeň 5, nastavíte veľmi vysokú cieľovú teplotu (zvyčajne 26–28 °C), ale rýchlosť vykúrenia zostáva rovnaká.
Výsledkom býva prehrievanie miestností, častejšie otváranie okien a zbytočne vyššia spotreba energie.
Čo v skutočnosti znamenajú stupne na termostatickej hlavici
Význam jednotlivých stupňov sa môže mierne líšiť podľa výrobcu, ale vo väčšine domácností platí približné rozloženie:
- 1 → cca 14–16 °C
- 2 → približne 17–19 °C
- 3 → približne 20–21 °C
- 4 → okolo 22–24 °C
- 5 → 26 °C a viac
Tieto hodnoty sú orientačné, no v praxi postačujú na základné nastavenie tepelného komfortu.
Prečo býva stupeň 3 najpraktickejší?
Stupeň 3 býva optimálnym nastavením v mnohých domácnostiach z niekoľkých dôvodov:
- Zodpovedá teplote okolo 20–21 °C, ktorá je pre väčšinu obytných miestností najvhodnejšia.
- Zabraňuje prehriatiu bytu, ktoré vzniká pri vyšších stupňoch.
- Pomáha stabilizovať spotrebu energie, pretože miestnosť sa neprekurí a hlavica nemusí často vypínať a zapínať prietok teplej vody.
- Ide o vyvážený kompromis medzi komfortom a úsporou.
Reálne úspory závisia od mnohých faktorov — typu budovy, izolácie, veľkosti priestoru, druhu vykurovania či správania obyvateľov. Nie je možné garantovať konkrétne percentá, no platí, že každý stupeň dolu môže spotrebu znížiť a vykurovanie funguje efektívnejšie.
Stabilná teplota je efektívnejšia než časté prepínanie
Ak počas zimy často meníte nastavenie radiátorov, môže to viesť k väčším tepelným stratám. Odborníci odporúčajú:
- udržiavať v miestnostiach stabilnú hodnotu
- nenechávať byt úplne vychladnúť
- vetrať krátko, ale intenzívne
- neskrývať radiátory za nábytok alebo závesy
Tieto jednoduché kroky môžu mať na spotrebu väčší vplyv než samotné číslo na hlavici.
Nastavenie radiátorov na stupeň 3 vo väčšine domácností poskytuje rozumný tepelný komfort a zároveň pomáha udržať spotrebu na prijateľnej úrovni. Nejde o univerzálne pravidlo, ale o všeobecne fungujúci kompromis, ktorý zodpovedá odporúčaným teplotám pre obytné miestnosti.