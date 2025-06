Prečo by ste kliešťa nikdy nemali rozšliapnuť ani rozpučiť prstami. Ide o vážne zdravotné riziko

Kliešť na prvý pohľad pôsobí ako len ďalší nepríjemný parazit, ktorého sa chceme čo najrýchlejšie zbaviť. No ak s ním manipulujeme nesprávne – napríklad ho rozpučíme alebo rozšliapneme – môžeme si nevedomky spôsobiť viac škody ako osohu. Mnoho ľudí túto hrozbu stále podceňuje, hoci ide o reálne nebezpečenstvo, ktoré sa môže dotknúť nielen vás, ale aj vašich blízkych.

Kliešte sú už všade – nielen v lese

S narastajúcimi teplotami, zmenami v prírode a premnožením drobných cicavcov sa kliešte presúvajú aj do oblastí, kde sme ich pred rokmi sotva stretli. Dnes ich nájdeme nielen v lesoch, ale aj v mestských parkoch, na lúkach, v záhradách a často aj na miestach, kde by ste to najmenej čakali.

Ich výskyt je čoraz častejší, no s tým, žiaľ, neprichádza aj lepšie povedomie o tom, ako s nimi narábať. Bežnou reakciou je, že ak nájdeme kliešťa prichyteného na pokožke alebo len tak pochodujúceho po tele či oblečení, siahneme po topánke alebo ho stlačíme medzi prsty. Tento impulzívny krok však môže mať vážne následky.

Ako si kliešť vyberá svoju obeť? Pozrite si video od Prima ZOOM:

Prečo sa kliešťa nesmiete dotýkať holými rukami ani ho pučiť

Kliešte sú známe tým, že prenášajú široké spektrum infekčných chorôb. Najznámejšia je lymská borelióza, ale medzi ďalšie vážne ochorenia patria kliešťová encefalitída, ehrlichióza alebo babesióza. Keď kliešťa rozpučíte, uvoľnia sa jeho telesné tekutiny – a spolu s nimi aj potenciálne nebezpečné patogény.

Ak sa tieto tekutiny dostanú na vašu pokožku, pod nechty alebo na poranené miesta – čo môže byť aj drobná záder či škrabanec – hrozí vám reálne riziko infekcie. Ďalším problémom je, že si tieto látky môžete nechtiac preniesť aj na iné miesta. Stačí, že si následne pretriete oči, dotknete sa úst alebo pripravujete jedlo, a baktérie a vírusy si nájdu cestu do tela.

Rozšliapnutie kliešťa bosou nohou alebo v tenkej obuvi je rovnako nebezpečné. Kliešť môže okrem patogénov obsahovať aj látky, ktoré vyvolávajú alergické reakcie. U citlivejších ľudí sa tak môžu objaviť podráždenia či vyrážky aj bez samotného prisatia.

Zachovanie kliešťa môže pomôcť lekárovi

Možno vám to príde zvláštne, no ponechať si kliešťa – ideálne v uzavretom plastovom vrecúšku či malej nádobke – môže byť veľmi užitočné. V prípade, že sa u vás v priebehu nasledujúcich týždňov objavia príznaky ako vyrážka, únava, bolesti hlavy alebo kĺbov, môže lekár odoslať kliešťa na laboratórne testy. Tie pomôžu zistiť, či bol prenášačom konkrétnej infekcie, čo môže výrazne urýchliť a spresniť vašu liečbu. Ak kliešťa rozpučíte, túto možnosť strácate.

Ako teda kliešťa bezpečne odstrániť a zlikvidovať

Ak sa kliešť už prisal, použite jemnú pinzetu. Uchopte ho čo najbližšie pri koži a pomaly, bez krútenia, ho vytiahnite kolmo nahor. Aj keď sa môže stať, že časť kliešťa v koži zostane, vo väčšine prípadov si s tým telo poradí samo. Po odstránení ranu dôkladne vydezinfikujte.

Ak však kliešť po vás len lozí a ešte sa neprisal, nerozpučte ho. Najlepší spôsob, ako sa ho zbaviť, je spláchnuť ho do záchoda alebo ho ponoriť do alkoholu. Vyhnete sa tak zbytočnému kontaktu s potenciálne infekčnými tekutinami.

A ak ho chcete uchovať pre prípadné testovanie, vložte ho do malého uzatvárateľného obalu a uložte do chladničky. V prípade, že by sa zdravotné ťažkosti prejavili neskôr, bude pripravený na analýzu. Samozrejme, vždy je vhodné konzultovať ďalší postup s lekárom – testovanie kliešťov nie je bežnou rutinou a pozitívny výsledok ešte nemusí znamenať, že ste sa automaticky nakazili.

Nezabúdajte: prevencia a správna manipulácia sú základ

Kliešť nie je len otravný tvor, ktorého sa chcete rýchlo zbaviť. Je to potenciálne riziko, ktoré môže mať vážne zdravotné následky. Zbavovať sa ho rozpučením alebo rozšliapnutím preto nie je len nehygienické, ale aj nebezpečné. Navyše tým znemožňujete ďalšiu diagnostiku v prípade problémov.