Prečo by ste mali jesť pečený cesnak? Jeho účinky vás milo prekvapia

Cesnak je jednou z najobľúbenejších surovín v našej kuchyni. Dodáva jedlám charakteristickú chuť a arómu a pritom dokáže nahradiť aj časť soli, čo je veľké plus pre srdce a cievy. Okrem kulinárskeho využitia sa cesnak spája aj s viacerými priaznivými účinkami na zdravie.

Čo obsahuje cesnak?

Cesnak (Allium sativum) je bohatý na rôzne biologicky aktívne látky:

  • Alicín – vzniká po rozdrvení alebo nakrájaní surového cesnaku. Má antibakteriálne a protizápalové vlastnosti. Pri tepelnom spracovaní sa však vo veľkej miere rozkladá.
  • Antioxidanty – cesnak obsahuje látky, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom.
  • Vitamíny a minerály – napríklad vitamín C, B6, mangán či malé množstvá železa, vápnika a draslíka.

Účinky na organizmus – čo je dokázané

Výskumy ukazujú, že pravidelná konzumácia cesnaku môže mať tieto účinky:

  • Podpora imunity – niektoré štúdie naznačujú, že cesnak môže znížiť riziko bežných infekcií, no efekt je skôr mierny.
  • Vplyv na cholesterol a tlak – cesnak môže mierne znižovať hladinu celkového cholesterolu a prispievať k zníženiu krvného tlaku. Nie je to však liek, ale doplnok k zdravej strave a životnému štýlu.
  • Protizápalové pôsobenie – niektoré látky v cesnaku majú schopnosť tlmiť zápalové procesy v tele, čo môže podporiť celkové zdravie.

Prečo skúsiť pečený cesnak

Mnohým ľuďom vadí ostrá chuť surového cesnaku alebo ich dráždi žalúdok. V takom prípade je pečený cesnak ideálnou voľbou.

  • Chuť je jemnejšia a sladkastá, takže sa dá ľahko rozotrieť na chlieb alebo pridať do jedál.
  • Lepšia stráviteľnosť – pečený cesnak nezaťažuje žalúdok tak ako surový.
  • Stále obsahuje prospešné látky – hoci alicín sa tepelnou úpravou stráca, zostávajú iné antioxidanty, vitamíny a minerály.

Ako si pripraviť pečený cesnak

Príprava je jednoduchá:

  1. Vezmite celú hlávku cesnaku a odrežte vrch tak, aby boli vidieť strúčiky.
  2. Položte ju do zapekacej nádoby, pokvapkajte olivovým olejom, osoľte a pridajte bylinky (napr. rozmarín alebo tymian).
  3. Pečte v rúre na 180 °C asi 35 – 40 minút, kým strúčiky nezmäknú a nezískajú zlatistú farbu.

Ako použiť pečený cesnak

  • natretý na chlebe namiesto nátierky
  • ako ochucovadlo do polievok, omáčok či zeleninových pyré
  • ako jemný doplnok k mäsu alebo zelenine

Cesnak je zdravý doplnok jedálnička – či už surový alebo pečený. Surový má silnejšie biologické účinky vďaka alicínu, no pečený je chutnejší, jemnejší a ľahšie stráviteľný. Najlepšie je zaradiť ho do pestrej stravy pravidelne, no nie v prehnanom množstve.

