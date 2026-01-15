Prečo by ste mali do odpadkového koša vyvŕtať dva otvory: Skvelý trik, ktorý funguje!

Odpadkový kôš je neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti. Bez neho si bežný deň ani nevieme predstaviť. Napriek tomu dokáže jeho používanie občas poriadne potrápiť.
Najmä vo chvíli, keď sa snažíte vytiahnuť plný sáčok a ten sa ani nepohne. Existuje však jednoduchý trik, ktorý vám túto nepríjemnú situáciu výrazne uľahčí.
Nenápadný pomocník, ktorý toho veľa znesie
Odpadkový kôš – niekto mu povie kôš, iný popelnica alebo jednoducho „odpaďák“ – väčšinou stojí nenápadne v kúte a trpezlivo čaká na všetko, čo už doma nepotrebujeme.
Končia v ňom zvyšky jedla, obaly od sladkostí, šupky zo zeleniny, ale občas aj menej bežné veci, ako rybie kosti, deravé ponožky či použité dámske žiletky.
Hovorí sa, že my v strednej Európe sme zodpovední v triedení odpadu. Každý z nás ročne vytriedi desiatky kilogramov plastov, skla a papiera, čo je určite pozitívna správa.
Napriek tomu však v koši stále zostáva veľa odpadu, ktorý dokáže poriadne zapáchať.
Keď zápach a plný sáčok dajú o sebe vedieť
Nepríjemný pach z koša trápi nejednu domácnosť. Niektorí ľudia sa ho snažia potlačiť voňavými vreckami, iní sypú na dno mletú kávu alebo jedlú sódu, ktorá má pohlcovať pachy.
Najúčinnejším riešením je však pravidelné vynášanie odpadu. A práve tu často nastáva problém.
Vyniesť kôš síce znie ako jednoduchá domáca práca, ktorú často dostanú na starosť deti alebo menej ochotní členovia rodiny, no realita býva iná.
Najmä vtedy, keď je sáčok preplnený a v koši sa zasekne tak, že ho nemožno vytiahnuť.
Boj so sáčkom, ktorý nechce von
Situácia je mnohým dobre známa. Ťaháte, potiahnete silnejšie, no kôš sa sáčku drží ako kliešť.
„Je to ako v rozprávke o repe, ktorú nevedel nikto vytiahnuť,“ smeje sa desaťročný Šimon, ktorý sa márne snaží dostať plný sáčok z koša. Nakoniec to vzdá a prenechá úlohu otcovi.
Ten však nadšený nie je a namiesto toho radšej hľadá riešenie na internete.
A práve tam narazí na jednoduchý návod, ktorý problém vyrieši raz a navždy.
Jednoduché riešenie: pár dier a je po probléme
Prekvapivo stačí naozaj málo. Trocha času a vrtačka. Ak ju doma nemáte, oplatí sa ju požičať od suseda. Postup je veľmi jednoduchý:
- Vyberte z koša prázdnu vnútornú nádobu.
- Z bočných strán do nej vyvŕtajte dve až tri menšie dierky.
- Vložte späť čistý sáčok na odpad a používajte kôš ako zvyčajne.
Keď sa kôš naplní, sáčok jednoducho zaviažete a bez námahy vytiahnete. Dôvod je prostý – problém so zaseknutým sáčkom často spôsobuje nedostatok vzduchu v nádobe.
Vznikne podtlak a sáčok sa doslova prilepí ku stenám koša. Otvory umožnia prúdenie vzduchu a sáčok pôjde von hladko, takmer „ako po masle“.
Pozrite si aj video
Ak si chcete celý postup pozrieť názorne, pomôže vám aj krátke video, ktoré celý trik jasne ukazuje krok za krokom:
Vyskúšajte tento jednoduchý trik aj vy. Možno vás prekvapí, ako malá úprava dokáže výrazne uľahčiť úplne bežnú domácu povinnosť.