Prechádzka čarovnou prírodnou rezerváciou s rozprávkovými mostíkmi, vodopádmi a popoludňajším čajom

Bežná prechádzka v prírode nemusí byť iba obyčajnou turistickou záležitosťou – môže byť dokonca romantickým a čarovným zážitkom, ktorý sa vám vryje do pamäti. Záleží len na tom, kam zamierite a kam vás vaše nohy povedú. My vás pozývame do krajiny hustých lesov, zurčiacich potokov a nádherných vodopádov, ktoré svojou atmosférou pripomínajú scenérie z rozprávok. A najlepšie na tom je, že za nimi nemusíte cestovať tisícky kilometrov. Máme ich predsa hneď za rohom.