Prečo by ste mali dať sprchovú hlavicu do igelitového vrecka. Robíte to aj vy?

Sprcha je jeden z najpraktickejších vynálezov vôbec. Problém nastáva vo chvíli, keď ju začne trápiť vodný kameň.
Trysky sa postupne upchávajú, tlak vody slabne a sprchovanie už nie je to, čo bývalo. Ako sa o sprchu starať tak, aby vám vydržala funkčná čo najdlhšie?
Hygiena kedysi nebola samozrejmosťou
Prvé formy sprchovania údajne používali už starí Gréci. V ich kultúre bola dôležitá kalokagathia – rovnováha tela a duše – a hygiena bola jej prirodzenou súčasťou.
Táto myšlienka sa však v priebehu dejín vytratila. Nastali obdobia, keď sa ľudia umývali len minimálne. Dokonca sa verilo, že voda škodí a šíri choroby, baktérie a vírusy.
Chudobnejšie vrstvy sa preto radšej umývaniu vyhýbali, aby neochoreli.
Kanalizácia odštartovala návrat čistoty
Ani bohatší na tom s hygienou neboli oveľa lepšie. Existovali síce kúpele s drevenými vaňami a kadami, no často fungovali skôr ako nevestince než miesta očisty.
Zlom nastal až v 19. storočí, keď sa v mestách začala budovať kanalizácia. Ľudia už nemuseli nosiť vodu domov vo vedrách a umývanie sa stalo dostupnejším.
Zároveň však kolovali rôzne spoločenské dogmy, najmä o hygiene intímnych partií.
Ženy boli vystavené silnému tlaku na cudnosť a mravnosť, a tak sa mnohé z nich radšej takmer neumývali, aby nepohoršili svoje okolie či „vyššie autority“.
V objemných šatách sa potili, čo spôsobovalo nepríjemný zápach, ktorý neprekryla ani mladosť či parfum.
Za sprchu vďačíme vojakom
Rozvoj ženskej hygieny súvisel aj so snahou o zrovnoprávnenie pohlaví a naplno sa rozvinul až v 20. storočí. Pravidelné kúpanie máme teda do veľkej miery vďaka našim praprababičkám.
Sprchovanie ako také spopularizovali francúzski vojaci okolo roku 1860. V armáde sa sprchy používali najskôr skúšobne, no rýchlo sa ukázalo, že sú veľmi praktické.
Pomáhali obmedziť choroby, vši a ďalšie problémy a zároveň boli úspornejšie než klasické kúpele. Postupne sa preto sprchy rozšírili aj do väzníc, kasární, plavární či internátov, kde ich denne používali stovky až tisíce ľudí.
Dajte sprchovú hlavicu do igelitového vrecka
Mať sprchu doma je luxus, o ktorom sa našim predkom ani nesnívalo. Ak ju teda máte, oplatí sa o ňu starať. Nech je akokoľvek kvalitná, skôr či neskôr sa na nej začne usádzať vodný kameň, ktorý upcháva trysky.
Výsledkom je slabší prúd vody a menej príjemné sprchovanie.
Riešenie je jednoduché:
Raz za čas sprchovú hlavicu odskrutkujte a vložte ju do pevného uzatvárateľného igelitového vrecka (ideálne sú vrecká do mrazničky). Do vrecka nalejte zmes pripravenú z 1/3 vody a 2/3 octu.
Vrecko dobre uzavrite a nechajte pôsobiť cez noc.
Ráno bude sprcha ako nová
Na druhý deň ráno hlavicu opatrne vyberte. Ocot by mal uvoľniť a rozpustiť vodný kameň, takže voda bude opäť pretekať bez problémov. Sprchu dôkladne opláchnite čistou vodou a naskrutkujte späť.
Takto vám bude spoľahlivo slúžiť ďalšie týždne, kým sa znovu nezačne zanášať. Potom celý postup jednoducho zopakujte.
Video návod
Ako presne postupovať pri čistení sprchovej hlavice octovou vodou, si môžete pozrieť aj vo videu:
Ocot s vodou postupne odstráni vodný kameň a pomôže vašej sprche znovu naplno fungovať.