Prečo by sme nemali spať naboso, ale v ponožkách? Kedysi bežný zvyk, na ktorý sa zabudlo, a je to škoda

Spánok je pre telo kľúčový regeneračný proces a to, v akom prostredí spíme, výrazne ovplyvňuje jeho kvalitu. Jedným z faktorov, ktoré dokážu prekvapivo veľa, je teplota chodidiel. Mnohí ľudia považujú spanie v ponožkách len za zimný komfort, no v skutočnosti ide o krok, ktorý môže podporiť lepšie zaspávanie a hlbší spánok počas celého roka.
Teplé chodidlá pomáhajú rýchlejšie zaspať
Výskumy ukazujú, že keď sa cievy na chodidlách mierne rozšíria vďaka teplu, organizmus sa rýchlejšie pripraví na spánok. Tento proces sa nazýva vazodilatácia. Telo následne ľahšie odovzdáva teplo von, čo je signál pre mozog, že je čas zaspať.
Preto ľudia s chladnými nohami často zaspávajú pomalšie alebo sa počas noci budia nepokojní.
Spanie v ponožkách:
- skracuje čas zaspávania
- podporuje stabilnejší spánok
- môže znížiť počet nočných prebudení