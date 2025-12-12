Prečo anglické gazdinky ukladajú hriankovač nabok: ich triky vás prekvapia!

Možno to znie nezvyčajne, ale pripraviť si toast s roztopeným syrom sa dá aj pomocou obyčajného hriankovača. Presne takto to robia anglické gazdinky — a ich spôsob stojí za vyskúšanie.
Hriankovač verzus toastovač
U nás nie sú toasty každodennou záležitosťou, no keď na ne človek dostane chuť, chce, aby boli naozaj výborné.
Niekto obľubuje klasické „zlisované“ toasty z toastovača, iný si potrpí na suchý chrumkavý plátok z hriankovača.
Mnohí si oba spotrebiče pletú, hoci slúžia na odlišné prípravy – toastovač je na dva naplnené plátky, zatiaľ čo hriankovač opečie iba samotný chlieb.
Ako si pripraviť teplý syrový toast v obyčajnom hriankovači
Ak patríte medzi tých, ktorí si radi urobia jednoduchú chrumkavú hrianku a dochutia si ju syrom, šunkou či džemom, určite si prídete na svoje.
Čo však vtedy, keď dostanete chuť na pravý teplý toast so syrom, no doma máte len hriankovač?
V Anglicku, kde sa toasty pripravujú takmer na dennom poriadku, majú na to jednoduchý trik.
Stačí na chlieb položiť plátok syra – dôležité je, aby jeho okraje nepresahovali cez kraj, inak by pri tavení stekal do spotrebiča.
Následne vložte toast so syrom do hriankovača, ktorý pred prípravou položíte na bok.
A ešte jedna dôležitá poznámka: nenastavujte príliš krátky čas ohrevu. Inak hrozí, že hotová hrianka „vystrelí“ z prístroja rovno na zem – a ako naschvál by to dopadlo syrom nadol.
Pozrite si rôzne vychytávky, vrátane triku s hriankovačom, vo videu:
Večné čistenie hriankovača? Dá sa mu vyhnúť
Hriankovač je skvelý pomocník, no jeho údržba vie potrápiť. Pripálený syr, tuk z plnky či omrvinky dokážu vytvoriť nepríjemnú špinu.
Vynechať syr? To by toast stratil svoju pointu, keďže práve syr býva tým hlavným lákadlom — ale zároveň aj tým, čo najčastejšie spôsobí neporiadok.
Niektoré gazdinky dokonca poznajú situácie, keď sa roztopený syr neudrží len vo vnútri toastu, ale vytlačí sa až von zo spotrebiča.
A potom nasleduje zdĺhavé drhnutie, navyše opatrné, aby sa nepoškodili vnútorné plochy.
Trik s papierom na pečenie
Aby ste sa čisteniu vyhli, môžete si pomôcť obyčajným papierom na pečenie.
Pred vložením toastu do hriankovača ho stačí vystlať kúskom papiera a ďalším kúskom toast „prikryť“. Tento spôsob spoľahlivo zabráni nečistotám.
Má to len jednu nevýhodu – kôrka nebude až tak krásne chrumkavá, ako pri priamom kontakte s výhrevným telesom.
A práve kôrka je pre mnohých milovníkov toastov tou najväčšou pochúťkou.
Rýchle čistenie pomocou navlhčených utierok
Ak vám papier na pečenie nevyhovuje, môžete vyskúšať ďalší jednoduchý trik.
Po opekaní odpojte hriankovač zo zásuvky a namiesto toastov dovnútra vložte tri navlhčené jednorazové kuchynské utierky.
Po chvíli pôsobenia sa pripálené zvyšky uvoľnia a stačí ich len zotrieť.